Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fecae9f-c4d7-4ac2-a8a8-7288fb3b6a28","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A porcelánmanufaktúra szerint a büntetőeljárással el akarják terelni a figyelmet a pécsi önkormányzat cégének ügyeiről.","shortLead":"A porcelánmanufaktúra szerint a büntetőeljárással el akarják terelni a figyelmet a pécsi önkormányzat cégének ügyeiről.","id":"20190405_A_Zsolnay_szerint_nem_hianyzik_semmi_hiaba_lopott_11_millionyi_porcelant_a_volt_cegvezeto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fecae9f-c4d7-4ac2-a8a8-7288fb3b6a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e5f9e2-4c73-45c0-a797-3800466792b2","keywords":null,"link":"/kkv/20190405_A_Zsolnay_szerint_nem_hianyzik_semmi_hiaba_lopott_11_millionyi_porcelant_a_volt_cegvezeto","timestamp":"2019. április. 05. 16:00","title":"A Zsolnay szerint nem hiányzik semmi, hiába keres az ügyészség 11 milliónyi porcelánt vezetőjükön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Japán kutatók tudományosan igazolták, hogy a házi macskák képesek megkülönböztetni nevüket más szavaktól, és reagálnak is rá.","shortLead":"Japán kutatók tudományosan igazolták, hogy a házi macskák képesek megkülönböztetni nevüket más szavaktól, és reagálnak...","id":"20190405_macskak_neve_felismeres_macskanev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181d4741-c824-492f-8209-97ff30124170","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_macskak_neve_felismeres_macskanev","timestamp":"2019. április. 05. 11:03","title":"Tudósok bizonyították: a macskák felismerik a nevüket, és reagálnak is rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bbe28c-4e43-4739-9669-610d6d703984","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz nem száll le Karácsony Gergelyről.","shortLead":"A Fidesz nem száll le Karácsony Gergelyről.","id":"20190405_Kocsis_Mate_gyamsag_ala_helyezne_Karacsony_Gergelyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0bbe28c-4e43-4739-9669-610d6d703984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fece183-5c69-474a-8430-4ca98ad60edc","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Kocsis_Mate_gyamsag_ala_helyezne_Karacsony_Gergelyt","timestamp":"2019. április. 05. 05:52","title":"Gyámság alá helyezné Karácsony Gergelyt Kocsis Máté","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Komolyabb lehűlés nem várható, de csapadékosabb lesz az időjárás április első hétvégéjén – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Komolyabb lehűlés nem várható, de csapadékosabb lesz az időjárás április első hétvégéjén – derül ki az Országos...","id":"20190404_fordulat_kovetkezik_az_idojarasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4ab776-d37a-43e5-990c-4517bcbe5634","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_fordulat_kovetkezik_az_idojarasban","timestamp":"2019. április. 04. 15:25","title":"Fordulat következik az időjárásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e19e6b-ce97-4b88-b73b-905a9fd648f8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mostanra fejezték be a tavaly szeptemberi katasztrófa okait kutató vizsgálatot.","shortLead":"Mostanra fejezték be a tavaly szeptemberi katasztrófa okait kutató vizsgálatot.","id":"20190404_Egy_legkondi_miatt_egett_le_a_Brazil_Nemzeti_Muzeum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9e19e6b-ce97-4b88-b73b-905a9fd648f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba8e71c-67ae-4a8a-8add-3d404acceed0","keywords":null,"link":"/vilag/20190404_Egy_legkondi_miatt_egett_le_a_Brazil_Nemzeti_Muzeum","timestamp":"2019. április. 04. 20:36","title":"Egy légkondicionáló miatt égett le a Brazil Nemzeti Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8b0590-dd69-4dab-aa0f-9b51ca7c128b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ahol a gyermek nem púp a háton. Dübörög a családok éve a vadasparkban!","shortLead":"Ahol a gyermek nem púp a háton. Dübörög a családok éve a vadasparkban!","id":"20190404_Tevecsiko_szuletett_Szegeden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e8b0590-dd69-4dab-aa0f-9b51ca7c128b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f32fbe9-8dbc-4972-88b6-d3cb61820bc4","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Tevecsiko_szuletett_Szegeden","timestamp":"2019. április. 04. 11:53","title":"Tevecsikó született Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147535ed-b325-4369-8abb-9bd8232beec0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön ült össze először a Néppárt delegációja, mely Orbánék tagságának felfüggesztésével foglalkozik.","shortLead":"Csütörtökön ült össze először a Néppárt delegációja, mely Orbánék tagságának felfüggesztésével foglalkozik.","id":"20190404_Mar_vizsgalja_a_Fidesz_ugyet_a_nepparti_Bolcsek_Tanacsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=147535ed-b325-4369-8abb-9bd8232beec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53639f8-a432-439f-acf2-47f116035bbd","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Mar_vizsgalja_a_Fidesz_ugyet_a_nepparti_Bolcsek_Tanacsa","timestamp":"2019. április. 04. 18:03","title":"Már vizsgálja a Fidesz ügyét a néppárti Bölcsek Tanácsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aaa49fd-e2d0-4dbb-883a-3c2898cdf5e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Három veszteséges év után 2018-at sikerült pluszban zárni, \"elsődlegesen a tulajdonosváltást követő szervezeti és működési átalakításoknak, fejlesztéseknek köszönhetően\".","shortLead":"Három veszteséges év után 2018-at sikerült pluszban zárni, \"elsődlegesen a tulajdonosváltást követő szervezeti és...","id":"20190404_Hirtelen_nyereseges_lett_a_4iG_miutan_megjelent_Meszaros_Lorinc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9aaa49fd-e2d0-4dbb-883a-3c2898cdf5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7635e9ab-c11e-43d2-8513-ddfc0e78540d","keywords":null,"link":"/kkv/20190404_Hirtelen_nyereseges_lett_a_4iG_miutan_megjelent_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2019. április. 04. 19:43","title":"Hirtelen nyereséges lett a 4iG, miután megjelent Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]