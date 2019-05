Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Strache tett feljelentést, az ügyészség azt elmondta, hogy nyomoz, azt nem, hogy kik ellen, és mi a vád.","shortLead":"Strache tett feljelentést, az ügyészség azt elmondta, hogy nyomoz, azt nem, hogy kik ellen, és mi a vád.","id":"20190527_Mar_nyomoznak_az_ibizai_video_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30bebb8f-930b-4276-b51f-b97ee7b11add","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Mar_nyomoznak_az_ibizai_video_miatt","timestamp":"2019. május. 27. 12:03","title":"Már nyomoznak Strache ibizai videója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c1d9b2-a28e-472c-a54e-e1841e079345","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség azt tapasztalja, hogy a sofőrök még mindig nem tudják, mennyit kockáztatnak.","shortLead":"A rendőrség azt tapasztalja, hogy a sofőrök még mindig nem tudják, mennyit kockáztatnak.","id":"20190527_gyorshajtas_nyiregyhaza_rendorseg_birsag_buntetopont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07c1d9b2-a28e-472c-a54e-e1841e079345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0046b69-43bf-4f4f-b32f-4ebdc0fefca2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_gyorshajtas_nyiregyhaza_rendorseg_birsag_buntetopont","timestamp":"2019. május. 27. 17:01","title":"139-cel az 50-es táblánál – elképesztő gyorshajtás Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e39f4fe-f959-4e57-9925-44ba456e2972","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Árvízvédelmi rendszer kiépítéséről és a háromszoros olimpiai és 31-szeres világbajnok Kovács Katalinról elnevezett \"Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia\" építésének előkészítéséről rendelkezik a kormány a legfrissebb Magyar Közlönyben.","shortLead":"Árvízvédelmi rendszer kiépítéséről és a háromszoros olimpiai és 31-szeres világbajnok Kovács Katalinról elnevezett...","id":"20190528_Sportakademait_es_arvizvi_vedelmet_akar_a_kormany_a_Hajogyariszigetre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e39f4fe-f959-4e57-9925-44ba456e2972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498f57e8-de60-44f0-b274-4a10d4ee4115","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Sportakademait_es_arvizvi_vedelmet_akar_a_kormany_a_Hajogyariszigetre","timestamp":"2019. május. 28. 10:09","title":"Sportakadémiát és árvízi védművet akar a kormány a Hajógyári-szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"De a bíróság végzése ellen az ügyész fellebbezést jelentett be, így a döntés nem végleges.","shortLead":"De a bíróság végzése ellen az ügyész fellebbezést jelentett be, így a döntés nem végleges.","id":"20190528_Szabadlabra_akartak_helyezni_a_volt_olaszliszkai_lincselot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eebb3a6-6f8a-4659-9fd3-34f966d51d5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Szabadlabra_akartak_helyezni_a_volt_olaszliszkai_lincselot","timestamp":"2019. május. 28. 13:01","title":"Szabadlábra akarták helyezni a volt olaszliszkai lincselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aafdb1f-fd25-4702-8db1-ae14361b3a44","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kimaradtak a forgalmi adó két és fél évvel ezelőtti csökkentéséből a munkahelyi menzák. A béremelések után most az alapanyagárak is megugrottak, ezért a szakmai szövetség felmelegítené a témát.","shortLead":"Kimaradtak a forgalmi adó két és fél évvel ezelőtti csökkentéséből a munkahelyi menzák. A béremelések után most...","id":"20190528_A_dragulo_zoldseg_es_hus_miatt_ismet_az_afa_csokkenteseert_lobbiznak_a_menzak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1aafdb1f-fd25-4702-8db1-ae14361b3a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c60642-f683-4928-9b45-d4bda6aa7ee0","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_A_dragulo_zoldseg_es_hus_miatt_ismet_az_afa_csokkenteseert_lobbiznak_a_menzak","timestamp":"2019. május. 28. 07:15","title":"Túl drága a zöldség és a hús, ismét áfacsökkentésért lobbiznak a menzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d92f1da1-5066-4a3e-a6c1-d56132874e6b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bige László ellen ősszel már volt egy rendőrségi akció.","shortLead":"Bige László ellen ősszel már volt egy rendőrségi akció.","id":"20190528_24hu_gyanusitottkent_hallgattak_ki_az_egyik_leggazdagabb_magyart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d92f1da1-5066-4a3e-a6c1-d56132874e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d545a276-27af-44b5-8657-21d3b0bcdc14","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_24hu_gyanusitottkent_hallgattak_ki_az_egyik_leggazdagabb_magyart","timestamp":"2019. május. 28. 14:27","title":"24.hu: gyanúsítottként hallgatták ki az egyik leggazdagabb magyart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991f2869-6e4e-4fc1-97c5-a9eeefb27f23","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A japán miniszterelnöknél járt az amerikai elnök.","shortLead":"A japán miniszterelnöknél járt az amerikai elnök.","id":"20190527_Trump_Tokioban_Japan_105_amerikai_F35os_vadaszbombazot_vasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=991f2869-6e4e-4fc1-97c5-a9eeefb27f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4b1342-f231-461e-96dc-8f43f7dc7481","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Trump_Tokioban_Japan_105_amerikai_F35os_vadaszbombazot_vasarol","timestamp":"2019. május. 27. 09:30","title":"Trump Tokióban: Japán 105 amerikai F-35-ös bombázót vásárol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9a91df-3ea6-4b34-acf1-d2797663d679","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A portugál futballsztár garázsának legújabb ékessége a leghíresebb brazil F1-világbajnokról kapta a nevét. És több száz millió forintot ér.","shortLead":"A portugál futballsztár garázsának legújabb ékessége a leghíresebb brazil F1-világbajnokról kapta a nevét. És több száz...","id":"20190528_videon_ronaldo_ujabb_hipersportkocsija_mclaren_senna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d9a91df-3ea6-4b34-acf1-d2797663d679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53c18c1-57ff-41e9-abc8-f5ed4cf0b722","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_videon_ronaldo_ujabb_hipersportkocsija_mclaren_senna","timestamp":"2019. május. 28. 08:21","title":"Videón Ronaldo újabb hipersportkocsija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]