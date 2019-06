Azt alighanem mindenki tudja, hogy a Facebookhoz hasonlóan az Instagram is a felhasználók érdeklődési köre alapján jelenít meg hirdetéseket a szolgáltatásban. Egy véletlen(?) folytán azonban most kiderült: a rendszer nem igazán megbízható, ha pontosságról van szó.

Egy Eric Ginsberg nevű újságíró a Twitteren be is mutatta, nála milyen érdekes (furcsa) kulcsszavak jöttek ki, amik alapján szponzorált posztokat húz be az alkalmazás. Mindez azért különös, mert Ginsberg szerint a kulcsszavak közt teljesen értelmetlen témák is szerepelnek, és nem egy olyan is, ami egyértelműen távol áll tőle.

Az újságíró ezért egy kis játékra hívta a twitterezőket, hátha másoknál is hasonló lesz az eredmény. Legnagyobb meglepetésére tucatjával jelentkeztek a felhasználók, akiknél nem ritkán extrém találatokat is megjelenített a háttérben dolgozó algoritmus. Egyvalakinél például a republikánus pártot hozta fel, mint számára releváns téma – holott az illető soha nem érdeklődött iránta.

Republican party? ������������ Not even close lol#instagramAds pic.twitter.com/tUZw4V5BUq — I'm not like a regular mom, I'm a vegan mom ���� (@ultravioletveg) 2019. június 5.

Ha szeretne részt venni a játékban, nincs más dolga, mint az Instagram-fiókját megnyitva, a beállítások közt ellenőrizni, önnél mit dob ki a rendszer. Ehhez navigáljon az appon belül a Beállítások/Biztonság/Adatok elérése, majd pedig az oldal alján lévő Hirdetések részre. Válassza ki Az összes megjelenítése parancsot, és máris látni fogja azokat a témákat, amik az Instagram szerint érdeklik önt. A Továbbiak gombra nyomva a lista újabb találatokat húz be, amúgy alapból csak 10-et mutat meg.

