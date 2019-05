Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54df5ddc-8ee5-4358-8343-d90317f8296a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az építész csapat idén is kiszínesíti a Városháza park kihasználatlan felületeit.","shortLead":"Az építész csapat idén is kiszínesíti a Városháza park kihasználatlan felületeit.","id":"20190522_Varoshaza_park_hello_wood","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54df5ddc-8ee5-4358-8343-d90317f8296a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6e1630-dce5-4ccb-a85b-33f600ec9193","keywords":null,"link":"/elet/20190522_Varoshaza_park_hello_wood","timestamp":"2019. május. 22. 20:52","title":"Idén is fekvő padokat tesz a Deák tér mellé a Hello Wood","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0720f87-ba99-42a9-a122-0d39af8bc56d","c_author":"Onozó Róbert (Cannes)","category":"kultura","description":"A világ legjelentősebb filmfesztiválján is meg kell esketni a kritikusokat, hogy nem árulják el az új Tarantino-film cselekményét, pedig a Volt egyszer egy… Hollywood nem csak a történet fordulatai miatt lett különleges élmény. Cannes mindenesetre teljesen felbolydult Brad Pitt és Leonardo DiCaprio érkezésétől, Tarantino pedig felhúzta magát, amikor arról kérdezték, miért kidolgozatlan a női főhőse. Ezen a téren viszont az egész fesztiválnak van mit behozni, a szelekció alapján úgy tűnik, 2019 nem a nők éve Cannes-ban. ","shortLead":"A világ legjelentősebb filmfesztiválján is meg kell esketni a kritikusokat, hogy nem árulják el az új Tarantino-film...","id":"20190523_A_spoilerezes_a_legujabb_jarvany_Cannes_filmesztival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0720f87-ba99-42a9-a122-0d39af8bc56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51acb629-ae1c-4f3b-89ea-879c977dc7e1","keywords":null,"link":"/kultura/20190523_A_spoilerezes_a_legujabb_jarvany_Cannes_filmesztival","timestamp":"2019. május. 23. 20:00","title":"A spoilerezés a legújabb járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1a8982-c66a-4328-8510-1f5e3c5aa7f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A patakban fürdő gyerekekről készülő alkotást Egerben, a Végvári vitézek terére tervezik.","shortLead":"A patakban fürdő gyerekekről készülő alkotást Egerben, a Végvári vitézek terére tervezik.","id":"20190522_Szobor_keszul_az_Egri_csillagok_foszereploirol_Vicuskarol_es_Gergorol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa1a8982-c66a-4328-8510-1f5e3c5aa7f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33175d2d-c081-4065-8645-634f56575c63","keywords":null,"link":"/elet/20190522_Szobor_keszul_az_Egri_csillagok_foszereploirol_Vicuskarol_es_Gergorol","timestamp":"2019. május. 22. 14:40","title":"Szobor készül az Egri csillagok főszereplőiről, Vicuskáról és Gergőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kislány halálának oka vízbefulladás volt. ","shortLead":"A kislány halálának oka vízbefulladás volt. ","id":"20190522_Vadat_emeltek_feltekenysegbol_olte_meg_a_8_eves_solyi_kislanyt_a_16_eves_fiu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01ac99b-daf5-4ac0-9912-5929efed5e84","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Vadat_emeltek_feltekenysegbol_olte_meg_a_8_eves_solyi_kislanyt_a_16_eves_fiu","timestamp":"2019. május. 22. 10:25","title":"Vádat emeltek: féltékenységből ölte meg a 8 éves sólyi kislányt a 16 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c4d5351-52d3-40e5-9042-02f4d46f04e4","c_author":"Suha Nikolett","category":"itthon","description":"Suha Nikolett nyerte el a CEID (Centre for Euro-Atlantic Integration and Democracy) \"Az én Európám\" című roma újságíró-pályázatának második díját. Alább a jutalmazott írását közöljük.","shortLead":"Suha Nikolett nyerte el a CEID (Centre for Euro-Atlantic Integration and Democracy) \"Az én Európám\" című roma...","id":"20190523_Suha_Nikolett_Kirekesztve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c4d5351-52d3-40e5-9042-02f4d46f04e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e944fc-44c3-433f-a8fc-d1f2ad94e15e","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Suha_Nikolett_Kirekesztve","timestamp":"2019. május. 23. 16:59","title":"Suha Nikolett: Kirekesztve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2a0f39-0ea5-4b79-9d9e-daee54303065","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Japánban csak nemrég vált elérhetővé a Nintendo legújabb mariós játéka, a tesztelők pedig azonnal megosztottak róla néhány képernyőképet. ","shortLead":"Japánban csak nemrég vált elérhetővé a Nintendo legújabb mariós játéka, a tesztelők pedig azonnal megosztottak róla...","id":"20190523_mario_kart_tour_nintendo_jatek_mobilra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc2a0f39-0ea5-4b79-9d9e-daee54303065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923b9763-28d5-470a-babe-d4b34b5f2a89","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_mario_kart_tour_nintendo_jatek_mobilra","timestamp":"2019. május. 23. 13:03","title":"Képek: olyan Mario-játék jön mobilokra, ami a konzolos változatnál is jobb lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33fcd9ba-970b-4840-8bc4-5a7db6128cf6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A játékgyűjtés sokáig főleg a karácsonyi ünnepkör része volt. Most a gyereknap is alkalmat ad az adakozásra.","shortLead":"A játékgyűjtés sokáig főleg a karácsonyi ünnepkör része volt. Most a gyereknap is alkalmat ad az adakozásra.","id":"20190522_A_korhazban_is_van_gyereknap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33fcd9ba-970b-4840-8bc4-5a7db6128cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4937b520-bb1e-4aa1-8d1a-90680abd91e4","keywords":null,"link":"/elet/20190522_A_korhazban_is_van_gyereknap","timestamp":"2019. május. 22. 09:39","title":"A kórházban is legyen gyereknap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"255cb15e-01d9-4207-a814-be77c21afa59","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kapus 43 évesen döntött úgy, hogy befejezi pályafutását.","shortLead":"A kapus 43 évesen döntött úgy, hogy befejezi pályafutását.","id":"20190522_kiraly_gabor_kapus_haladas_foci_visszavonulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=255cb15e-01d9-4207-a814-be77c21afa59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ced708b-dee3-43a0-ad49-22528a9849e0","keywords":null,"link":"/sport/20190522_kiraly_gabor_kapus_haladas_foci_visszavonulas","timestamp":"2019. május. 22. 17:17","title":"Király Gábor szögre akasztotta a mackót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]