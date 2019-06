Régóta dolgozik már a Boston Dynamics a Spot nevű robotkutyán, amelyik nem csak ügyes, de rendkívül erős is, ha csapatban kell dolgoznia.

A cég az úttörő eredményeikről rendre be is számolt, arról azonban nem nagyon közöltek szinte soha semmit, hogy a Spot mikor lesz használható a laborokon kívül is. Ezzel kapcsolatban a The Verge jelentkezett új hírrel, amely szerint a kutya fejlesztése a végéhez közeledik.

A technológiai hírportálnak, a Boston Dynamics első embere, Marc Raibert azt mondta, noha konkrét időpontot még nincs, a robotkutya az elkövetkező hónapokban bárki számára megvásárolható lesz. A vezérigazgató arról is beszámolt, hogy az utolsó simításokat végzik a masinán, ezek azonban csak finomhangolások, a munka főbb részével már végeztek.

A kutyák már most is ember közelébe engedhetők, ugyanis kezes bárányként viselkednek. A lap megemlíti, hogy a kedden kezdődött Re:MARS nevű Las Vegas-i konferenciára a cég magával is vitt néhányat az ebek közül, amik a legtermészetesebb módon járkáltak a jelenlévők közt.

Azt nem tudni, hogy a cég milyen áron szeretné majd értékesíteni a Spotot, az azonban világos, hogy nem néhány tucatot terveznek eladni. A vezérigazgató szerint évi 1000 darabot kívánnak legyártani belőlük, majd pedig új otthont találni nekik.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.