Akik a kétezres évek környékén már rendelkeztek számítógéppel, alighanem hallottak és játszottak is a Praetorians, valamint a Commandos nevű programokkal, a Pyro Studios és a Kalypso Media legendás játékaival.

Utóbbi egy valós idejű taktikai játék, amelyben egy maroknyi osztag irányítása a feladat, akik az ellenséges vonalak mögé férkőzve egy sor veszélyes küldetést hajtanak végre. A gondolkodást és gyors reagálást igénylő programból több rész is megjelent, érdekességük pedig, hogy mindegyik remek pontokat kapott a kritikusoktól. Most alighanem ők is örülnek,

a stúdió ugyanis visszahozza a második részt.

A feltámasztás alatt ráadásul nemcsak azt kell érteni, hogy az újabb rendszereken is indítható lesz, a program – a lehetőségekhez mérten – szebb grafikát és átdolgozott irányítást is kap. A remake-t a Yippee Entertainmentre bízták, akik már neki is láttak a munkának, az újrakiadás ugyanis idén év vége felé esedékes. A készítők Playstation 4-re és Xbox One-ra is megjelentetik az alkotást, emellett iOS és Android rendszerű táblagépeken is futtatható lesz.

Kapcsolódó hír, hogy a Kalypso egy másik régi nagy klasszikusa, a Praetorians is feljavított verzióban tér vissza, ennek munkálatairól a Torus Games gondoskodik. Utóbbi programnál "csak" grafikai változásra kell számítani, de ezt ugyancsak kiadják a modern konzolokra, szintén 2019 vége felé.

