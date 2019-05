Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bár a Forma 1-ben nem igazán brillírozik mostanság az olasz csapat, a legújabb utcai autójuk igencsak ígéretesnek tűnik. Konkrétan sohasem volt még ilyen erős utcai sportkocsija a cégnek, ami hazánkban akár zöld rendszámot is kaphat.","shortLead":"Bár a Forma 1-ben nem igazán brillírozik mostanság az olasz csapat, a legújabb utcai autójuk igencsak ígéretesnek...","id":"20190529_Itt_a_vadonatuj_Ferrari_SF90_Stradale","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0478fd82-d38e-4f71-afa8-ebb74fbee4cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_Itt_a_vadonatuj_Ferrari_SF90_Stradale","timestamp":"2019. május. 29. 20:09","title":"Itt a vadonatúj Ferrari, az 1000 lóerős plugin hibrid SF90 Stradale","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eset a VI. kerületi Liszt Ferenc téren történt szerda hajnalban. A feltételezett elkövetőket elfogták. ","shortLead":"Az eset a VI. kerületi Liszt Ferenc téren történt szerda hajnalban. A feltételezett elkövetőket elfogták. ","id":"20190530_kirabolt_no_liszt_ferenc_ter_rendorseg_elfogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e87f5b-e274-4c01-a70f-1e0091317523","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_kirabolt_no_liszt_ferenc_ter_rendorseg_elfogas","timestamp":"2019. május. 30. 06:17","title":"Kiraboltak egy nőt Budapesten, üveget törtek el a fején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c37f32-665d-437d-b3f0-f606525baba7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem sérti az UTE jó hírnevét, hogy az Újpest FC címert cserélt.","shortLead":"Nem sérti az UTE jó hírnevét, hogy az Újpest FC címert cserélt.","id":"20190529_Dontott_a_Kuria_maradhat_az_Ujpest_uj_cimere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6c37f32-665d-437d-b3f0-f606525baba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d40168-c20e-4a42-a53e-7dc65b03d6ed","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Dontott_a_Kuria_maradhat_az_Ujpest_uj_cimere","timestamp":"2019. május. 29. 18:13","title":"Döntött a Kúria, maradhat az Újpest új címere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a0d943-4d7c-4b8b-a903-f55ec6d45b62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ipari robotokat fejlesztő cég jótékonysági tábort szervez Szegeden olyan gyerekeknek, akik szívesen töltik idejüket hulladékok gyűjtésével, majd azok szétbontásával, feldolgozásával. A tábor nem titkolt célja, hogy környezettudatosságra nevelje a gyerekeket.","shortLead":"Egy ipari robotokat fejlesztő cég jótékonysági tábort szervez Szegeden olyan gyerekeknek, akik szívesen töltik idejüket...","id":"20190529_Kozos_kukazasra_epul_egy_gyerektabor_Szegeden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45a0d943-4d7c-4b8b-a903-f55ec6d45b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19504635-078c-4784-a4d0-5c9a84252f4c","keywords":null,"link":"/elet/20190529_Kozos_kukazasra_epul_egy_gyerektabor_Szegeden","timestamp":"2019. május. 29. 08:53","title":"Egy hétig kedvükre kukázhatnak a gyerekek egy szegedi táborban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539397ce-2b50-49fe-92cb-14d49afb32ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kis összegnek számít 35 euró. Aki siet, annak nem kell kifizetnie az árat, miközben az árucikket, a hangulatos RiME című játékot megkapja.","shortLead":"Nem kis összegnek számít 35 euró. Aki siet, annak nem kell kifizetnie az árat, miközben az árucikket, a hangulatos RiME...","id":"20190528_rime_jatek_letoltes_igyen_epic_game_store","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=539397ce-2b50-49fe-92cb-14d49afb32ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159f03b6-2910-458c-9d84-079bc30af742","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_rime_jatek_letoltes_igyen_epic_game_store","timestamp":"2019. május. 28. 20:03","title":"11 500 forintba kerül, de most ingyen letöltheti számítógépére a csodaszép RiME játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2ed38e-93ba-4e56-a547-0fbe143bb48d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fillérekből, állami támogatás nélkül született és működik a legnagyobb online fotóarchívum, aminek kincseire most Schmidt Mária rászállt. A Fortepan anyagából nemrég nyílt kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában.","shortLead":"Fillérekből, állami támogatás nélkül született és működik a legnagyobb online fotóarchívum, aminek kincseire most...","id":"20190530_A_Fortepan_megmutatja_Schmidt_Maria_elrejti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f2ed38e-93ba-4e56-a547-0fbe143bb48d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8540642-a711-4676-afe9-85ea534073c8","keywords":null,"link":"/kultura/20190530_A_Fortepan_megmutatja_Schmidt_Maria_elrejti","timestamp":"2019. május. 30. 14:44","title":"A Fortepan megmutatja, Schmidt Mária elrejti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9b32bd-240a-46e7-a463-ab344d903463","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pont az akácvirágzásra érkezett meg a hűvös idő, így exportra biztos nem fog jutni akácmézből, de több méhész tönkre is mehet ettől. ","shortLead":"Pont az akácvirágzásra érkezett meg a hűvös idő, így exportra biztos nem fog jutni akácmézből, de több méhész tönkre is...","id":"20190529_Ez_az_ev_fekete_lesz__kicsinalta_a_meheszeket_az_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b9b32bd-240a-46e7-a463-ab344d903463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"836e3300-64fb-4d5e-9ae3-86e6bbd194df","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Ez_az_ev_fekete_lesz__kicsinalta_a_meheszeket_az_idojaras","timestamp":"2019. május. 29. 07:55","title":"\"Ez az év fekete lesz\" – kicsinálta a méhészeket az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59218f2e-28cf-41ee-a652-0e4b53f9ead5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"4-1-re nyerte az Európa Liga döntőjét a Chelsea az Arsenal ellen, Hazard két gólt és egy gólpasszt adott, majd lényegében elköszönt a csapattól. Petr Cech, az Arsenal kapusának pedig a vesztes meccs volt az utolsó profi meccse.\r

\r

","shortLead":"4-1-re nyerte az Európa Liga döntőjét a Chelsea az Arsenal ellen, Hazard két gólt és egy gólpasszt adott, majd...","id":"20190530_Eden_Hazard_lenyegeben_elkoszont_a_Chelseatol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59218f2e-28cf-41ee-a652-0e4b53f9ead5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"996e18bf-e782-418a-beea-53bfa8937f58","keywords":null,"link":"/sport/20190530_Eden_Hazard_lenyegeben_elkoszont_a_Chelseatol","timestamp":"2019. május. 30. 10:38","title":"Eden Hazard lényegében elköszönt a Chelsea-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]