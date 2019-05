Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28aa3fc8-5002-49bd-b0f5-b63910a5bb44","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kisebb eséllyel lesz túlsúlyos vagy elhízott az a gyerek, aki rendszeresen gyalog, kerékpárral, esetleg rollerrel jár iskolába – ezt a laikusként is logikusnak tűnő dolgot támasztották most alá konkrét számokkal tudósok.","shortLead":"Kisebb eséllyel lesz túlsúlyos vagy elhízott az a gyerek, aki rendszeresen gyalog, kerékpárral, esetleg rollerrel jár...","id":"20190523_gyerekek_gyalog_mennek_iskolaba_kerekpar_elhizas_tulsuly_egeszseges_eletmod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28aa3fc8-5002-49bd-b0f5-b63910a5bb44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca17920-aae4-4166-9c85-0e0b3e860346","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_gyerekek_gyalog_mennek_iskolaba_kerekpar_elhizas_tulsuly_egeszseges_eletmod","timestamp":"2019. május. 23. 16:03","title":"Fogadja meg a tudósok tanácsát, holnaptól küldje a gyerekét iskolába gyalog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514c8d52-ad25-4123-b3ca-8ba0a1fb3cae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-konszern cseh márkája leleplezte a ráncfelvarrt Superbet, ami most először zöld rendszámos, plugin hibrid változatban is rendelhető. ","shortLead":"A Volkswagen-konszern cseh márkája leleplezte a ráncfelvarrt Superbet, ami most először zöld rendszámos, plugin hibrid...","id":"20190524_itt_az_uj_skoda_superb_akar_55_kilometeres_villanyhatotavval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=514c8d52-ad25-4123-b3ca-8ba0a1fb3cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"229ef665-40cd-49b8-868b-8a11737acc1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_itt_az_uj_skoda_superb_akar_55_kilometeres_villanyhatotavval","timestamp":"2019. május. 24. 08:21","title":"Itt az új Skoda Superb, akár 55 kilométeres villanyhatótávval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyarat még ott tölti, de ősztől a „környezetváltozásból” próbál meg erőt meríteni a Blikk szerint.","shortLead":"A nyarat még ott tölti, de ősztől a „környezetváltozásból” próbál meg erőt meríteni a Blikk szerint.","id":"20190524_Vajna_Timea_elkoltozik_a_budai_villabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f27604e-2c37-4d5e-9eff-63fa02a3a13b","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Vajna_Timea_elkoltozik_a_budai_villabol","timestamp":"2019. május. 24. 09:59","title":"Vajna Tímea elköltözik a budai villából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google fejlesztői a Naptár és a jegyzetelésre alkalmas Google Keep számára is elkészítették a sötét módot, amit az androidos készülékeken lehet elérni.","shortLead":"A Google fejlesztői a Naptár és a jegyzetelésre alkalmas Google Keep számára is elkészítették a sötét módot, amit...","id":"20190523_google_naptar_google_keep_sotet_mod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275904ad-a654-4a5e-aab6-5a51dba7e69e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_google_naptar_google_keep_sotet_mod","timestamp":"2019. május. 23. 19:03","title":"Bekerült egy új kapcsoló a Google Naptárba, érdemes nyomogatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e777de-a48a-47ff-ad92-1caf330a5cd8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átrendeződött a szegedi városvezetés. Néhány hónapja a főjegyző jelezte, hogy nyugdíjba megy, most az alpolgármester mondott le. Május végén jogerős ítélet várható a parkolási bérletek mindkettőjüket érintő ügyében, amelyben első fokon, nem jogerősen felfüggesztett börtönt kaptak.","shortLead":"Átrendeződött a szegedi városvezetés. Néhány hónapja a főjegyző jelezte, hogy nyugdíjba megy, most az alpolgármester...","id":"20190524_Atrendezodott_a_szegedi_varosvezetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31e777de-a48a-47ff-ad92-1caf330a5cd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2af6b9b-79b7-4abf-8193-c2b7e2ce3df5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190524_Atrendezodott_a_szegedi_varosvezetes","timestamp":"2019. május. 24. 09:50","title":"Lemondott Szeged alpolgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fed644-ebe5-4f1f-966d-b65b75ce0ca0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW elképzelte, hogyan zajlik majd le a távozó Dieter Zetsche utolsó napja a Mercedesnél. ","shortLead":"A BMW elképzelte, hogyan zajlik majd le a távozó Dieter Zetsche utolsó napja a Mercedesnél. ","id":"20190522_Trollkodos_reklammal_bucsuztatja_a_tavozo_Mercivezert_a_BMW","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02fed644-ebe5-4f1f-966d-b65b75ce0ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28bb6a1e-c789-458d-b979-f19712de67cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190522_Trollkodos_reklammal_bucsuztatja_a_tavozo_Mercivezert_a_BMW","timestamp":"2019. május. 22. 13:21","title":"Trollkodós reklámmal búcsúztatja a távozó Merci-vezért a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyon gyorsan fogy a levegő Theresa May körül, a brit lap szerint már pénteken bejelenti lemondását.","shortLead":"Nagyon gyorsan fogy a levegő Theresa May körül, a brit lap szerint már pénteken bejelenti lemondását.","id":"20190523_Independent_Penteken_Theresa_May_bejelentheti_a_lemondasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03f24c1-a9f1-481f-99dd-457e14ef99f7","keywords":null,"link":"/vilag/20190523_Independent_Penteken_Theresa_May_bejelentheti_a_lemondasat","timestamp":"2019. május. 23. 11:03","title":"Independent: Pénteken Theresa May bejelentheti a lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2263f54c-ccc7-459c-8016-6e36d271f05d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem sokáig volt a helyén, de nem adják fel a holdra szállást.","shortLead":"Nem sokáig volt a helyén, de nem adják fel a holdra szállást.","id":"20190524_Lemondott_a_NASA_holdprogramjanak_igazgatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2263f54c-ccc7-459c-8016-6e36d271f05d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc0e073-ddac-4386-a387-3301330be485","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_Lemondott_a_NASA_holdprogramjanak_igazgatoja","timestamp":"2019. május. 24. 08:57","title":"Lemondott a NASA holdprogramjának igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]