Komoly fennakadásokat okozott a légi közlekedésben még 2018 végén, hogy valaki(k) drónnal repültek be London második legnagyobb forgalmú repülőterére, a gatwicki reptérre. A második alkalommal már "csak" 80 percet állt a forgalom, elsőre viszont 33 órára bénították meg a légi kikötő forgalmát.

Az esetek kapcsán most Chris Woodroofe, a repülőtér vezetője nyilatkozott a BBC-nek, és azt mondta, a december 19-e és 21-e közötti eseménynél valószínűleg egy "belső ember" lehetett az elkövető. A nyomozást folytató sussexi rendőrség szerint a drón pilótájának látnia kellett, hogy mi folyik a futópályákon. Az akció nagyjából 1000 járatot érintett, ezek vagy késtek, vagy törölték őket. Emiatt 140 ezer utas nem tudott időben elindulni.

Woodroofe szerint a drón pilótája nemcsak, hogy tudta, mi zajlik a futópályán, de az akcióból ítélve azt is tudnia kellett, hogy a repülőtér vezetése mikor milyen lépésre készül. Vagyis hallania kellett azt is, amit rádión keresztül beszélnek egymással a döntéshozók. Az elkövető ráadásul drónt is úgy választott, hogy azt még véletlenül se lássa a DJI dróndetektáló rendszere, az Aeroscope.

Ettől (és az 50 ezer fontos (kb. 18,6 millió forint) nyomravezetői díjtól) függetlenül továbbra sem tudni, ki volt a tettes.

Az eset rávilágított arra, nemcsak a londoni, de a világ más repterei is komoly veszélynek vannak kitéve. Lehet, hogy a ferihegyi repülőtér fölé is kellene egy "Vaskupola"?

