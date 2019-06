Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4305ecee-d4ce-4973-9a4f-01353caed4a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nehezményezte, hogy az autót vezető nő rádudált egy másik kamionosra. ","shortLead":"Nehezményezte, hogy az autót vezető nő rádudált egy másik kamionosra. ","id":"20190614_Nem_erdekelte_a_szlovak_kamionost_hogy_kisgyerekek_is_ulnek_az_autoban_betorte_a_kocsi_hatso_ablakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4305ecee-d4ce-4973-9a4f-01353caed4a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a58fa2-b41c-484e-b379-a9b1f873235a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_Nem_erdekelte_a_szlovak_kamionost_hogy_kisgyerekek_is_ulnek_az_autoban_betorte_a_kocsi_hatso_ablakat","timestamp":"2019. június. 14. 10:11","title":"Nem érdekelte a szlovák kamionost, hogy kisgyerekek is ülnek az autóban, betörte a kocsi hátsó ablakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c0a67c-3055-45b7-89f2-c892be410ff3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Bírói Tanács a parlament Handó Tündét védő döntésével bebizonyítottnak látja, hogy semmilyen alkotmányos kontroll nincs már felette, és ez azt is jelenti, hogy az igazságszolgáltatás a törvényhozásnak van alárendelve. ","shortLead":"Az Országos Bírói Tanács a parlament Handó Tündét védő döntésével bebizonyítottnak látja, hogy semmilyen alkotmányos...","id":"20190613_OBT_A_magyar_igazsagszolgaltatas_rendszerszinten_a_torvenyhozasnak_van_alarendelve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32c0a67c-3055-45b7-89f2-c892be410ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ae0f8e-3903-4be1-a85b-1fa168f59121","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_OBT_A_magyar_igazsagszolgaltatas_rendszerszinten_a_torvenyhozasnak_van_alarendelve","timestamp":"2019. június. 13. 09:48","title":"OBT: A magyar igazságszolgáltatás rendszerszinten a törvényhozásnak van alárendelve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993f7ab7-1123-4743-97b7-903765f7e42c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rendkívüli esetekben akár életfogytiglannal is sújtható ezután a pedofília Lengyelországban. ","shortLead":"Rendkívüli esetekben akár életfogytiglannal is sújtható ezután a pedofília Lengyelországban. ","id":"20190614_Sokkal_szigorubban_fogjak_buntetni_a_pedofiliat_Lengyelorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=993f7ab7-1123-4743-97b7-903765f7e42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70e630d-1de0-4b41-8d7c-dfa0e71fc355","keywords":null,"link":"/elet/20190614_Sokkal_szigorubban_fogjak_buntetni_a_pedofiliat_Lengyelorszagban","timestamp":"2019. június. 14. 06:12","title":"Sokkal szigorúbban fogják büntetni a pedofíliát Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b0c643-529b-4ecf-a462-c9ea9683959c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Inkább polgármesternek indul októberben.","shortLead":"Inkább polgármesternek indul októberben.","id":"20190613_Lemond_parlamenti_mandatumarol_a_jobbikos_Kepli_Lajos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86b0c643-529b-4ecf-a462-c9ea9683959c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe64ab37-13ef-473e-baa9-6b73ee0866d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Lemond_parlamenti_mandatumarol_a_jobbikos_Kepli_Lajos","timestamp":"2019. június. 13. 08:48","title":"Lemond parlamenti mandátumáról a jobbikos Kepli Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847fb0ad-5272-471a-915b-4de22d142ecf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsülünk, de néhány helyen el is ázunk eközben.","shortLead":"Megsülünk, de néhány helyen el is ázunk eközben.","id":"20190612_Nem_csak_hoseg_van_vihar_miatt_is_kiadtak_a_riasztast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=847fb0ad-5272-471a-915b-4de22d142ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ddaecd-fb07-435b-9c95-57708de5a85f","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Nem_csak_hoseg_van_vihar_miatt_is_kiadtak_a_riasztast","timestamp":"2019. június. 12. 18:02","title":"Nem csak hőség van, vihar miatt is kiadták a riasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301175aa-0897-4995-b4bd-babc0a6759d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kellenek a hőleváltók, nem lehet bírni a hűtetlen buszban.","shortLead":"Kellenek a hőleváltók, nem lehet bírni a hűtetlen buszban.","id":"20190614_Kikeszulnek_a_BKVsoforok_a_melegtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=301175aa-0897-4995-b4bd-babc0a6759d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c474e4ab-508c-46eb-acb7-c0adf6a39353","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_Kikeszulnek_a_BKVsoforok_a_melegtol","timestamp":"2019. június. 14. 11:38","title":"Kikészülnek a BKV-sofőrök a melegtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b9e39eb-3512-49db-b567-e24ade5d39e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség befejezte a Dunából kedden kiemelt kirándulóhajó szemléjét.","shortLead":"A rendőrség befejezte a Dunából kedden kiemelt kirándulóhajó szemléjét.","id":"20190612_Nem_volt_tobb_holttest_a_Hableanyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b9e39eb-3512-49db-b567-e24ade5d39e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ccce54-4eda-44c4-8ba0-7c607b75158b","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Nem_volt_tobb_holttest_a_Hableanyban","timestamp":"2019. június. 12. 22:46","title":"Nem volt több holttest a Hableányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a469d28a-4e68-4a0a-bfeb-c7f38bb04fe4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"101 milliárd forintot költöttek el az MTVA-nál egy év alatt, így 2,3 milliárd forint lett a veszteség, év közben pedig finanszírozási problémákat is kezelni kellett.","shortLead":"101 milliárd forintot költöttek el az MTVA-nál egy év alatt, így 2,3 milliárd forint lett a veszteség, év közben pedig...","id":"20190613_Hiaba_omlik_a_kozpenz_az_allami_mediaba_nagy_veszteseget_hozott_ossze_az_MTVA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a469d28a-4e68-4a0a-bfeb-c7f38bb04fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b9de44-2c43-4699-9b7c-ed3bd8c7c1ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Hiaba_omlik_a_kozpenz_az_allami_mediaba_nagy_veszteseget_hozott_ossze_az_MTVA","timestamp":"2019. június. 13. 17:40","title":"Hiába ömlik a közpénz az állami médiába, nagy veszteséget hozott össze az MTVA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]