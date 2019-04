Néhány hónapja még prototípus volt, mostanra viszont kész termékké vált az IKEA és a Sonos hangszórója. A polcként is használható termék még idén megérkezik Magyarországra, ahogy a cég különleges lámpája is.

Tavaly nyáron egy igazi meglepetéssel állt elő az IKEA: az egyik vezető hangtechnikai cég, a Sonos közreműködésével olyan hangszórót fejlesztettek, ami egyben egy polc is. A prototípust 2018 júniusában lehetett először látni, mostanra pedig sikerült véglegesíteni az eszközt. A hangszórót éjjeliszekrényként, vagy akár könyvtámaszként is használhatjuk.

Azonban nem csak hangszóróval jön ki a svéd gyártó, egy különleges lámpát is piacra dobnak. Akárcsak a polcot, a lámpát is a Sonos app segítségével lehet majd vezérelni, és a Sonos vezérigazgatója szerint a hangminőség olyan lesz, mintha Sonos One hangszórót hallgatnánk.

© IKEA

A termékekkel kapcsolatos új hír, hogy azok még idén Magyarországon is elérhetőek lesznek – ez utóbbit maga a svéd gyártó közölte. A lámpa a vonatkozó IKEA piacokon 179 euróba kerül, a magyarországi árról pontos tájékoztatás a termék bevezetésekor lesz elérhető.

A könyvespolc-hangszórót az IKEA szerint el lehet rejteni, de láthatóvá is lehet tenni. Súlya a konzollal együtt 3 kilogramm. A horgokkal szinte bármilyen konyhai sínhez csatlakoztatható. Állítható függőlegesen és vízszintesen is. A termék ára a vonatkozó IKEA piacokon 99,95 euró. Az, hogy itthon mennyibe kerül majd, azt szintén a bevezetéskor fogják közölni. Mindkét termék kompatibilis a Sonos saját termékeivel, és a Sonos alkalmazáson keresztül irányítható, a lejátszási lista kiválasztható lesz az IKEA TRÅDFRI kijelzők és időzítők menüjéből is – közölték.

„A kezdetektől megkérdőjeleztük a high-tech készülékek hagyományos esztétikáját. A lámpa-hangszóró gondolata bizonyos értelemben a kandalló mintájára született, hiszen ez az egyetlen dolog az otthonunkban, mely meleg fényt és hangot is ad” – mondta Iina Vuorivirta, az IKEA of Sweden munkatársa, a Symfonisk lámpa-hangszóró egyik tervezője. „Míg az IKEA a lakberendezés területén szerzett tapasztalataival és a tervezés irányításával, a Sonos a hangosítási szakértelmével járult hozzá a közös munkához” – tette hozzá Iina Vuorivirta.

© Ikea

Tad Toulis, a Sonos cég dizájn-alelnöke szerint olyan termékeket igyekeztek létrehozni, amelyeket egyikük sem tudna önállóan kifejleszteni. "Mivel a zene és a fény egyaránt hozzájárul egy hely hangulatához, olyan terméket fejlesztettünk, amely mindkét hatást egyszerre képes nyújtani" – mondta.

