Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"195becea-600d-4cf1-b0a4-c0a0aa1fd4a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Jövő hétfőn. Ha a szavazás úgy alakul, Kurz 18 hónap után elveszítheti a kancellári tisztséget. ","shortLead":"Jövő hétfőn. Ha a szavazás úgy alakul, Kurz 18 hónap után elveszítheti a kancellári tisztséget. ","id":"20190521_bizalmi_szavazas_sebastian_kurz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=195becea-600d-4cf1-b0a4-c0a0aa1fd4a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd4463e-2d9a-4db0-8ab2-a27e813222f0","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_bizalmi_szavazas_sebastian_kurz","timestamp":"2019. május. 21. 13:26","title":"Bizalmi szavazást tartanak Sebastian Kurzról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb0421b-6546-4a16-92a2-633dfb212f6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei igyekszik felkészülni arra az eshetőségre, hogy végleg elveszíti a jogot a Play áruház használatára. Most kitaláltak egy B tervet.","shortLead":"A Huawei igyekszik felkészülni arra az eshetőségre, hogy végleg elveszíti a jogot a Play áruház használatára. Most...","id":"20190523_google_play_aruhaz_google_huawei_bojkott_aptoide","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cb0421b-6546-4a16-92a2-633dfb212f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa70b38-36a7-4870-9331-65ff3a3040f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_google_play_aruhaz_google_huawei_bojkott_aptoide","timestamp":"2019. május. 23. 12:33","title":"Kitalálta a Huawei, hogyan válthatnák ki a Google Play áruházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd719cb-87d8-4a46-9ebb-d615172a2068","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Beatrice ideiglenes megszűnése után, és a D. Nagy Lajossal felálló Bikini zenekar előtt Nagy Feróék két lemezzel is poptörténelmet írtak. Szeptemberben újra összeáll az ős-Bikini, igaz, csak egy koncert erejéig.","shortLead":"A Beatrice ideiglenes megszűnése után, és a D. Nagy Lajossal felálló Bikini zenekar előtt Nagy Feróék két lemezzel is...","id":"20190522_Nekem_te_ne_ugass_vau_vau_vau__ujra_osszeall_Nagy_Fero_osBikinije","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bd719cb-87d8-4a46-9ebb-d615172a2068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef9b1dc-b42e-41f3-9b95-5c7e4d16c1e3","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_Nekem_te_ne_ugass_vau_vau_vau__ujra_osszeall_Nagy_Fero_osBikinije","timestamp":"2019. május. 22. 15:20","title":"„Nekem, te ne ugass, vau, vau, vau” – újra összeáll Nagy Feró ős-Bikinije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da493cf-c6ba-4a2c-bee3-245229e72571","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem meglepő, hogy a két férfi semmit nem vitt el. ","shortLead":"Nem meglepő, hogy a két férfi semmit nem vitt el. ","id":"20190521_Meg_fel_sem_epult_a_haz_de_mar_betortek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8da493cf-c6ba-4a2c-bee3-245229e72571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11097731-89a1-4ca7-b095-3b6906bc1515","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Meg_fel_sem_epult_a_haz_de_mar_betortek","timestamp":"2019. május. 21. 17:19","title":"Még fel sem épült a fóti ház, de már betörtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kiérkező rendőrök egy másik autós, és saját kollégájuk ellen is eljárást indítottak.","shortLead":"A kiérkező rendőrök egy másik autós, és saját kollégájuk ellen is eljárást indítottak.","id":"20190522_ittas_rendor_romania_baleset_fejre_allt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3377515-7f89-469a-988f-63e2284e56d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190522_ittas_rendor_romania_baleset_fejre_allt","timestamp":"2019. május. 22. 13:37","title":"Ittas rendőr állt fejre a szolgálati kocsijával Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d8b506-f7a7-4180-b61b-5e5bb08b8626","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztévében megszólaló szakértő arról beszélt, hogy a TASZ az EP-választásokat akarta befolyásolni a mozsgói szociális otthon ügyben tett lépéseivel. Az M1 nem kereste meg a jogvédőket, esélyt sem adott nekik arra, hogy képviseljék az álláspontjukat.","shortLead":"A köztévében megszólaló szakértő arról beszélt, hogy a TASZ az EP-választásokat akarta befolyásolni a mozsgói szociális...","id":"20190521_A_mozsgoi_otthonban_tortent_bantalmazas_apropojan_szalltak_bele_a_TASZba_a_kozteven","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32d8b506-f7a7-4180-b61b-5e5bb08b8626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f15bafb-9782-4cde-a796-70acb99bda41","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_A_mozsgoi_otthonban_tortent_bantalmazas_apropojan_szalltak_bele_a_TASZba_a_kozteven","timestamp":"2019. május. 21. 15:42","title":"Elismerte a köztévé, hogy egyoldalúan tájékoztatott a TASZ egyik ügyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b12856d-d318-41e9-a9dc-fc93ece650bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lefelé haladó spirálba kerültek a lengyel–izraeli kapcsolatok, a legújabb botrány amiatt robbant ki, hogy egy 65 éves izraeli polgár leköpte Lengyelország Izraelben akkreditált nagykövetét. A két ország közti vita évek óta tart, az alaphangot a 2018-ban életbe lépett lengyel holokauszttörvény határozza meg, és az utóbbi hetek varsói nacionalista tüntetései árnyalják. Már Hitler posztumusz győzelme is napirendre került. ","shortLead":"Lefelé haladó spirálba kerültek a lengyel–izraeli kapcsolatok, a legújabb botrány amiatt robbant ki, hogy egy 65 éves...","id":"20190517_Egy_kopes_margojara__ezert_rossz_az_izraelilengyel_viszony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b12856d-d318-41e9-a9dc-fc93ece650bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816689b8-608e-4b8b-bc8e-aace73cd306f","keywords":null,"link":"/vilag/20190517_Egy_kopes_margojara__ezert_rossz_az_izraelilengyel_viszony","timestamp":"2019. május. 21. 16:45","title":"Egy köpés mutatta meg, milyen most az izraeli–lengyel viszony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e585e1-3a94-4b30-9d37-f4cfb470d353","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mindennapi pénzügyeket, például a vásárlást megkönnyítő megoldásokkal rukkoltak elő a K&H fejlesztői innovációs versenyére jelentkező startupok. A világ minden tájáról összesen 45 csapat nevezett többek között mesterséges intelligencián alapuló adatfeldolgozó alkalmazással, \"láthatatlan\" és különböző elektronikus fizetési megoldással. A K&H szakmai zsűrije a Mondriaan csapatot választotta győztesnek. ","shortLead":"A mindennapi pénzügyeket, például a vásárlást megkönnyítő megoldásokkal rukkoltak elő a K&H fejlesztői innovációs...","id":"20190523_kh_bank_innovathon_2019_fejlesztoi_innovacios_verseny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1e585e1-3a94-4b30-9d37-f4cfb470d353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dcaa800-f82a-44c6-984a-11cefe2eaf0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_kh_bank_innovathon_2019_fejlesztoi_innovacios_verseny","timestamp":"2019. május. 23. 10:33","title":"K&H: Jöhet a \"láthatatlan pénztárca\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]