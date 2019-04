Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab1833e4-2ac1-4ba2-b03f-7c3d8eb1330f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság arra jutott, hogy nincs rendben a jegyző döntése. ","shortLead":"A bíróság arra jutott, hogy nincs rendben a jegyző döntése. ","id":"20190416_Nem_engedte_a_birosag_a_miskolci_MSZPs_korzet_megszunteteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab1833e4-2ac1-4ba2-b03f-7c3d8eb1330f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d440b88b-3b96-4295-901e-d6d835e8c6e8","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Nem_engedte_a_birosag_a_miskolci_MSZPs_korzet_megszunteteset","timestamp":"2019. április. 16. 20:57","title":"Nem engedte a bíróság a miskolci MSZP-s körzet megszüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b644f019-8f24-41b8-ae8d-d8cfe2960d67","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kakasban tartott ereklyék azonban eltűntek. ","shortLead":"A kakasban tartott ereklyék azonban eltűntek. ","id":"20190416_Azt_hittek_megolvadt_de_megtalaltak_a_a_NotreDame_rezkakasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b644f019-8f24-41b8-ae8d-d8cfe2960d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"146a0826-eaea-4570-aa16-1f23c1c86ac5","keywords":null,"link":"/kultura/20190416_Azt_hittek_megolvadt_de_megtalaltak_a_a_NotreDame_rezkakasat","timestamp":"2019. április. 16. 20:09","title":"Azt hitték, megolvadt, de megtalálták a Notre-Dame rézkakasát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c8026c-107c-42de-ad7e-c53c3078c0b7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 200 millió eurós adomány eddig a legtöbb. ","shortLead":"A 200 millió eurós adomány eddig a legtöbb. ","id":"20190416_Egymassal_versengve_adakoznak_a_francia_top_cegek_a_NotreDame_ujjaepitesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01c8026c-107c-42de-ad7e-c53c3078c0b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75368624-416a-4a9e-8271-37c0e04f4685","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_Egymassal_versengve_adakoznak_a_francia_top_cegek_a_NotreDame_ujjaepitesere","timestamp":"2019. április. 16. 16:54","title":"Egymással versengve adakoznak a francia top cégek a Notre-Dame újjáépítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"125a9006-30d8-425e-bf18-5f69cf8ef323","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók végül több mint száz négyzetméternyi vakolatot távolítottak el az iskola homlokzatáról. ","shortLead":"A tűzoltók végül több mint száz négyzetméternyi vakolatot távolítottak el az iskola homlokzatáról. ","id":"20190416_Nagy_darabookban_hullik_a_vakolat_egy_pecsi_iskolarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=125a9006-30d8-425e-bf18-5f69cf8ef323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17a1ebb-bb47-4a80-9436-b40601b1373d","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Nagy_darabookban_hullik_a_vakolat_egy_pecsi_iskolarol","timestamp":"2019. április. 16. 19:21","title":"Nagy darabokban hullik a vakolat egy pécsi iskoláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabadkán szónokolt egyet a kormányfő. ","shortLead":"Szabadkán szónokolt egyet a kormányfő. ","id":"20190415_Orban_Szerbia_hamarabb_tagja_lesz_az_EUnak_mint_azt_sokan_gondoljak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c38685-e29d-4cd2-af51-822f1cfaf4a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Orban_Szerbia_hamarabb_tagja_lesz_az_EUnak_mint_azt_sokan_gondoljak","timestamp":"2019. április. 15. 18:38","title":"Orbán: Szerbia hamarabb tagja lesz az EU-nak, mint azt sokan gondolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c421426f-b666-4ae3-b8b1-91b25b94ce33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti gyártó újdonságát a GLA és a GLC közé lőtték be, vagyis nem túl nagy, mégis akár heten is elférnek benne.","shortLead":"A stuttgarti gyártó újdonságát a GLA és a GLC közé lőtték be, vagyis nem túl nagy, mégis akár heten is elférnek benne.","id":"20190416_itt_egy_teljesen_uj_mercedes_divatterepjaro_a_glb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c421426f-b666-4ae3-b8b1-91b25b94ce33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c3b177-3cf3-4f1e-930c-42d2293f9af4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_itt_egy_teljesen_uj_mercedes_divatterepjaro_a_glb","timestamp":"2019. április. 16. 11:21","title":"Itt egy teljesen új Mercedes divatterepjáró, a 7 üléses GLB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ad831d-391c-4ebf-9745-20b0b85ef384","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"40 évig tart a szőkőártól 2011-ben megsérült fukusimai atomerőmű szétszerelése, most kiemeltek az egyik reaktorban egy adag nukleáris fűtőelemet.","shortLead":"40 évig tart a szőkőártól 2011-ben megsérült fukusimai atomerőmű szétszerelése, most kiemeltek az egyik reaktorban...","id":"20190415_Fukusima_kiemeltek_az_elso_adag_futoanyagot_a_serult_atomeromubol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9ad831d-391c-4ebf-9745-20b0b85ef384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c54973-47cb-4800-879e-8f879e1f43c7","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Fukusima_kiemeltek_az_elso_adag_futoanyagot_a_serult_atomeromubol","timestamp":"2019. április. 15. 06:25","title":"Fukusima: kiemelték az első adag fűtőanyagot a sérült atomerőműből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d061d2-69ee-41f7-bfed-ca26de6f82cb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A székesegyház tetőszerkezeténél keletkezett a tűz, a tető és az úgynevezett huszártorony összeomlott. A katedrális két tornyát azonban sikerült megmenteni, és a párizsi hivatalos források éjszaka 11 körül közölték: a templom fő szerkezetét sikerült megvédeni, de a tető kétharmada elpusztult. Hivatalos források szerint egy tűzoltó megsérült oltás közben, további sebesülések azonban nem voltak. Macron elnök azt ígérte: újraépítik a katedrálist.","shortLead":"A székesegyház tetőszerkezeténél keletkezett a tűz, a tető és az úgynevezett huszártorony összeomlott. A katedrális két...","id":"20190415_Langokban_all_a_parizsi_NotreDame","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83d061d2-69ee-41f7-bfed-ca26de6f82cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1951acf1-8605-4ad5-a085-b7e78fd9d9d0","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Langokban_all_a_parizsi_NotreDame","timestamp":"2019. április. 15. 19:29","title":"Drámai a pusztítás a Notre-Dame-nál, de a két torony és az épület fő szerkezete megmenekült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]