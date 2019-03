A különböző országokban gyakran más elnevezéssel forgalmaznak azonos összetevőjű gyógyszereket, és nem árt, ha külföldön sem jövünk zavarba, ha szükség lenne valamilyen tablettára. A Pill in trip nevű weboldalt felkeresve egyszerűen megtudhatjuk, milyen néven szerepel egy-egy gyógyszer abban az országban, ahol éppen tartózkodunk.

Az oldalra fellépve (nincs szükség regisztrációra, bejelentkezésre) három mezőt kell kitöltenünk: Where are you from (milyen országból érkeztünk), Choose medicine (válasszuk ki a gyógyszert, amit otthon szedünk), Where to find (melyik országban keressük a hasonló tablettát). Ezután kattintsunk a nagy piros Find Pills gombra, és máris megkapjuk a helyettesítő gyógyszer(ek) nevét.

© Pill in trip

A szolgáltatás első helyen az azonos összetevőjű patikaszert mutatja, sőt még azt is jelzi, mennyire nagy az egyezés. További találatokat is kapunk még, olyan tablettákat, amelyek csak részben egyeznek a mi gyógyszerünkkel, de ezeknél is láthatjuk az egyezés mértékét.

A fő találatnál (azaz az egyező szernél) azt is láthatjuk, hogy a kétféle gyógyszer mely országokban kapható. A helyettesítő termékek listáját kinyomtathatjuk, elmenthetjük pdf-ben, illetve ezt a pdf-et e-mailben is elküldhetjük bárkinek.

