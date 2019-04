Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d5baf60-2454-42d7-b63a-fb856b8f06e4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A főpolgármester megbízik az új rendszerben, a szakszervezetek nem ennyire lelkesek.","shortLead":"A főpolgármester megbízik az új rendszerben, a szakszervezetek nem ennyire lelkesek.","id":"20190423_Meg_tobb_bliccelotol_feltik_a_BKKt_ha_jon_az_uj_mobiljegyrendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d5baf60-2454-42d7-b63a-fb856b8f06e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d880f2f8-1116-4fb7-8ade-f539f581afbd","keywords":null,"link":"/kkv/20190423_Meg_tobb_bliccelotol_feltik_a_BKKt_ha_jon_az_uj_mobiljegyrendszer","timestamp":"2019. április. 23. 20:03","title":"Még több bliccelőtől féltik a BKK-t, ha jön az új mobiljegyrendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7334d62-502d-4da9-b8b1-0ea0cca8cc78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Internet Watch Foundation (IWF) vizsgálata szerint az internetre kikerült pedofil képanyagok döntő részét hollandiai webcímekről terjesztik. ","shortLead":"Az Internet Watch Foundation (IWF) vizsgálata szerint az internetre kikerült pedofil képanyagok döntő részét hollandiai...","id":"20190424_pedofilia_pedofil_tartalom_kepek_hollandia_gyerekporno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7334d62-502d-4da9-b8b1-0ea0cca8cc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f7aaf4-cf2b-4308-a125-e65a06523fec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_pedofilia_pedofil_tartalom_kepek_hollandia_gyerekporno","timestamp":"2019. április. 24. 13:33","title":"Aggasztó adatok: Hollandiából jön a sok pedofil tartalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48694742-1711-4fde-91d2-254479ac81e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA szeretné behatóbban tanulmányozni, miként hat a súlytalanság a szervezetre.","shortLead":"A NASA szeretné behatóbban tanulmányozni, miként hat a súlytalanság a szervezetre.","id":"20190424_nasa_egerkiserlet_sulytalansag_kiserleti_egerek_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48694742-1711-4fde-91d2-254479ac81e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee90a1b0-58eb-48e6-960f-f4a8bcff153e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_nasa_egerkiserlet_sulytalansag_kiserleti_egerek_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2019. április. 24. 17:03","title":"Videó: Egereket küldött a NASA az űrállomásra, egészen furcsán kezdtek viselkedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltérítettek egy népszerű videoszerkesztő szoftver letöltését kínáló weboldalt. Bár a hackerek ezúttal nem a mi régiónkat pécézték ki, azért jobb óvatosnak lenni az oldallal, mivel nem először esett ilyesfajta támadás áldozatául. ","shortLead":"Eltérítettek egy népszerű videoszerkesztő szoftver letöltését kínáló weboldalt. Bár a hackerek ezúttal nem a mi...","id":"20190424_vsdc_videoszerkeszto_szoftver_weboldala_feltortek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c56590-aaff-4346-8009-a4315e67bb4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_vsdc_videoszerkeszto_szoftver_weboldala_feltortek","timestamp":"2019. április. 24. 12:03","title":"Ráfázhattak, akik letöltötték a népszerű videoszerkesztő szoftvert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abd8efe-793c-48a3-a1f1-af85de285236","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mi a különbség, ha azt mondom a gyerekemnek, hogy „nyughatatlan vagy”, vagy ha egy szakértői bizottság azt írja róla a szakvéleményében, hogy „hiperaktív”? Számos pró és kontra érv sorakoztatható fel a gyerekkorban adható diagnózisokhoz, címkékhez kötődően. Egy biztos: önmagukban semmit sem jelentenek. ","shortLead":"Mi a különbség, ha azt mondom a gyerekemnek, hogy „nyughatatlan vagy”, vagy ha egy szakértői bizottság azt írja róla...","id":"20190425_Hiperaktiv_aspergeres_es_a_tobbi_cimke__art_vagy_hasznal_a_gyereknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5abd8efe-793c-48a3-a1f1-af85de285236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7aa2b7-1327-453d-b405-ee8818e0b8ff","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190425_Hiperaktiv_aspergeres_es_a_tobbi_cimke__art_vagy_hasznal_a_gyereknek","timestamp":"2019. április. 25. 12:00","title":"Hiperaktív, aspergeres és a többi címke – árt vagy használ a gyereknek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4643e23-5ed2-4da9-9d94-add2eedc34c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyártója szerint minden szempontból biztonságos az új elektromos kishajó, az ellenzői viszont a turizmus fejlődését féltik tőle.","shortLead":"A gyártója szerint minden szempontból biztonságos az új elektromos kishajó, az ellenzői viszont a turizmus fejlődését...","id":"20190423_A_jetskik_ellen_tiltakoznak_a_Balatonnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4643e23-5ed2-4da9-9d94-add2eedc34c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d12e39f0-1bfe-4990-8bfc-a5e000c0bd6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190423_A_jetskik_ellen_tiltakoznak_a_Balatonnal","timestamp":"2019. április. 23. 20:19","title":"A jet-skik ellen tiltakoznak a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37725a81-bdda-4525-a417-95cffe888351","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Debrecenben is nyertek, így kettős győzelemmel jutottak be a fináléba. ","shortLead":"Debrecenben is nyertek, így kettős győzelemmel jutottak be a fináléba. ","id":"20190424_magyar_kupa_elodonto_donto_mol_vidi_fc_debreceni_vsc_eredmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37725a81-bdda-4525-a417-95cffe888351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21d84bc-95ba-458c-9411-830424d04d85","keywords":null,"link":"/sport/20190424_magyar_kupa_elodonto_donto_mol_vidi_fc_debreceni_vsc_eredmenyek","timestamp":"2019. április. 24. 07:12","title":"Magyar Kupa: 4-0-val a döntőbe jutott a Vidi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104d45ce-9cd0-4573-addb-f64c31623372","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amy Schumer szerint az orvostudománynak nem kifizetődő olyan, csak a nők egy bizonyos csoportját érintő problémával foglalkoznia, mint a terhesség során fellépő súlyos és ismétlődő hányás. ","shortLead":"Amy Schumer szerint az orvostudománynak nem kifizetődő olyan, csak a nők egy bizonyos csoportját érintő problémával...","id":"20190424_A_veszes_terhessegi_hanyastol_szenvedo_Amy_Schumer_nekiment_a_szerinte_szexista_orvostudomanynak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=104d45ce-9cd0-4573-addb-f64c31623372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd693f5-3714-4df4-acf3-5bb0e3351773","keywords":null,"link":"/elet/20190424_A_veszes_terhessegi_hanyastol_szenvedo_Amy_Schumer_nekiment_a_szerinte_szexista_orvostudomanynak","timestamp":"2019. április. 25. 07:35","title":"A vészes terhességi hányástól szenvedő Amy Schumer nekiment a szerinte szexista orvostudománynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]