Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A mű több díjat is elnyert a gdyniai Lengyel Játékfilmfesztiválon.","shortLead":"A mű több díjat is elnyert a gdyniai Lengyel Játékfilmfesztiválon.","id":"20181017_Hatalmas_sikere_volt_a_korrupt_es_pedofil_papokrol_szolo_filmnek_a_lengyel_mozikban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d341a6aa-0eda-4b13-bd09-f085b34689ed","keywords":null,"link":"/kultura/20181017_Hatalmas_sikere_volt_a_korrupt_es_pedofil_papokrol_szolo_filmnek_a_lengyel_mozikban","timestamp":"2018. október. 17. 12:27","title":"Hatalmas sikere volt a korrupt és pedofil papokról szóló filmnek a lengyel mozikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06fc1c2-63d3-4d10-992e-6a3fff74203f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvételből kiderül, hogy az orosz, a japán és német technika mennyire könnyen kelthető életre azután, hogy 1 évet a föld felszíne alatt töltöttek.","shortLead":"A felvételből kiderül, hogy az orosz, a japán és német technika mennyire könnyen kelthető életre azután, hogy 1 évet...","id":"20181017_igy_indul_be_egy_foldbol_kiasott_regi_lada_toyota_es_audi_video_megbizhatosag_orosz_japan_nemet_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f06fc1c2-63d3-4d10-992e-6a3fff74203f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6900cfbb-50bd-449e-b00a-129a3337aa27","keywords":null,"link":"/cegauto/20181017_igy_indul_be_egy_foldbol_kiasott_regi_lada_toyota_es_audi_video_megbizhatosag_orosz_japan_nemet_auto","timestamp":"2018. október. 17. 06:41","title":"Így indul be egy földből kiásott régi Lada, Toyota és Audi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Több, mint 133 milliárd dollár fordul meg a világ legnagyobb feketepiacán, amely sokszor a szó szoros értelmében bombaüzletet jelent. Olyan terrorszervezetek, mint a Boko Haram vagy régebben az Iszlám Állam ebből szerezték és szerzik a fennmaradásukhoz szüksége dollármilliókat vagy éppen -milliárdokat.","shortLead":"Több, mint 133 milliárd dollár fordul meg a világ legnagyobb feketepiacán, amely sokszor a szó szoros értelmében...","id":"20181017_Bombauzlet_az_olaj_feketepiaca_de_kinek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f7459c-78d3-4ebe-9084-47635134ba50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Bombauzlet_az_olaj_feketepiaca_de_kinek","timestamp":"2018. október. 17. 06:44","title":"Bombaüzlet az olaj feketepiaca, de kinek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vizsgálatok eddigi eredménye alapján külföldről irányított kibertámadást hajtottak végre szerdán a szlovák külügyminisztérium ellen. A hackerek nem szokványos vírussal próbálkoztak. ","shortLead":"A vizsgálatok eddigi eredménye alapján külföldről irányított kibertámadást hajtottak végre szerdán a szlovák...","id":"20181017_szlovakia_kulugyminiszterium_peter_pellegrini_kibertamadas_hackertamadas_adatlopas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5419e60c-e822-40bf-8170-71fa4f429ac5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_szlovakia_kulugyminiszterium_peter_pellegrini_kibertamadas_hackertamadas_adatlopas","timestamp":"2018. október. 17. 16:03","title":"Komoly kibertámadás érte a szlovák külügyminisztériumot, adatokat is lophattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d173d2-a403-4816-aab6-689d40d3ac3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német VW-konszern cseh márkája Kínában leplezte le a BMW X4 és a Mercedes GLC Coupé szemrevaló riválisát.","shortLead":"A német VW-konszern cseh márkája Kínában leplezte le a BMW X4 és a Mercedes GLC Coupé szemrevaló riválisát.","id":"20181018_skoda_kodiaq_gt_suv_divatterepjaro_tsi_benzinmotor_bmw_x4_mercedes_glc_coupe_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5d173d2-a403-4816-aab6-689d40d3ac3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1fb36f-b141-4c8b-90ae-1430a39d1e6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181018_skoda_kodiaq_gt_suv_divatterepjaro_tsi_benzinmotor_bmw_x4_mercedes_glc_coupe_kina","timestamp":"2018. október. 18. 08:21","title":"Hivatalos: itt a kupésra faragott Skoda Kodiaq GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem gondolja, hogy hibázott, hanem továbbra is magabiztosan várja a honvédelmi, illetve a belügyminiszter válaszát az Orbán Flóra hazareptetéséről feltett kérdéseire az LMP-s Demeter Márta. Az ellenzéki párt eddig sem túl népszerű társelnökjelöltjének három nappal a tisztújítás előtt viszont nem jött valami jól az ügy, ahogy a lassan abszurddráma-szereplővé váló LMP-nek sem. A ciprusi repüléssel kapcsolatban mindenesetre vannak kérdőjelek. ","shortLead":"Nem gondolja, hogy hibázott, hanem továbbra is magabiztosan várja a honvédelmi, illetve a belügyminiszter válaszát...","id":"20181017_Demeter_Marta_Ne_haragudjon_mar_a_kerdest_sem_ertem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5f5a64-2575-4a04-8a85-573cbd611fac","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Demeter_Marta_Ne_haragudjon_mar_a_kerdest_sem_ertem","timestamp":"2018. október. 17. 18:15","title":"Demeter Márta: „Ne haragudjon, már a kérdést sem értem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2540e11-8a70-4f81-86c3-9abe18743744","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lassan külön kategória lesz a közlekedési balesetekben a \"Facebook live-ozás\".","shortLead":"Lassan külön kategória lesz a közlekedési balesetekben a \"Facebook live-ozás\".","id":"20181016_facebook_live_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2540e11-8a70-4f81-86c3-9abe18743744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6eec597-212c-4d59-8b59-3b5deb92fba7","keywords":null,"link":"/cegauto/20181016_facebook_live_baleset","timestamp":"2018. október. 17. 04:08","title":"Most egy ketrecharcos élőzött autózás közben, nem lett szép vége – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893fb141-9819-44e7-a411-f9857a457ae9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az áldozatok közül hatan kiskorúak voltak. ","shortLead":"Az áldozatok közül hatan kiskorúak voltak. ","id":"20181018_Huszra_nott_a_kercsi_iskolai_meszarlas_halottainak_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=893fb141-9819-44e7-a411-f9857a457ae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8705da12-45cb-466f-a340-6459f35e0d9e","keywords":null,"link":"/vilag/20181018_Huszra_nott_a_kercsi_iskolai_meszarlas_halottainak_szama","timestamp":"2018. október. 18. 07:21","title":"Kercsi iskolai mészárlás: 20-ra nőtt a halottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]