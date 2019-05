Az oltásellenesek egyre terebélyesedő kampánya miatt a technológiai cégek sem tétlenkednek, sorra kapcsolnak be funkciókat, amelyek a valótlanságok terjesztését próbálják megállítani. Korábban a Facebook és a YouTube is előállt ilyennel, ám a propagandisták nem csak itt igyekeznek megtéríteni a felhasználókat, az Instagramon is aktívak.

A képmegosztó ezért új eszközt vet be, méghozzá a gépi algoritmus támogatása mellett: annak segítségével igyekeznek majd felkutatni azokat a hashtageket, amelyek az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az amerikai járványügyi hatóság (CDC) szerint is egyaránt hamis információk terjesztéséről szóló bejegyzésekhez (tehát képhez, videóhoz) navigálják a felhasználót. Azok viszont, amelyek nem tartalmaznak hazugságokat, maradhatnak.

Karina Newton, az Instagram egyik fejese szerint ha egy címke, például az #oltásokról alatt bizonyíthatóan téves információk gyűlnek össze, a rendszer automatikusan blokkolni fogja az egészet, így megakadályozva, hogy a későbbiekben még több valótlanságot tudjanak elterjeszteni. Ezen kívül felugró üzenetekben is gondolkodnak, amelyek figyelmeztetik a felhasználókat, de ez csak később jön, még fejlesztik.

Az Instagram szerint a felhasználók felülvizsgálatot is kérhetnek majd, ha egy posztjukat szerintük indokolatlanul távolították el. Ez utóbbi nem új, a képmegosztóra feltölthető tartalmaknál már most is be van kapcsolva, de az új funkcióval erre a részre is kiterjesztik – összegezte a bejelentést a The Verge.

