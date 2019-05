Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c14c6e3d-17b8-4f07-95c1-52b0c45dfee4","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Minden pályázat és kérés nélkül. ","shortLead":"Minden pályázat és kérés nélkül. ","id":"20190501_300_millios_mentoovet_dob_a_kormany_a_szombathelyi_Haladasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c14c6e3d-17b8-4f07-95c1-52b0c45dfee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192afefe-bddb-4f79-a449-0ba82d0b56a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190501_300_millios_mentoovet_dob_a_kormany_a_szombathelyi_Haladasnak","timestamp":"2019. május. 01. 10:39","title":"300 milliós mentőövet dob a kormány a szombathelyi Haladásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az sem baj, ha a THM magasabb, fő a kiszámíthatóság.","shortLead":"Az sem baj, ha a THM magasabb, fő a kiszámíthatóság.","id":"20190502_Mit_kivan_a_magyar_ados_Legyen_fix_a_torlesztoreszlet_es_stabil_a_kamat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f595e80-4fe2-46c6-af7a-999a3c400003","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190502_Mit_kivan_a_magyar_ados_Legyen_fix_a_torlesztoreszlet_es_stabil_a_kamat","timestamp":"2019. május. 02. 11:19","title":"Mit kíván a magyar adós? Legyen fix a törlesztőrészlet és stabil a kamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3bf551f-b596-4c38-b38d-a3de720969ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség egy 38 éves férfi és egy 37 éves nő ellen emelt vádat garázdaság és rongálás miatt két egymástól független ügyben.","shortLead":"A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség egy 38 éves férfi és egy 37 éves nő ellen emelt vádat garázdaság és rongálás...","id":"20190502_vademeles_tuntetes_tutetok_kossuth_ter_orszagzaszlo_viraglada_rongalas_garazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3bf551f-b596-4c38-b38d-a3de720969ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09917f08-1d70-4b9b-a0d8-d80fa882487a","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_vademeles_tuntetes_tutetok_kossuth_ter_orszagzaszlo_viraglada_rongalas_garazdasag","timestamp":"2019. május. 02. 10:50","title":"Irkálás filctollal, virágláda-borogatás – vádat emeltek két budapesti tüntető ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfdaf9ce-b2c7-4536-8e6c-4a20179a0f1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gárdony külterületén egy sorházakból álló telep egyik lakása gyulladt ki, két férfi életét vesztette. ","shortLead":"Gárdony külterületén egy sorházakból álló telep egyik lakása gyulladt ki, két férfi életét vesztette. ","id":"20190430_Fia_mentette_ki_a_tuzbol_a_77_eves_asszonyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfdaf9ce-b2c7-4536-8e6c-4a20179a0f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056122e8-6102-4b98-aa3a-e944d8a1ea0a","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Fia_mentette_ki_a_tuzbol_a_77_eves_asszonyt","timestamp":"2019. április. 30. 20:20","title":"Fia mentette ki a tűzből a 77 éves asszonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e276df0d-d4ae-4b2d-8d8a-98f51c0c44d6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az eset a Liverpool–Barcelona Bajnokok Ligája-meccs előtti estén történt.","shortLead":"Az eset a Liverpool–Barcelona Bajnokok Ligája-meccs előtti estén történt.","id":"20190502_Liverpooli_szurkolok_lokdostek_be_a_szokokutba_embereket_Barcelonaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e276df0d-d4ae-4b2d-8d8a-98f51c0c44d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9662e9d-6fb1-4360-ab64-367c25b2de86","keywords":null,"link":"/sport/20190502_Liverpooli_szurkolok_lokdostek_be_a_szokokutba_embereket_Barcelonaban","timestamp":"2019. május. 02. 15:54","title":"Liverpooli szurkolók lökdöstek be a szökőkútba embereket Barcelonában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b6306b4-613a-4cb7-b93a-3ff029852d73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook szokásos éves fejlesztői konferenciáján a keresztplatformos üzenetküldésről is szó esett.","shortLead":"A Facebook szokásos éves fejlesztői konferenciáján a keresztplatformos üzenetküldésről is szó esett.","id":"20190501_facebook_messenger_instagram_whatsapp_alkalmazas_uzenetkuldes_f8_fejlesztoi_konferencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b6306b4-613a-4cb7-b93a-3ff029852d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83e61e7-458a-4fdb-ac61-7d95997089c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190501_facebook_messenger_instagram_whatsapp_alkalmazas_uzenetkuldes_f8_fejlesztoi_konferencia","timestamp":"2019. május. 01. 14:03","title":"Egyre biztosabb: még az idén egybegyúrhatják a Messengert, a WhatsAppot és az Instagramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f399a89-9ed3-4469-b0ce-eecf2346c3f5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Azonnal érkezett a segítség, az állapota már stabil. ","shortLead":"Azonnal érkezett a segítség, az állapota már stabil. ","id":"20190502_Szerencseje_volt_Iker_Casillasnak_hogy_az_edzese_kapott_szivrohamot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f399a89-9ed3-4469-b0ce-eecf2346c3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc7f630-18a6-4116-aa72-3abaf9663664","keywords":null,"link":"/sport/20190502_Szerencseje_volt_Iker_Casillasnak_hogy_az_edzese_kapott_szivrohamot","timestamp":"2019. május. 02. 14:15","title":"Szerencséje volt Iker Casillasnak, hogy az edzésen kapott szívrohamot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5debf7e8-7960-45a8-86e3-8208547c8dbe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tanítanék Mozgalom üdvözli a PDSZ által május 29-re meghirdetett sztrájkot, s arra kér minden oktatásügyben dolgozót, hogy pártszimpátiájától függetlenül vegyen abban részt, hiszen, mint írják, az állam is évek óta részt vesz az oktatási sztrájkban.



","shortLead":"A Tanítanék Mozgalom üdvözli a PDSZ által május 29-re meghirdetett sztrájkot, s arra kér minden oktatásügyben dolgozót...","id":"20190502_Tanitanek_A_kormany_is_reszt_vesz_a_pedagogussztrajkban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5debf7e8-7960-45a8-86e3-8208547c8dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d900be30-ade6-4b6b-ba19-0df8f8090f54","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Tanitanek_A_kormany_is_reszt_vesz_a_pedagogussztrajkban","timestamp":"2019. május. 02. 11:18","title":"Tanítanék: A kormány is részt vesz a pedagógussztrájkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]