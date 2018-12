Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90fda7d4-7984-4896-9efa-8a84a374323a","c_author":"","category":"cegauto","description":"Ebben a dobozos járgányban sokkal nagyobb kényelemben lehet utazni, mint egy S-osztályos luxuslimuzinban.","shortLead":"Ebben a dobozos járgányban sokkal nagyobb kényelemben lehet utazni, mint egy S-osztályos luxuslimuzinban.","id":"20181220_nincs_ennel_feljebb_ilyen_egy_minden_foldi_joval_felszerelt_mercedes_vosztaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90fda7d4-7984-4896-9efa-8a84a374323a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"418c0bb2-90f5-49b9-97a2-04d65d29a01b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181220_nincs_ennel_feljebb_ilyen_egy_minden_foldi_joval_felszerelt_mercedes_vosztaly","timestamp":"2018. december. 20. 13:21","title":"Nincs ennél feljebb: ilyen egy minden földi jóval felszerelt Mercedes V-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa5b63d-abaa-43c8-bf9c-7dfcee38f71e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgármestere még a választási kampányban fogalmazott úgy, hogy aki bemegy az intézménybe, az életét kockáztatja.","shortLead":"Hódmezővásárhely polgármestere még a választási kampányban fogalmazott úgy, hogy aki bemegy az intézménybe, az életét...","id":"20181220_Elmarasztalta_a_birosag_MarkiZayt_mert_azt_mondta_eletveszelyes_a_helyi_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fa5b63d-abaa-43c8-bf9c-7dfcee38f71e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb9f7a3-1de7-4192-935b-551b8f3763c4","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Elmarasztalta_a_birosag_MarkiZayt_mert_azt_mondta_eletveszelyes_a_helyi_korhaz","timestamp":"2018. december. 20. 15:13","title":"Elmarasztalta a bíróság Márki-Zayt, mert azt mondta, életveszélyes a helyi kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bd8fa9-4025-45f1-80a6-f5e1774daadb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lesznek még mobiltelefonok? 