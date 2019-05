Bár a YouTube-nak rengeteg felhasználója van, ők aligha érzékeltek valamit a háttérben zajló küzdelemről, ami az utóbbi időben két nagy csatorna, a svéd PewDiePie és az indiai T-Series között zajlott.

A csatornák a legtöbb feliratkozóért szálltak harcba egymással, de PewDiePie már februárra lemaradt, a lemezkiadással, illetve filmgyártással is foglalkozó T-Series pedig hatalmas előnyre tett szert. Innentől nem is volt igazi versenyfutás, az indiaiak lényegében begyalogoltak a célba, és ezzel hivatalosan is az övék lett a YouTube legtöbb feliratkozójával rendelkező profilja: már 100 167 072-nél tartanak, vagyis az álomhatárt mostanra

messze túlszárnyalták.

© hvg.hu

A hírt a videomegosztó sem hagyta szó nélkül, egy néhány másodperces összefoglalóval gratuláltak a T-Seriesnek, amelyben sorra veszik a csatorna fontosabb mérföldköveit.

A T-Series szárnyalása a hírek szerint 2016-ban indult meg, amikor az olcsó mobilhálózatáról ismert Reliance Industries elindította szolgáltatását, mire egy csapásra óriási tömeg jutott internethez – és ezzel lehetőséghez, hogy a YouTube felületét böngéssze. A T-Series egyébként nem egyetlen csatorna, több felületek is van a videomegosztón, de a tartalmak összességében egységesek.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.