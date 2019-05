Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3bf551f-b596-4c38-b38d-a3de720969ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség egy 38 éves férfi és egy 37 éves nő ellen emelt vádat garázdaság és rongálás miatt két egymástól független ügyben.","shortLead":"A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség egy 38 éves férfi és egy 37 éves nő ellen emelt vádat garázdaság és rongálás...","id":"20190502_vademeles_tuntetes_tutetok_kossuth_ter_orszagzaszlo_viraglada_rongalas_garazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3bf551f-b596-4c38-b38d-a3de720969ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09917f08-1d70-4b9b-a0d8-d80fa882487a","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_vademeles_tuntetes_tutetok_kossuth_ter_orszagzaszlo_viraglada_rongalas_garazdasag","timestamp":"2019. május. 02. 10:50","title":"Irkálás filctollal, virágláda-borogatás – vádat emeltek két budapesti tüntető ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dae4f9f-808c-4c06-ae4f-d9c5621735f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Lemondott csütörtökön a ciprusi igazságügyi miniszter, miután többen azzal vádolták meg a rendőrséget, hogy nem vizsgálta ki megfelelően több eltűnt külföldi nő ügyét, akik egy sorozatgyilkos áldozatai lettek. ","shortLead":"Lemondott csütörtökön a ciprusi igazságügyi miniszter, miután többen azzal vádolták meg a rendőrséget, hogy nem...","id":"20190502_ciprus_sorozatgyilkos_igazsagugyi_miniszter_lemondas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dae4f9f-808c-4c06-ae4f-d9c5621735f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9409d4-62ee-45f5-8983-627d2fc5a784","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_ciprus_sorozatgyilkos_igazsagugyi_miniszter_lemondas","timestamp":"2019. május. 02. 14:07","title":"Belebukott a sorozatgyilkos-ügybe a ciprusi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47d3c57c-a992-4c4f-88ce-991e3ae15b0e","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Közös sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor és Matteo Salvini. A magyar kormányfő megmutatta olasz politikustársának a magyar határzárat. Salvini érkezésekor azt mondta, „Magyarországra érkeztem egy új Európát építeni”. Új Európára, új fejezetre van szükség, mondta Orbán erre.","shortLead":"Közös sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor és Matteo Salvini. A magyar kormányfő megmutatta olasz politikustársának...","id":"20190502_Orban_es_Salvini_Europa_akkor_jar_jolha_rank_hallgat_nem_Macronra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47d3c57c-a992-4c4f-88ce-991e3ae15b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33f5508-b4a9-44b1-8c5f-5e7203a008b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Orban_es_Salvini_Europa_akkor_jar_jolha_rank_hallgat_nem_Macronra","timestamp":"2019. május. 02. 17:32","title":"Orbán: Látványosan keresni fogjuk az együttműködést Salvinivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök befejezték a 16 éves gyilkos ügyében a nyomozást. Maximum 15 évet kaphat, mivel fiatalkorú.","shortLead":"A rendőrök befejezték a 16 éves gyilkos ügyében a nyomozást. Maximum 15 évet kaphat, mivel fiatalkorú.","id":"20190502_Tobbszor_is_hazudott_vallomasaban_a_solyi_gyermekgyilkos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8137d43c-3730-4236-8be0-71faa7485ea8","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Tobbszor_is_hazudott_vallomasaban_a_solyi_gyermekgyilkos","timestamp":"2019. május. 02. 20:03","title":"Többször is hazudott vallomásában a sólyi gyermekgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d393b5-9e22-42b0-9cc9-a9118bc49ce8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A NAV már mindenkinek elküldte a tervezetet.","shortLead":"A NAV már mindenkinek elküldte a tervezetet.","id":"20190502_15_millio_embernek_semmit_sem_kell_tennie_hogy_szjabevallasa_legyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3d393b5-9e22-42b0-9cc9-a9118bc49ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034dd1ff-69bc-4782-9d0e-08ce98cf88de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190502_15_millio_embernek_semmit_sem_kell_tennie_hogy_szjabevallasa_legyen","timestamp":"2019. május. 02. 11:06","title":"1,5 millió embernek semmit sem kell tennie, hogy szja-bevallása legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f746b225-4cf1-4192-acde-5bccad06ec20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A portugálnak egyébként még ez az autó sem volt teljesen tökéletes, állítólag kicsit átszabatta.","shortLead":"A portugálnak egyébként még ez az autó sem volt teljesen tökéletes, állítólag kicsit átszabatta.","id":"20190502_cristiano_ronaldo_bugatti_voiture_noire","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f746b225-4cf1-4192-acde-5bccad06ec20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19774325-06bd-4495-8266-83253cea0945","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_cristiano_ronaldo_bugatti_voiture_noire","timestamp":"2019. május. 02. 15:22","title":"Ronaldo megrendelte a világ legdrágább autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c20fc70-8d0a-494a-85f9-b209b2f7c36a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Május 1-je alkalmából jelentette be Botka László polgármester.\r

","shortLead":"Május 1-je alkalmából jelentette be Botka László polgármester.\r

","id":"20190501_szeged_botka_laszlo_10_ezer_forint_tamogatas_iskolasok_nyugdijasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c20fc70-8d0a-494a-85f9-b209b2f7c36a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6691bc48-fa75-4543-b954-92afa661663c","keywords":null,"link":"/itthon/20190501_szeged_botka_laszlo_10_ezer_forint_tamogatas_iskolasok_nyugdijasok","timestamp":"2019. május. 01. 18:11","title":"Szegeden 10 ezer forintot kapnak a gyerekek és a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447b4c61-78f2-48d5-9422-74a57ec89f70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elég magasra tettük a lécet, amikor az uniós csatlakozás 15. évfordulóján az EU történetéről kérdeztük olvasóinkat. Kvízünkben arra voltunk kíváncsiak, mennyire ismerik a bővítési folyamatot, az euróövezet és a schengeni zóna tagjait, az EU fontosabb mérföldköveit. Mint kiderült, sok tévhit él még olvasóink körében is az unióval kapcsolatban, ezeket próbáljuk meg most eloszlatni. ","shortLead":"Elég magasra tettük a lécet, amikor az uniós csatlakozás 15. évfordulóján az EU történetéről kérdeztük olvasóinkat...","id":"20190502_Europai_Unio_15_evfordulo_kviz_szavazas_eredmenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=447b4c61-78f2-48d5-9422-74a57ec89f70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f78fa85a-1d92-4e58-a7a5-2963e520864c","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Europai_Unio_15_evfordulo_kviz_szavazas_eredmenyek","timestamp":"2019. május. 02. 15:35","title":"Nem, nem Orbán Viktor akart Egyesült Európai Államokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]