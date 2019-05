Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69ec1ac3-6eb5-4bd6-bde9-19bc48472545","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Vegyesen mozgott a forint a bankközi piacon a főbb devizákkal szemben szerda este a 24 órával korábbi szintekhez képest.","shortLead":"Vegyesen mozgott a forint a bankközi piacon a főbb devizákkal szemben szerda este a 24 órával korábbi szintekhez képest.","id":"20190501_324_forint_fole_dragult_az_euro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69ec1ac3-6eb5-4bd6-bde9-19bc48472545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e12ec0-6653-432d-a67e-c9947d4ce2d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190501_324_forint_fole_dragult_az_euro","timestamp":"2019. május. 01. 22:25","title":"324 forint fölé drágult az euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1de330dc-7547-4d62-b9e7-11ccf7c60f23","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"A klasszikus adóparadicsomok közül már a Seychelle-szigetek is arra kényszerült, hogy az OECD nyomásának engedve átláthatóbbá tegye az adórendszerét, így kerülve el a feketelistákat. A 2019-es változtatásoknak köszönhetően már nem sokkal maradnak el a nemzetközi adótervezés éllovasaitól.","shortLead":"A klasszikus adóparadicsomok közül már a Seychelle-szigetek is arra kényszerült, hogy az OECD nyomásának engedve...","id":"crystalgroup_20190430_Nincs_mese_egyre_jobban_visszaszorul_a_spekulativ_offshore_a_penzvilagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1de330dc-7547-4d62-b9e7-11ccf7c60f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee86395d-d43b-4c9b-8726-63068acb1160","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20190430_Nincs_mese_egyre_jobban_visszaszorul_a_spekulativ_offshore_a_penzvilagban","timestamp":"2019. május. 02. 19:30","title":"Nincs mese, egyre jobban visszaszorul a spekulatív offshore a pénzvilágban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"75131356-4409-4095-a899-95fbe937b2e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Liverpool német vezetőedzője szerint a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első felvonásán a legjobb teljesítményt nyújtották a kupasorozat idei, valamint az előző szezonját is figyelembe véve, amikor pedig döntősök voltak. Az angol csapat mindezek ellenére 3-0-ra elveszítette a Barcelona elleni idegenbeli találkozót. ","shortLead":"A Liverpool német vezetőedzője szerint a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első felvonásán a legjobb...","id":"20190502_barcelona_liverpool_bajnokok_ligaja_jurgen_klopp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75131356-4409-4095-a899-95fbe937b2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1320301-2d50-464a-bdbf-28a77a252c50","keywords":null,"link":"/sport/20190502_barcelona_liverpool_bajnokok_ligaja_jurgen_klopp","timestamp":"2019. május. 02. 10:25","title":"Klopp: Nem tudom, játszhattunk-e volna jobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4353a37-19e2-420a-9c86-5f3db2713e59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Átvette a krizantémtrónt Naruhito új japán császár. ","shortLead":"Átvette a krizantémtrónt Naruhito új japán császár. ","id":"20190501_Kezdetet_vette_a_gyonyoru_harmonia_korszaka_Japanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4353a37-19e2-420a-9c86-5f3db2713e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3cbd9c-dab3-4f75-b633-5984a0b052a6","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_Kezdetet_vette_a_gyonyoru_harmonia_korszaka_Japanban","timestamp":"2019. május. 01. 14:15","title":"Kezdetét vette a \"gyönyörű harmónia\" korszaka Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78154f78-1197-4b53-9f09-bd1e969a562f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gileádban forradalom készül.","shortLead":"Gileádban forradalom készül.","id":"20190501_a_szolgalolany_meseje_harmadik_evad_trailer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78154f78-1197-4b53-9f09-bd1e969a562f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e862dfde-1d6b-461b-9c20-766dffa77ba5","keywords":null,"link":"/kultura/20190501_a_szolgalolany_meseje_harmadik_evad_trailer","timestamp":"2019. május. 01. 20:08","title":"Nagy változás jöhet a szolgálólányok életében – itt a harmadik évad trailere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sándorfalva után most a közeli Szegeden loptak el egy menetrend szerinti buszt csütörtök hajnalban. A rendőrök üldözni kezdték, az önjelölt sofőr összetörte a másfél hetes Mercedes buszt.","shortLead":"Sándorfalva után most a közeli Szegeden loptak el egy menetrend szerinti buszt csütörtök hajnalban. A rendőrök üldözni...","id":"20190502_Ujabb_buszlopas_a_DelAlfoldi_vicces_gyerekektol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462fb680-c6bd-48d7-8ba8-3db0d40c75ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_Ujabb_buszlopas_a_DelAlfoldi_vicces_gyerekektol","timestamp":"2019. május. 02. 15:20","title":"Ezúttal Szegeden loptak el egy menetrend szerinti buszt, üldözés is volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901e6f3a-645c-4887-bc52-c03ecfc8104a","c_author":"Dercsényi Dávid - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A globális trendek azt mutatják, hogy a világ számos részén romlik a sajtószabadság helyzete, különösen Amerikában és Kelet-Európában. Nézzük, hogyan állunk a sajtó szabadságával a sajtószabadság napján.","shortLead":"A globális trendek azt mutatják, hogy a világ számos részén romlik a sajtószabadság helyzete, különösen Amerikában és...","id":"20190503_Ha_ma_csak_egy_abrat_nez_meg_a_magyar_sajtoszabadsag_helyzeterol_ez_legyen_az","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=901e6f3a-645c-4887-bc52-c03ecfc8104a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f19c46-2eda-4c0b-9317-cb2b14c0fde7","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Ha_ma_csak_egy_abrat_nez_meg_a_magyar_sajtoszabadsag_helyzeterol_ez_legyen_az","timestamp":"2019. május. 03. 11:55","title":"\"Ide neutronbomba kell!\" A magyar médiahelyzetről a sajtószabadság napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f2b4a2-1222-4892-927a-dcdef1032f3c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A venezuelai fővárosban szerdán meghallgatásra talált Juan Guaidó ellenzéki vezető felhívása, hogy az emberek vonuljanak az utcákra, kikényszerítve Nicolás Maduro elnök távozását a hatalomból. A számos sebesülést és egy halálos áldozatot követelő összecsapások ellenére azonban semmi sem utal arra, hogy fordulat következett volna be az egyre inkább politikai patthelyzetnek tűnő válságban.","shortLead":"A venezuelai fővárosban szerdán meghallgatásra talált Juan Guaidó ellenzéki vezető felhívása, hogy az emberek...","id":"20190502_venezuela_ellenzek_juan_guaido_nicolas_maduro_osszecsapasok_tuntetesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10f2b4a2-1222-4892-927a-dcdef1032f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3a91d3-7d50-49b6-bc36-82832fbdbd64","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_venezuela_ellenzek_juan_guaido_nicolas_maduro_osszecsapasok_tuntetesek","timestamp":"2019. május. 02. 06:15","title":"Kifulladni látszanak a venezuelai ellenzékiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]