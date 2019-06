Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78401904-dc20-4e4d-836e-95e39e0e4196","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A benzinkutasok háborodtak fel leginkább.","shortLead":"A benzinkutasok háborodtak fel leginkább.","id":"20190605_Cigarettat_venne_Beverly_Hillsben_Van_egy_rossz_hirunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78401904-dc20-4e4d-836e-95e39e0e4196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a77ce0-198d-40cc-b1d6-af3779423045","keywords":null,"link":"/elet/20190605_Cigarettat_venne_Beverly_Hillsben_Van_egy_rossz_hirunk","timestamp":"2019. június. 05. 10:54","title":"Cigarettát venne Beverly Hillsben? Van egy rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f601ad0f-4a10-4afd-bed0-11ab9165296c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az első vizsgálatok szerint bokaszalagszakadást szenvedett a brazilok szupersztárja.","shortLead":"Az első vizsgálatok szerint bokaszalagszakadást szenvedett a brazilok szupersztárja.","id":"20190606_neymar_copa_america_serules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f601ad0f-4a10-4afd-bed0-11ab9165296c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cd5d525-6a58-4706-956f-81cd91d92cd5","keywords":null,"link":"/sport/20190606_neymar_copa_america_serules","timestamp":"2019. június. 06. 10:42","title":"Megsérült Neymar, nem játszhat a Copa Americán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80b343b8-c932-41f8-9bc2-5b43dc0865df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyéb titkok is kiderülnek a diákokról egy diák által tervezett mobilalkalmazásnak köszönhetően.\r

Az eljárás komoly bajba sodorhatja Bige cégbirodalmát.","shortLead":"A HVG úgy értesült, hogy azzal gyanúsítják Bige Lászlót: nem piaci áron adott el műtrágyát. Az eljárás komoly bajba...","id":"20190605_Kinek_johet_kapora_Bige_Laszlo_meggyanusitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d92f1da1-5066-4a3e-a6c1-d56132874e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c2028d-5327-4490-86d2-4d2744b9f703","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Kinek_johet_kapora_Bige_Laszlo_meggyanusitasa","timestamp":"2019. június. 05. 12:22","title":"Kinek jöhet kapóra Bige László meggyanúsítása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]