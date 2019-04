Megvalósulása esetén akár életet is menthet az az Apple-szabadalom, amelyet a napokban hoztak nyilvánosságra. A PatentlyApple által felfedezett újdonság egy olyan Apple-eszközt ír le, amelyik figyelmezteti a használóját, ha gázok által előidézett veszélyes helyzetbe kerül.

Az eszközbe (iPhone, Apple Watch) integrált érzékelő mérgező gázok jelenlétét képes kimutatni, például a szagtalan gyilkosnak is nevezett szén-monoxidot (a szabadalom elsősorban erre fókuszál), a nitrogén-dioxidot, a kén-dioxidot, a nitrogén-monoxidot vagy a metánt. A szabadalmat még 2018-ban nyújtották be, és az, hogy most az amerikai szabványügyi szervezet (USPTO) közzétette a szabadalmi leírást, még nem jelenti azt, hogy hamarosan konkrét megvalósulást is ölt majd, de azt igen, hogy Tim Cookék gondolkodnak benne.

© PatentlyApple

Ezzel együtt az Apple nem először játszik el azzal a gondolattal, hogy környezeti érzékelőkkel szerelje fel a készülékeit. Volt már olyan szabadalma, amely fémoxid kimutatására alkalmas érzékelővel felszerelt eszközt írt le. Egyébként sem túl optimista az Apple a jövőt illetően, nemrégiben például egy olyan jelentést nyújtott be, amelyben állítja, hogy épp az éghajlat-változás segítheti okostelefonjai és okosórái értékesítését, miután ezekbe az eszközökbe olyan funkciókat épített, amelyek jól jöhetnek természeti katasztrófák esetén.

