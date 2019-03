Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a21fc82c-c0e0-4f5b-9a47-f9a77ae4e58d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több száz Földhöz hasonlatos bolygójelöltet talált a Naprendszer közelében lévő mintegy 400 ezer csillag vizsgálata során egy kutatócsoport.","shortLead":"Több száz Földhöz hasonlatos bolygójelöltet talált a Naprendszer közelében lévő mintegy 400 ezer csillag vizsgálata...","id":"20190327_nasa_tess_teleszkop_bolygojelolt_foldhoz_hasonlo_bolygo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a21fc82c-c0e0-4f5b-9a47-f9a77ae4e58d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56111ad0-f87d-46be-b205-9039122036b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_nasa_tess_teleszkop_bolygojelolt_foldhoz_hasonlo_bolygo","timestamp":"2019. március. 27. 20:33","title":"Több száz új Föld-méretű bolygóra bukkantak a NASA teleszkópjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Európai Parlament hatalmas többséggel elfogadott döntése nemcsak a személyautókra, hanem a kisteherautókra is vonatkozik. ","shortLead":"Az Európai Parlament hatalmas többséggel elfogadott döntése nemcsak a személyautókra, hanem a kisteherautókra is...","id":"20190328_jovahagytak_2030ig_sokkal_tisztabb_mukodesuve_kell_valniuk_az_autoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d248a7da-98eb-4e9e-bee8-65927cce7f50","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_jovahagytak_2030ig_sokkal_tisztabb_mukodesuve_kell_valniuk_az_autoknak","timestamp":"2019. március. 28. 08:21","title":"Jóváhagyták: 2030-ig sokkal tisztább működésűvé kell válniuk az autóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amit néhány éve Kína jelentett a világgazdaságnak, azt a jövőben az afrikai kontinens fogja jelenteni – hangoztatta a Praiában tartózkodó külügyminiszter. ","shortLead":"Amit néhány éve Kína jelentett a világgazdaságnak, azt a jövőben az afrikai kontinens fogja jelenteni – hangoztatta...","id":"20190328_Szijjarto_szerint_Afrika_a_jovo_kontinense","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16c1afc-d43a-482a-ac4d-67aa9033c98c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190328_Szijjarto_szerint_Afrika_a_jovo_kontinense","timestamp":"2019. március. 28. 08:04","title":"Szijjártó szerint Afrika a jövő kontinense","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópályán sétáló férfit elsodorta egy teherautó. ","shortLead":"Az autópályán sétáló férfit elsodorta egy teherautó. ","id":"20190327_Elutottek_egy_gyalogost_az_M7esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b37046-4437-4ef1-abe1-de9830441409","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_Elutottek_egy_gyalogost_az_M7esen","timestamp":"2019. március. 27. 06:10","title":"Elütöttek egy gyalogost az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6618d683-5c9e-4331-bdf3-756811ef817f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Több telek megvásárlására szóló megállapodást írt alá az Atenor. A cég Budapest III. kerületében, a Bécsi út 68-80. szám alatt található, megközelítőleg 5000 négyzetméteres területet vásárolta meg, hogy azon 'A+' kategóriás irodaházat húzzon fel.","shortLead":"Több telek megvásárlására szóló megállapodást írt alá az Atenor. A cég Budapest III. kerületében, a Bécsi út 68-80...","id":"20190327_Beepul_a_Varga_Mihaly_kepviseloi_irodaja_kornyeken_levo_obudai_foghij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6618d683-5c9e-4331-bdf3-756811ef817f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e200dff3-26c4-48e2-b038-153a5ac9c937","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190327_Beepul_a_Varga_Mihaly_kepviseloi_irodaja_kornyeken_levo_obudai_foghij","timestamp":"2019. március. 27. 11:20","title":"Beépül egy 5000 nm-es foghíjtelek, irodaház épül a Kolosy térnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a Dózsa György út és a Damjanich utca kereszteződésénél történt.","shortLead":"A baleset a Dózsa György út és a Damjanich utca kereszteződésénél történt.","id":"20190327_Ket_auto_es_egy_rendorauto_utkozott_Erzsebetvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc7a85b-11a4-4512-a572-468f2b01ae0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_Ket_auto_es_egy_rendorauto_utkozott_Erzsebetvarosban","timestamp":"2019. március. 27. 17:15","title":"Két autó és egy rendőrautó ütközött Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c79318-15cc-429e-963c-81ba7edb8927","c_author":"Farkas Edina Lina","category":"elet","description":"Nadia Murad, Malala Juszafzai és Sonita Alizadeh ma már a női erő jelképe, pedig mindannyian olyan országban születtek, ahol a nőknek – bármi történjen is velük vagy ellenük – hallgatniuk és tűrniük kell. Mindannyian megjárták a poklot, és fiatal koruk ellenére már most rengeteget tettek azért, hogy kicsit jobb legyen ezen a világon élni. Ehhez viszont újra és újra fel kell tépniük a saját sebeiket. Így lesznek traumák árán hősök.","shortLead":"Nadia Murad, Malala Juszafzai és Sonita Alizadeh ma már a női erő jelképe, pedig mindannyian olyan országban születtek...","id":"20190328_Akik_traumak_aran_lettek_hosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28c79318-15cc-429e-963c-81ba7edb8927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a906fe0a-7e62-4d00-988b-b1ff6d03ea5d","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Akik_traumak_aran_lettek_hosok","timestamp":"2019. március. 28. 17:15","title":"Ezeket a nőket nem lehet megfélemlíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4e5e6b-df74-42e1-9524-7847065c6337","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hírek szerint lecserélik a villanyautós kormányzati koordinátortársaságot.","shortLead":"A hírek szerint lecserélik a villanyautós kormányzati koordinátortársaságot.","id":"20190327_Megbukott_az_eMobi_a_kormany_villanyautos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f4e5e6b-df74-42e1-9524-7847065c6337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b178c95-28d9-40b0-9f65-ed5f1b6650de","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_Megbukott_az_eMobi_a_kormany_villanyautos","timestamp":"2019. március. 27. 12:15","title":"Megbukott az e-Mobi, a kormány villanyautós nonprofit cége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]