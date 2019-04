Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8243f7e-ab21-4add-a6ad-39840c237301","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Továbbra is a Katasztrófavédelem viszi el a szemetet a környéken. ","shortLead":"Továbbra is a Katasztrófavédelem viszi el a szemetet a környéken. ","id":"20190428_gemesi_szemetszallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8243f7e-ab21-4add-a6ad-39840c237301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15da3bc3-4a09-48e3-a7a9-18a30e596f7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190428_gemesi_szemetszallitas","timestamp":"2019. április. 28. 10:09","title":"Gémesi feladja a kukacsatát Gödöllőn?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c38f017d-3a14-413e-b612-9b94c2dda048","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A skandináv légitársaságnál három napja tart a munkabeszüntetés. ","shortLead":"A skandináv légitársaságnál három napja tart a munkabeszüntetés. ","id":"20190429_Budapesti_jaratokat_nem_erint_az_ujabb_pilotasztrajk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c38f017d-3a14-413e-b612-9b94c2dda048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18005156-c616-468d-b8ef-dbda0342b8e3","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Budapesti_jaratokat_nem_erint_az_ujabb_pilotasztrajk","timestamp":"2019. április. 29. 10:50","title":"Budapesti járatokat nem érint az újabb pilótasztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc50a860-2d9b-408c-a1d7-dd2faebdd2d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kimagasló minőséget tanúsító védjegyet kapott az egerszalóki Mesés Shiraz Hotel és a felsőtárkányi Varázslatos Bambara Hotel.","shortLead":"Kimagasló minőséget tanúsító védjegyet kapott az egerszalóki Mesés Shiraz Hotel és a felsőtárkányi Varázslatos Bambara...","id":"20190428_szepesi_richard_hotel_turizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc50a860-2d9b-408c-a1d7-dd2faebdd2d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16660f04-e468-4c0f-80e1-aa8cefef0f39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190428_szepesi_richard_hotel_turizmus","timestamp":"2019. április. 28. 11:02","title":"Elismerésben részesítette magát az állami pénzzel kitömött hotelcég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1214b761-7416-49aa-9867-7023e68b1ee0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétköznapi Gasztrohősök néven indított új videósorozatot az ország népszerű online gasztromagazinja. A nyitó epizódban autizmus spektrumzavarral élő csokoládékészítőket mutatnak be.","shortLead":"Hétköznapi Gasztrohősök néven indított új videósorozatot az ország népszerű online gasztromagazinja. A nyitó epizódban...","id":"20190429_KoczkaCsoki__igy_is_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1214b761-7416-49aa-9867-7023e68b1ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8282ea2-bc8a-4a1c-9791-89e2c169a814","keywords":null,"link":"/elet/20190429_KoczkaCsoki__igy_is_lehet","timestamp":"2019. április. 29. 18:10","title":"Így is lehet – KockaCsoki ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi az óráin is molesztálta a gyerekeket, a számítógépén több száz pornográf felvételt tárolt gyermekekről. ","shortLead":"A férfi az óráin is molesztálta a gyerekeket, a számítógépén több száz pornográf felvételt tárolt gyermekekről. ","id":"20190429_Alsos_gyerekeket_molesztalt_egy_tatabanyai_hitoktato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e3c23c4-ca92-4b52-a79d-0c88ece5604b","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Alsos_gyerekeket_molesztalt_egy_tatabanyai_hitoktato","timestamp":"2019. április. 29. 08:22","title":"Alsós gyerekeket molesztált egy tatabányai hitoktató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c593de5a-98a6-4bd2-8c08-28d0225756a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Honvédség tűzszerészei hatástalanították, azt a második világháborús robbanószerkezetet, amely április elején, a Bozsik Stadion átépítése közben került elő a földből.","shortLead":"A Magyar Honvédség tűzszerészei hatástalanították, azt a második világháborús robbanószerkezetet, amely április elején...","id":"20190428_Igy_hatastalanitottak_a_Bozsik_Stadion_melletti_bombat__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c593de5a-98a6-4bd2-8c08-28d0225756a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16301c7a-0bf4-412a-b49c-20fa3b1e172f","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_Igy_hatastalanitottak_a_Bozsik_Stadion_melletti_bombat__fotok","timestamp":"2019. április. 28. 12:13","title":"Sikerült hatástalanítani a Bozsik Stadion melletti bombát - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ee588a2-714b-4da4-8ff7-d4ca96293a2e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nevükkel együtt tette közzé a kormánypárti helyi portál azoknak az embereknek a fotóit, akik leszedték Hódmezővásárhelyen a Márki-Zay Péter-ellenes kampányplakátokat A plakátokat megrendelő helyi civil szervezet, amelynek elnöke a Fidesz kampányfőnöke, feljelentést tett. ","shortLead":"Nevükkel együtt tette közzé a kormánypárti helyi portál azoknak az embereknek a fotóit, akik leszedték...","id":"20190429_Most_meg_plakathaboru_tort_ki_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ee588a2-714b-4da4-8ff7-d4ca96293a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d1f5b9-e9d7-4955-a58e-2665b65c71fb","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Most_meg_plakathaboru_tort_ki_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. április. 29. 13:04","title":"Most meg plakátháború tört ki Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42af6149-c616-4254-aab7-d33ab2b85766","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 100 000 dolláros járművekkel úgy gondolják, még így is spórolni fognak.","shortLead":"A 100 000 dolláros járművekkel úgy gondolják, még így is spórolni fognak.","id":"20190429_telsa_model_x_rendorautok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42af6149-c616-4254-aab7-d33ab2b85766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3342732-eb0b-4177-be71-14db707dc07d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_telsa_model_x_rendorautok","timestamp":"2019. április. 29. 12:24","title":"Szolgálatba állt a legnagyobb Tesla rendőrautó-flotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]