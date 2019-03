Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5f8a752-8a49-4aec-bc37-bf1c05e9c432","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"Remek lehetőségek kínálkoznak a külföldi termékértékesítésére, de kellő felkészülés nélkül komoly problémák adódhatnak. A kezdő exportőröknek különösen oda kell figyelniük a kockázatokra.","shortLead":"Remek lehetőségek kínálkoznak a külföldi termékértékesítésére, de kellő felkészülés nélkül komoly problémák adódhatnak...","id":"bchbisnode_20190227_Exportalna__Ezekre_figyeljen_ha_belevag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5f8a752-8a49-4aec-bc37-bf1c05e9c432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f774690-d170-4e97-8c66-a843c877d07c","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20190227_Exportalna__Ezekre_figyeljen_ha_belevag","timestamp":"2019. február. 28. 07:30","title":"Exportálna? – Ezekre figyeljen, ha belevág!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Kecskeméti Járásbíróság elrendelte a 64 éves férfi letartóztatását.","shortLead":"A Kecskeméti Járásbíróság elrendelte a 64 éves férfi letartóztatását.","id":"20190227_Vele_csalta_meg_elettarsa_meg_agyon_is_verte_egy_kalapaccsal_a_ferjet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8794c650-002a-46de-a4c3-47ec36315805","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Vele_csalta_meg_elettarsa_meg_agyon_is_verte_egy_kalapaccsal_a_ferjet","timestamp":"2019. február. 27. 20:55","title":"Vele csalta meg élettársa, még agyon is verte egy kalapáccsal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a8ce8b-82f1-4974-87ec-f66a805accd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2009 óta nem ment ennyire kevés európai Nagy-Britanniába.","shortLead":"2009 óta nem ment ennyire kevés európai Nagy-Britanniába.","id":"20190228_A_Brexitre_szavazok_elertek_hogy_az_europaiak_helyett_EUn_kivuli_bevandorlok_erkezzenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1a8ce8b-82f1-4974-87ec-f66a805accd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd520a09-8fe4-4501-a59d-cba53c67451b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_A_Brexitre_szavazok_elertek_hogy_az_europaiak_helyett_EUn_kivuli_bevandorlok_erkezzenek","timestamp":"2019. február. 28. 21:41","title":"A Brexitre szavazók elérték, hogy az európaiak helyett EU-n kívüli bevándorlók érkezzenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28fe9018-0c61-4a85-9bbd-7b2edb651271","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hamarosan kiírják a pályázatot a renoválásra, és a tervek szerint 2021-ben ismét áthaladhatnak a turisták a Vasari-folyosón. ","shortLead":"Hamarosan kiírják a pályázatot a renoválásra, és a tervek szerint 2021-ben ismét áthaladhatnak a turisták...","id":"20190228_Ujranyitjak_Firenze_titkos_folyosojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28fe9018-0c61-4a85-9bbd-7b2edb651271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90e3bbf9-43da-4798-abd8-0439f4a13765","keywords":null,"link":"/kultura/20190228_Ujranyitjak_Firenze_titkos_folyosojat","timestamp":"2019. február. 28. 11:09","title":"Újranyitják Firenze \"titkos\" folyosóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c5616e-5bf9-453c-8236-7e27bf3a5646","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korrupciós kiskaput építettek a közbeszerzési törvénybe – írja az e heti HVG.","shortLead":"Korrupciós kiskaput építettek a közbeszerzési törvénybe – írja az e heti HVG.","id":"20190228_Akkora_a_munkaerohiany_hogy_muszaj_bevallalni_a_mutyikat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99c5616e-5bf9-453c-8236-7e27bf3a5646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c853d5-e1e9-4dc6-b3a9-7f4e0ce6a00e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Akkora_a_munkaerohiany_hogy_muszaj_bevallalni_a_mutyikat","timestamp":"2019. február. 28. 14:01","title":"Akkora a munkaerőhiány, hogy muszáj bevállalni a mutyikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d56ec7-c342-4d5e-8a9e-fc469b68d4fe","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A magyar vallásos könnyűzenének van már díja, rádiója és most már állami támogatása is. ","shortLead":"A magyar vallásos könnyűzenének van már díja, rádiója és most már állami támogatása is. ","id":"20190228_Milliardokat_aldoz_a_kormany_a_vallasos_konnyuzenere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75d56ec7-c342-4d5e-8a9e-fc469b68d4fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b6a802-f593-4c1e-97f8-e9ce2da1af69","keywords":null,"link":"/kultura/20190228_Milliardokat_aldoz_a_kormany_a_vallasos_konnyuzenere","timestamp":"2019. február. 28. 13:37","title":"Több százmillió forintot áldoz a kormány a vallásos könnyűzenére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad35ec1-b4d8-42be-b11d-3783513389c0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Kossuth- és József Attila-díjas írótól, költőtől, a nemzet művészétől a Fiumei úti Nemzeti Sírkert ravatalozójában, Budapesten vesznek búcsút.","shortLead":"A Kossuth- és József Attila-díjas írótól, költőtől, a nemzet művészétől a Fiumei úti Nemzeti Sírkert ravatalozójában...","id":"20190227_tandori_dezso_temetes_bucsuztatas_fiumei_uti_sirkert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dad35ec1-b4d8-42be-b11d-3783513389c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d29211-0db0-4659-b31c-803e65275912","keywords":null,"link":"/kultura/20190227_tandori_dezso_temetes_bucsuztatas_fiumei_uti_sirkert","timestamp":"2019. február. 27. 14:38","title":"Március 5-én temetik Tandori Dezsőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz Internet Research Agency-t már régóta azzal vádolja az USA, hogy álhírekkel és zavarkeltéssel igyekeznek beavatkozni az amerikai választásba.","shortLead":"Az orosz Internet Research Agency-t már régóta azzal vádolja az USA, hogy álhírekkel és zavarkeltéssel igyekeznek...","id":"20190227_egyesult_allamok_cyber_command_internet_research_agency","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebec6f0f-081b-40c1-bc2b-af6d3edfeecf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_egyesult_allamok_cyber_command_internet_research_agency","timestamp":"2019. február. 27. 14:03","title":"Lecsapott az amerikai kiberkommandó az orosz trollgyárra, és sikerült őket lekapcsolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]