Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3388b283-a1ec-4e74-924c-085bfeed61c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerdai néppárti vereség láthatóan nem viselte meg Magyarország miniszterelnökét: úgy kvaterkázott a csütörtöki EU-csúcson, mintha mi sem történt volna. Igaz, az utolsó pillanatban eset be, és újságírókkal sem állt szóba.","shortLead":"A szerdai néppárti vereség láthatóan nem viselte meg Magyarország miniszterelnökét: úgy kvaterkázott a csütörtöki...","id":"20190321_Orban_Viktor_megerkezett_az_Europai_Tanacs_ulesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3388b283-a1ec-4e74-924c-085bfeed61c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d07ce6b-b8da-4c97-acaa-18fa2ba6467a","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_Orban_Viktor_megerkezett_az_Europai_Tanacs_ulesere","timestamp":"2019. március. 21. 16:58","title":"Videó: végül Orbán Viktor is befutott az EU-csúcsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec81029e-060a-477e-9b05-80b8d820234b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő két éve egy Pest megyei településen szült meg egy gyermeket, akit magára hagyott. ","shortLead":"A nő két éve egy Pest megyei településen szült meg egy gyermeket, akit magára hagyott. ","id":"20190322_Nem_eloszor_olte_meg_ujszulott_gyermeket_a_Fejer_megyei_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec81029e-060a-477e-9b05-80b8d820234b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c9df12-edf7-4c30-b1a8-bcf7cf37ba48","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Nem_eloszor_olte_meg_ujszulott_gyermeket_a_Fejer_megyei_no","timestamp":"2019. március. 22. 06:11","title":"Korábban is megölte egy csecsemőjét a Fejér megyei nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99410e5-7e1b-41c9-ac32-801c851e61ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Nem a zsemle kicsi, elvtársak, hanem a pofátok nagy!” A fáma szerint ezt mondta Marosán György, a péklegényből lett kommunista potentát az elégedetlenkedő munkásoknak. Most, hogy az elégedetlenség újra szemmel látható méreteket, sőt sztrájksorozat képét öltötte, felmerül a kérdés: a zsömle kicsi, vagy a dolgozók étvágya lett túl nagy? – erre a kérdésre keresi a választ az e heti HVG cikke.","shortLead":"„Nem a zsemle kicsi, elvtársak, hanem a pofátok nagy!” A fáma szerint ezt mondta Marosán György, a péklegényből lett...","id":"20190321_A_magyar_munkasnak_a_pofaja_nagy_vagy_a_bere_kicsi_Beszedes_abra_az_europai_oraberekrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f99410e5-7e1b-41c9-ac32-801c851e61ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45a14d4-bd76-445a-b7af-68c936a5b576","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_A_magyar_munkasnak_a_pofaja_nagy_vagy_a_bere_kicsi_Beszedes_abra_az_europai_oraberekrol","timestamp":"2019. március. 21. 14:34","title":"A magyar munkásnak a pofája nagy, vagy a bére kicsi? Beszédes ábra az európai órabérekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A venezuelai hírszerzés (SEBIN) őrizetbe vette a magát ideiglenes államfővé nyilvánító Juan Guaidó kabinetfőnökét - erősítette meg az ellenzéki politikus csütörtökön. Az őrizetbe vételt számos nemzetközi szervezet elítélte.","shortLead":"A venezuelai hírszerzés (SEBIN) őrizetbe vette a magát ideiglenes államfővé nyilvánító Juan Guaidó kabinetfőnökét...","id":"20190321_Sajnos_eljottek_ertem__oriztbe_vette_a_hirszerzes_a_renegat_elnok_jobbkezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d288c1-4ca7-4318-b4ed-0786af3c6fd7","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_Sajnos_eljottek_ertem__oriztbe_vette_a_hirszerzes_a_renegat_elnok_jobbkezet","timestamp":"2019. március. 21. 21:55","title":"\"Sajnos eljöttek értem\" - őrizetbe vette a hírszerzés Guaidó jobbkezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de071a96-7c44-4d91-aca3-beb957124a91","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190321_Eros_Europa__Itt_van_egy_uj_sorostalantott_junckertelenitett_Fideszplakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de071a96-7c44-4d91-aca3-beb957124a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04cd3e59-bbe1-486c-9859-0551550daa34","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Eros_Europa__Itt_van_egy_uj_sorostalantott_junckertelenitett_Fideszplakat","timestamp":"2019. március. 21. 11:42","title":"\"Erős Európa\" – Itt van egy új, sorostalanított, junckertelenített kormányüzenet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07878695-a39c-4f96-8cda-24f595b78417","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"V. Naszályi Márta írta erről a Facebookon, azt egyelőre nem sikerült kiderítenie, hogy miért vágták ki a fákat. ","shortLead":"V. Naszályi Márta írta erről a Facebookon, azt egyelőre nem sikerült kiderítenie, hogy miért vágták ki a fákat. ","id":"20190322_Kivagtak_tobb_fat_a_Tabanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07878695-a39c-4f96-8cda-24f595b78417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe95f9f-dee1-42b0-b1bf-0f47d531d994","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Kivagtak_tobb_fat_a_Tabanban","timestamp":"2019. március. 22. 09:55","title":"Kivágtak több fát a Tabánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"884143ab-6036-4578-a708-73497049a773","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rókázó róka ehhez képest semmi.","shortLead":"A rókázó róka ehhez képest semmi.","id":"20190322_Atment_a_zebran_egy_zebra_Nyitran","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=884143ab-6036-4578-a708-73497049a773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81e932a-a952-4cd8-b1d4-11143d16a6b2","keywords":null,"link":"/elet/20190322_Atment_a_zebran_egy_zebra_Nyitran","timestamp":"2019. március. 22. 14:30","title":"Átment a zebrán egy zebra Nyitrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850edb30-ce29-43d7-a3ba-ded502ee1de4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A három hónapos állatot pénteken mutatták be.","shortLead":"A három hónapos állatot pénteken mutatták be.","id":"20190322_albino_pingvin_kelt_ki_a_gdanski_allatkertben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=850edb30-ce29-43d7-a3ba-ded502ee1de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8dc94ca-b2a6-4abb-88f7-52b7d9689117","keywords":null,"link":"/elet/20190322_albino_pingvin_kelt_ki_a_gdanski_allatkertben","timestamp":"2019. március. 22. 18:02","title":"Albínó pingvin kelt ki a gdanski állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]