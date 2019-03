A New York Times szerint két olyan biztonsági funkció is van a Boeing 737 MAX típusú gépekhez, amik segíthetnek elkerülni egy hasonló tragédiát.

Az Ethiopian Airlines Boeing 737 MAX 8 típusú gépének tragédiája óta egyre több információ áll rendelkezésre arról, miként következhetett be a légikataszrófa. Ezek alapján egyértelmű a hasonlóság a Lion Air indonéz légitársaság tavaly októberi szerencsétlenségével. Akkor szintén egy Boeing 737 MAX 8 zuhant le, amiről nemrég drámai részletek láttak napvilágot.

A Boeing-tragédia kapcsán nemrég az is kiderült, a repülésügyi szakemberek már 15 évvel ezelőtt figyelmeztettek arra, hogy bekövetkezhet egy ilyen tragédia. Ahogy azt az eddigi információk alapján tudni lehet, a két szerencsétlenséget a repülőgép rosszul működő automatizált rendszere idézte elő (és a pilóták nem megfelelő kiképzése). A New York Times azonban még talán egy ennél is meredekebb dolgot derített ki az ügyről.

© AFP / Hasan Shirvani

A beszámoló szerint a Boeing a 737 MAX típusú gépeihez extra felárért cserébe árulta azokat a biztonsági funkciókat, amelyek esetleg segíthettek volna megakadályozni a tragédia bekövetkeztét. A pluszérzékelők szerepe, hogy összegyűjtik a meglévő összes szenzor adatait, majd figyelmeztetik a pilótát a lehetséges veszélyforrásra. A Boeing mostantól alapfelszerelés részévé tette ezekben a gépekben az eddig extraként kínált két pluszfunkció egyikét.

A gyakorlatban mindkét biztonsági funkció párhuzamosan működik a gép új szoftverrendszerével. A program az úgynevezett "támadási szög" szenzorok adatait olvassa ki. Ezek határozzák meg, hogy a gép orra legfeljebb mekkora szögben mutathat felfelé vagy lefelé a levegőhöz képest. Ha úgy érzi, a támadási szög már veszélyes lehet, automatikusan korrigálja a gép dőlését. A szakemberek úgy vélik, a szenzorok által hibásan gyűjtött adatok okozhatták a program hibás működését. Az egyelőre nem világos, hogy az extraként árult két biztonsági szenzor megelőzte volna-e a katasztrófát.

A két biztonsági szenzor közül az egyik kiolvassa az adatokat a támadási szöget érzékelő szenzorból, és megjeleníti azt a pilótának. A másik biztonsági funkció egy fényjelzés, ami akkor aktiválódik, ha a szenzor nem megfelelő adatokat gyűjt be. Ez utóbbit teszi az alapfelszereltség részévé a Boeing.

