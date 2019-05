Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"600cea2b-c59d-4026-8f78-db56b26759af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kevesebb, mint 500 ember ment el a törökszentmiklósi tüntetésre, ahová több ellentüntető csoport is érkezett. A tüntetésnek fél 9-kor lett vége, a tüntetők nagy része együtt hagyta el a helyszínt, a romák lakta részt egy időre lezárta a rendőrség. Elterjedt, hogy néhány tüntető mégis a helyszínre megy, a hangulat fél 10 fele nyugodott meg. ","shortLead":"Kevesebb, mint 500 ember ment el a törökszentmiklósi tüntetésre, ahová több ellentüntető csoport is érkezett...","id":"20190521_torokszentmiklos_toroczkai_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=600cea2b-c59d-4026-8f78-db56b26759af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4160e9-d9d3-4af5-bc15-1aa4d0bbf7f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_torokszentmiklos_toroczkai_tuntetes","timestamp":"2019. május. 21. 20:44","title":"Erődemonstrációnak kevés volt Toroczkai tüntetése, de a hangulat utána is feszült volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4da2e41-236f-4fb6-847a-d4615f09f770","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt városban már a nyár végén elkezdhetik építeni a honvédelmi sportközpontokat. ","shortLead":"Öt városban már a nyár végén elkezdhetik építeni a honvédelmi sportközpontokat. ","id":"20190523_nemzeti_loterprogram_sportkozpontok_sportloveszet_kuzdosportok_vivas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4da2e41-236f-4fb6-847a-d4615f09f770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4736c30-aa3a-4f39-8e91-1684e42968e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_nemzeti_loterprogram_sportkozpontok_sportloveszet_kuzdosportok_vivas","timestamp":"2019. május. 23. 09:50","title":"Jelentős csúszás után beindulni látszik a nemzeti lőtérprogram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e93ecc0-f41e-4f3a-b5c9-259fbdfe775a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"T. Mészáros András 2709 érdi első szavazónak küldött ki olyan levelet, amelyben a Fidesz–KDNP mellett kampányol. Válaszából az nem derül ki, milyen forrásból fizette a postai költségeket, de állítja, hogy nem közpénzből. ","shortLead":"T. Mészáros András 2709 érdi első szavazónak küldött ki olyan levelet, amelyben a Fidesz–KDNP mellett kampányol...","id":"20190523_erd_polgarmester_fidesz_kdnp_ep_valasztas_kampany_elso_szavazok_valasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e93ecc0-f41e-4f3a-b5c9-259fbdfe775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdb2d166-47b2-4101-a956-5a7dfa9102bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_erd_polgarmester_fidesz_kdnp_ep_valasztas_kampany_elso_szavazok_valasz","timestamp":"2019. május. 23. 17:56","title":"Válaszolt az érdi polgármester, aki kampánylevelet küldött az első szavazóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db4168fb-efd5-43d0-8758-d7f875e14426","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több szervezeti/céges ügyfelének jelszavát is egyszerű szöveges formában őrizte a Google egy hiba miatt. A G Suite-tal kapcsolatos, évekig fennálló gondról maga a keresőóriás tett bejelentést. ","shortLead":"Több szervezeti/céges ügyfelének jelszavát is egyszerű szöveges formában őrizte a Google egy hiba miatt. A G Suite-tal...","id":"20190522_google_g_suite_jelszo_tarolasa_szoveges_formaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db4168fb-efd5-43d0-8758-d7f875e14426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ec0cd1-aff6-439f-a81d-cbf0297e18c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_google_g_suite_jelszo_tarolasa_szoveges_formaban","timestamp":"2019. május. 22. 10:03","title":"Volt egy \"kis\" baj a Google-nél: 14 éven át tároltak úgy jelszavakat, ahogy nagyon nem kellett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2e14f2-f2de-43ea-9947-8dea91e379b9","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az autóvásárláshoz és -behozatalhoz, valamint a cégautókhoz fűződő közterhek radikális átalakítására készül az Orbán-kormány: jelentősen csökkentenék a fizetnivalókat annak érdekében, hogy könnyebb és olcsóbb legyen kocsit cserélni, így megújuljon az elavult magyar járműállomány – derül ki a hvg.hu birtokába került előterjesztésből. A Pénzügyminisztérium által kidolgozott, még titkos javaslatnak a kocsivásárlást tervezők örülhetnének, kevesebb lenne az intéznivaló, többféle illeték és az eredetvizsgálat díja is megszűnne. Ha a kormány rábólint a reformra, a regisztrációs adó is változna, hogy fékezzék a kevésbé korszerű autók behozatalát.","shortLead":"Az autóvásárláshoz és -behozatalhoz, valamint a cégautókhoz fűződő közterhek radikális átalakítására készül...","id":"20190522_autovasarlas_regisztracios_ado_orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c2e14f2-f2de-43ea-9947-8dea91e379b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3baa42c-328c-4ff5-8035-3e31956103b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_autovasarlas_regisztracios_ado_orban","timestamp":"2019. május. 22. 06:30","title":"Radikálisan átszabná az autóvásárlás adóit az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673a841c-e0b5-4453-aaf9-6f3da395343c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország az amerikai elnökválasztás után az EP-szavazás eredményét is manipulálni akarja – állítják az EU vezető politikusai, akik ennek ellenére a töredékét költik a védelemre annak, amit Moszkva a támadásra fordít.","shortLead":"Oroszország az amerikai elnökválasztás után az EP-szavazás eredményét is manipulálni akarja – állítják az EU vezető...","id":"20190523_Putyin_trollhadserege_is_keszul_az_EPvalasztasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=673a841c-e0b5-4453-aaf9-6f3da395343c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb35ae2-1d7f-4266-bf91-61620861b745","keywords":null,"link":"/vilag/20190523_Putyin_trollhadserege_is_keszul_az_EPvalasztasra","timestamp":"2019. május. 23. 17:18","title":"Putyin trollhadserege is készül az EP-választásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebooknak végre sikerült kitalálnia, hogyan lehetne reklámokat megjeleníteni a WhatsAppban. 2020-tól jöhetnek a reklámok.","shortLead":"A Facebooknak végre sikerült kitalálnia, hogyan lehetne reklámokat megjeleníteni a WhatsAppban. 2020-tól jöhetnek...","id":"20190523_facebook_whatsapp_reklam_hirdetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2257e6-e58a-4241-b795-3e702594586d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_facebook_whatsapp_reklam_hirdetes","timestamp":"2019. május. 23. 16:33","title":"Vége a jó világnak: hirdetésekkel tölti fel a WhatsAppot a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0735953f-43fb-45ed-8326-21b2e8e28b0b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem jó szántamból álltam fel, hanem azért, mert kényszerítettek rá – írta elköszönő soraiban a Semmelweis Egyetem kari tanácsának Lang György.","shortLead":"Nem jó szántamból álltam fel, hanem azért, mert kényszerítettek rá – írta elköszönő soraiban a Semmelweis Egyetem kari...","id":"20190523_Meghonositotta_a_tudotranszplantaciot_majd_visszament_Ausztriaba_a_magyar_sebesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0735953f-43fb-45ed-8326-21b2e8e28b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0080f238-4932-41e3-8dfd-bea2a807d19a","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Meghonositotta_a_tudotranszplantaciot_majd_visszament_Ausztriaba_a_magyar_sebesz","timestamp":"2019. május. 23. 16:46","title":"Meghonosította a tüdőtranszplantációt, majd visszament Ausztriába a magyar sebész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]