Alapjaiban változtatta meg a mobilon való szórakozást a néhány éve már nálunk is elérhető Pokémon Go. A Niantic látványos játéka még most is nagyon népszerű, de a közönség jó ideje kíváncsi rá, vajon mivel rukkolnak elő következőleg a fejlesztők. Most kiderült: több újdonság is érkezik.

A The Pokémon Company (az egész franchise mögött álló hatalmas cég) néhány órája tett bejelentése szerint a felhasználók egy Pokémon Sleep, Home, valamint Masters nevű játékra is számíthatnak az elkövetkező időszakban. A felsoroltak közül a Sleep tűnik a legérdekesebbnek, ebben ugyanis alvással lehet sikereket elérni. Még pontosabban: míg a Pokémon Go a szabadban való mozgást jutalmazta, addig a Sleep az alvással töltött időt és minőségét fogja.

We’re pleased to announce the development of Pokémon Sleep, a new app from @Pokemon_cojp that tracks a user’s time sleeping and brings a gameplay experience unlike any other!



Several Snorlax were consulted on this, in case you were wondering. #PokemonSleep is coming in 2020. pic.twitter.com/nJ7mJY09Dl — Pokémon (@Pokemon) 2019. május 29.

A programhoz egy új kütyü, a Pokémon Go+ Plus (nem vicc, tényleg dupla plusszos) is érkezik, amelyet ugyanúgy Bluetooth révén lehet majd hozzákapcsolni az okostelefonokhoz, csak a lépésszámok mellett az alvással kapcsolatos adatokat is követi majd.

A cégóriás két másik programja, a Pokémon Home és Masters szintén érdekesnek tűnnek. Előbbi egy izgalmas felhőszolgáltatás, amolyan Pokémonok tárolására alkalmas felület, ahova a játékok Nintendo Switchre írt verzióban szerzett Pokémonjait felrakhatjuk, gyűjthetjük, illetve a kapcsolódó alkalmazással cserélgethetjük is. A Masters pedig a mesterek harcaira koncentrál majd, ennek részleteit viszont még nem ismertették.

A Home és a Sleep nevű programok jövőre jelennek meg, a Masters időpontja még nem ismert.

