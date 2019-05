Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fc1570e-442a-41b6-ad3d-1c03ce89e57e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Appaz Iljev korával kapcsolatban ugyanakkor felmerülnek bizonyos kétségek.\r

\r

","shortLead":"Appaz Iljev korával kapcsolatban ugyanakkor felmerülnek bizonyos kétségek.\r

\r

","id":"20190515_123_evesen_meghalt_a_vilag_legidosebb_embere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fc1570e-442a-41b6-ad3d-1c03ce89e57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"283cd446-53b9-4aed-b8ea-ec278b198e20","keywords":null,"link":"/elet/20190515_123_evesen_meghalt_a_vilag_legidosebb_embere","timestamp":"2019. május. 15. 05:48","title":"123 évesen meghalt a világ legidősebb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef57497d-d2c9-4489-8e8d-34b95e67206e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Rekard Kft. hajtástechnikai részegységeket és alkatrészeket gyártó győri cégcsoportot veszik meg. ","shortLead":"A Rekard Kft. hajtástechnikai részegységeket és alkatrészeket gyártó győri cégcsoportot veszik meg. ","id":"20190514_700_millios_ceget_vasarol_fel_a_Raba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef57497d-d2c9-4489-8e8d-34b95e67206e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b62f8ebc-71f9-4037-8af2-e3f69c114a3f","keywords":null,"link":"/kkv/20190514_700_millios_ceget_vasarol_fel_a_Raba","timestamp":"2019. május. 14. 16:13","title":"700 milliós céget vásárol fel a Rába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a41d16dc-0e27-41a8-bc38-567a6ec8c40f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy a készülődés a budaörsi repülőtéren, ahol a hétvégén haditechnikai bemutatót rendeznek. A múlt és a jelen harci eszközei közül már több is megérkezett a helyszínre. Mutatjuk. ","shortLead":"Nagy a készülődés a budaörsi repülőtéren, ahol a hétvégén haditechnikai bemutatót rendeznek. A múlt és a jelen harci...","id":"20190516_harckocsi_budaorsi_repuloter_hadibemutato_leopard_2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a41d16dc-0e27-41a8-bc38-567a6ec8c40f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e7bc84-0d29-441d-a52b-1739f762ab1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_harckocsi_budaorsi_repuloter_hadibemutato_leopard_2","timestamp":"2019. május. 16. 09:46","title":"Igazi fenevadak parkoltak be a budaörsi repülőtérre: kezdődik a hadibemutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b8bbaf4-798a-49b3-aa06-62fd93144e52","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Nem szeretne tükröt tartani a társadalomnak, de bízik abban, hogy írásai a mai viszonyokról szólnak, akkor is ha nincs bennük aktuálpolitika, dátumok, azonosítható emberek – vallja a Verseim című kötetéért Libri Irodalmi Díjjal kitüntetett Szvoren Edina sajátos, elhallgatásokra, titkokra épülő írásairól. A szerdán kitüntetett novellista szerint a másik ember iránti közönyünk az életképességünk egyik záloga.","shortLead":"Nem szeretne tükröt tartani a társadalomnak, de bízik abban, hogy írásai a mai viszonyokról szólnak, akkor is ha nincs...","id":"20190516_libri_irodalmi_dij_szvoren_edina_verseim","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b8bbaf4-798a-49b3-aa06-62fd93144e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359402ed-c3c9-420d-9281-c7c0f3bf54d3","keywords":null,"link":"/kultura/20190516_libri_irodalmi_dij_szvoren_edina_verseim","timestamp":"2019. május. 16. 06:30","title":"„Ahol túl sok a részlet, ott hiányérzetem támad” – interjú a Libri-díjas Szvoren Edinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616eda1d-6510-43eb-8016-af75982c7bee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több önkormányzat nem engedélyezte a plakátok kihelyezését az oszlopokra, a közműszolgáltató nem is reagál, Garancsi cégének plakáthelyein pedig a Fidesz engedély nélkül plakátol. ","shortLead":"Több önkormányzat nem engedélyezte a plakátok kihelyezését az oszlopokra, a közműszolgáltató nem is reagál, Garancsi...","id":"20190516_Alig_nehany_helyen_engedtek_az_ellenzeknek_az_oszlopokon_kampanyolast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=616eda1d-6510-43eb-8016-af75982c7bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc924af6-63db-4436-85fd-5b95ed653221","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_Alig_nehany_helyen_engedtek_az_ellenzeknek_az_oszlopokon_kampanyolast","timestamp":"2019. május. 16. 08:44","title":"Alig néhány helyen engedték az ellenzéknek az oszlopokon kampányolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felcsúti milliárdos érdekeltségébe tartozó vállalkozások 38 ezer hektáron gazdálkodnak, Mészáros ezzel a korábbi csúcstartó Csányi Sándoron is felülkerekedett.","shortLead":"A felcsúti milliárdos érdekeltségébe tartozó vállalkozások 38 ezer hektáron gazdálkodnak, Mészáros ezzel a korábbi...","id":"20190516_meszaros_lorinc_foldesura_agrarium_gazdalkodas_foldek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350cb9b0-c7c2-4411-a4ce-38dc5dc29c73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_meszaros_lorinc_foldesura_agrarium_gazdalkodas_foldek","timestamp":"2019. május. 16. 09:10","title":"Mészáros Lőrinc lett az ország legnagyobb földesura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f1b4ee2-2c3a-4d59-87df-f2361b156f38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új Ferrarit május 31-én mutatják be előzetesen Maranellóban, amelyre már kiküldték az ügyfeleknek a meghívókat.","shortLead":"Az új Ferrarit május 31-én mutatják be előzetesen Maranellóban, amelyre már kiküldték az ügyfeleknek a meghívókat.","id":"20190515_ferrari_hibrid_szupersportauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f1b4ee2-2c3a-4d59-87df-f2361b156f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6588ac68-881f-4a54-87cb-b78e24a295f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190515_ferrari_hibrid_szupersportauto","timestamp":"2019. május. 15. 17:55","title":"1000 lóerős és 600 ezer euró lehet az új, hibrid, szuper-Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97169127-0694-4ec5-94ff-8bcb14aa608a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy drágulnak az albérletek és a lakásvásárlás, nehezebb különköltözni a szülőktől.","shortLead":"Ahogy drágulnak az albérletek és a lakásvásárlás, nehezebb különköltözni a szülőktől.","id":"20190515_Egyre_tobb_magyar_fiatal_el_a_mamahotelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97169127-0694-4ec5-94ff-8bcb14aa608a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d1a900-c06a-4d90-a868-fd7c4c7009a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_Egyre_tobb_magyar_fiatal_el_a_mamahotelben","timestamp":"2019. május. 15. 07:16","title":"Egyre több magyar fiatal él a mamahotelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]