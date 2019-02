Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ef14570-e814-4df1-b973-5e03de0e253c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés Szél vádja, a Facebookon pedig antiszemitázza a kormányt.

","shortLead":"Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés Szél vádja, a Facebookon pedig antiszemitázza a kormányt.

","id":"20190222_Antiszemita_alhirkampany__feljelenti_a_brusszelezo_kampanyt_Szel_Bernadett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ef14570-e814-4df1-b973-5e03de0e253c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a3eeed-43d4-4866-a22e-0ba6c3171538","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_Antiszemita_alhirkampany__feljelenti_a_brusszelezo_kampanyt_Szel_Bernadett","timestamp":"2019. február. 22. 16:39","title":"\"Antiszemita álhírkampány\" – feljelenti a brüsszelező kampányt Szél Bernadett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb49c90d-7e7d-4f56-b7ec-b900907190cd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 2024-es, párizsi olimpia szervezői javasolják a programba a sportágat.","shortLead":"A 2024-es, párizsi olimpia szervezői javasolják a programba a sportágat.","id":"20190221_breaktanc_nyari_olimpia_program_parizs_2024","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb49c90d-7e7d-4f56-b7ec-b900907190cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21924c2b-6f26-4c65-ad02-69f6dd3f0b60","keywords":null,"link":"/sport/20190221_breaktanc_nyari_olimpia_program_parizs_2024","timestamp":"2019. február. 21. 13:26","title":"Bekerülhet a breaktánc az olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd34df2c-e17f-4e15-92ce-af0b8f9a8d50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Inkább vállalkozókra bízzuk a lakásépítést. 2018-ban átlagosan negyedével, Budapesten és Pest megyében pedig 40 százalékkal több lakás épült, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Inkább vállalkozókra bízzuk a lakásépítést. 2018-ban átlagosan negyedével, Budapesten és Pest megyében pedig 40...","id":"20190222_Kevesebb_termeszetes_szemly_mert_epitkezesbe_vagni_tavaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd34df2c-e17f-4e15-92ce-af0b8f9a8d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f127448f-2cbb-437b-905e-7c4cd06fe2df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Kevesebb_termeszetes_szemly_mert_epitkezesbe_vagni_tavaly","timestamp":"2019. február. 22. 09:56","title":"Kevesebb magánszemély mert építkezésbe vágni tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce013250-ce87-4eee-90ac-ee2d4d668679","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hazai közútkezelő egy kis videón mutatja be ősi ellensége genezisét.","shortLead":"A hazai közútkezelő egy kis videón mutatja be ősi ellensége genezisét.","id":"20190221_katyu_magyar_kozut_autos_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce013250-ce87-4eee-90ac-ee2d4d668679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077b652a-221f-4f43-bc7a-dc974f830c24","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_katyu_magyar_kozut_autos_video","timestamp":"2019. február. 21. 15:07","title":"Ha már nem tudunk mit kezdeni a kátyúkkal, legalább lássuk, hogyan keletkeznek - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c1cb49-2416-4ccf-8284-a8108644bb2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk szerint nem volt töltény a zsákmányolt fegyverben.","shortLead":"A Blikk szerint nem volt töltény a zsákmányolt fegyverben.","id":"20190222_Ures_volt_a_szokott_rab_pisztolya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6c1cb49-2416-4ccf-8284-a8108644bb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41b574d-e16c-42a9-bca9-e62056bfabe2","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_Ures_volt_a_szokott_rab_pisztolya","timestamp":"2019. február. 22. 07:39","title":"Üres volt a szökött rab pisztolya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5fc577-75b9-404f-a730-251dea37e1b5","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok a tehetséges huszonéves fiúk, akikből a következő évtizedek Stohl Andrása vagy Benedek Miklósa lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagy számú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és vagányak – a következő hetekben őket mutatjuk be közelebbről. A sorrend, csakúgy, mint kolléganőik esetében, mozgóképes tapasztalataikon alapul.","shortLead":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok...","id":"20190222_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_9_Ember_Mark","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f5fc577-75b9-404f-a730-251dea37e1b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b1c7b6-fa80-42f7-8056-5966b0babfea","keywords":null,"link":"/kultura/20190222_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_9_Ember_Mark","timestamp":"2019. február. 22. 20:30","title":"Ember Márk: Nem tudnék elviselni egy olyan embert, amilyen én vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"703e9fd3-bf6c-4577-8aa7-d7148e6e2e9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kaktuszt, pálmát, sőt gázrózsát is lopott.","shortLead":"Kaktuszt, pálmát, sőt gázrózsát is lopott.","id":"20190222_Fegyhaz_muskatlirablasert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=703e9fd3-bf6c-4577-8aa7-d7148e6e2e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aeb7547-572a-453e-b85f-2aa2b9d35566","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_Fegyhaz_muskatlirablasert","timestamp":"2019. február. 22. 10:30","title":"Muskátlit rabolt, fegyház várja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2e7875-5ca5-4e4e-ad9d-018fd2e22472","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség idén induló meghívásos sorozatának egyik állomása Budapest lesz.","shortLead":"A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség idén induló meghívásos sorozatának egyik állomása Budapest lesz.","id":"20190222_fina_meghivasos_elitsorozat_uszoverseny_magyar_allam_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e2e7875-5ca5-4e4e-ad9d-018fd2e22472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6db36bf-d82b-4dce-aa55-a204de27d872","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_fina_meghivasos_elitsorozat_uszoverseny_magyar_allam_tamogatas","timestamp":"2019. február. 22. 19:29","title":"280 millióval száll be az állam az új FINA-verseny megrendezésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]