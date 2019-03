Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f3a468b-1904-485f-b5c5-b894fd040d2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfit a TEK fogta el. ","shortLead":"A férfit a TEK fogta el. ","id":"20190327_Menet_kozben_lott_ra_egy_masik_autosra_egy_BMWs_az_M5oson_a_hetvegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f3a468b-1904-485f-b5c5-b894fd040d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2e44fb-afaa-4f5b-bfdb-9dfb56da1a22","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_Menet_kozben_lott_ra_egy_masik_autosra_egy_BMWs_az_M5oson_a_hetvegen","timestamp":"2019. március. 27. 10:09","title":"Menet közben lőtt rá egy másik autósra egy BMW-s az M5-ösön a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689861d2-1459-499e-8a3a-307a5c428313","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több hónapig tartó várakozás után néhány órája Európában, így Magyarországon is aktiválta az Apple Watch 4 EKG-funkcióját az Apple. ","shortLead":"Több hónapig tartó várakozás után néhány órája Európában, így Magyarországon is aktiválta az Apple Watch 4...","id":"20190328_ekg_mero_apple_watch_4_magyarorszag_szivritmuszavar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=689861d2-1459-499e-8a3a-307a5c428313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee38eae-c9dc-4570-a6ce-bf14ab21d730","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_ekg_mero_apple_watch_4_magyarorszag_szivritmuszavar","timestamp":"2019. március. 28. 10:33","title":"Magyarországon is működik már az új Apple Watch EKG-s funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c344ed80-0a6c-4f12-b619-a6ec636952b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány éven belül ismét a Holdra lépnének amerikai űrhajósok, hogy azt használják ugródeszkaként a majdani marsi küldetéshez. ","shortLead":"Néhány éven belül ismét a Holdra lépnének amerikai űrhajósok, hogy azt használják ugródeszkaként a majdani marsi...","id":"20190326_urhajozas_egyesult_allamok_hold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c344ed80-0a6c-4f12-b619-a6ec636952b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa74eb8-adc4-4c06-a1b9-2b0356a5ec70","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_urhajozas_egyesult_allamok_hold","timestamp":"2019. március. 26. 21:03","title":"Nagy tervei vannak a Holdon az Egyesült Államoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cb94bc-6277-4e37-a584-22e89324f68c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre nem tudni, kivel tárgyalhatnak a bérek rendezéséről.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, kivel tárgyalhatnak a bérek rendezéséről.","id":"20190326_Nesze_semmi_fogd_meg_jol_megerkezett_a_kormany_valasza_a_sztrajkra_keszulo_kozszolgaknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59cb94bc-6277-4e37-a584-22e89324f68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4f6d92-d9b8-4790-8ecd-32cf3c5c2604","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190326_Nesze_semmi_fogd_meg_jol_megerkezett_a_kormany_valasza_a_sztrajkra_keszulo_kozszolgaknak","timestamp":"2019. március. 26. 13:24","title":"Nesze semmi, fogd meg jól: megérkezett a kormány válasza a sztrájkra készülő közszolgáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 13 éves Ramy Sihata megmentett 51 gyereket azzal, hogy riasztotta a rendőrséget, amikor egy buszvezető bejelentette, végez velük. Az olasz belügyminiszter meleg szavakkal fejezte ki háláját.\r

