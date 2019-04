A Boeing két kataszrófája – a tavalyi indonéz és a márciusi etióp légibaleset – után a Boeing és az amerikai légügyi hatóság is arra a következtetésre jutott, hogy a tragédia azért is következett be, mert a pilóták nem hajtották végre a megfelelő lépéseket.

Egy friss jelentés azonban egészen mást állít. A The Wall Street Journal és a Reuters beszámolója is azt állítja, hogy bár az etióp légitársaság pilótái megpróbálták átvenni az irányítást a 737 Max 8-as felett, ez négy alkalommal is sikertelen próbálkozás volt.

Az már korábban kiderült, hogy a tragédiát az úgynevezett átesés megakadályozására kifejlesztett MCAS rendszer okozta, amely hibás adatokat kapott egy érzékelőtől, emiatt pedig megdöntötte a gépet, ami végül lezuhant.

© Boeing

A MCAS rendszer rossz működésekor a pilótáknak át kellett volna venniük az irányítást a géptől, hogy ezzel felülírják az automatizált rendszer döntését. A legújabb jelentés szerint a pilóták ezen dolgoztak – sikertelenül. A Reuters és a Wall Street Journal azonban mást ír a háttérben meghúzódó okokról. Míg előbbi szerint az automatizált rendszer önmagától indult újra, utóbbi beszámolója alapján a pilóták indították újra a MCAS-t.

A jelentés mindenesetre az etióp légitársaság lezuhant gépének feketedobozából származik. A Gizmodo kereste a Boeinget is, de egyelőre nem reagáltak.

A cég korábban bejelentette: elkészült a frissítés, ami kijavítja a hibás szoftvert. Közben viszont kiderült, extra felárért kínálták azt a biztonsági funkciót, ami megakadályozhatta volna a tragédiát.

