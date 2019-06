Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Hiába próbálkozott fellebbezéssel a Nagy Blankát lejáratni próbáló Lokál, az ítélőtábla most már jogerősen az ellenzéki tüntetéseken ismertté vált diáklánynak adott igazat. Így muszáj lesz lehozniuk, hogy hazugság volt, amit a tanulmányi eredményeiről és iskolai hiányzásairól írtak, és ügyvédje szerint valószínűleg a még folyamatban lévő sajtópereket is bukhatják az ugyanezt leközlő kormányközeli lapok.","shortLead":"Hiába próbálkozott fellebbezéssel a Nagy Blankát lejáratni próbáló Lokál, az ítélőtábla most már jogerősen az ellenzéki...","id":"20190618_Eldolt_Nagy_Blanka_vegleg_lenyomta_a_NER_karaktergyilkos_bulvarlapjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c2373da-9289-4a88-9b3c-26cbff365ade","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Eldolt_Nagy_Blanka_vegleg_lenyomta_a_NER_karaktergyilkos_bulvarlapjat","timestamp":"2019. június. 18. 16:33","title":"Eldőlt: Nagy Blanka végleg lenyomta a NER karaktergyilkos bulvárlapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5882e763-590f-4c70-90f6-7161f5139fbb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség nem zárja ki, hogy Dmitro Timcsuk gyilkosság áldozata lett. ","shortLead":"A rendőrség nem zárja ki, hogy Dmitro Timcsuk gyilkosság áldozata lett. ","id":"20190619_Lott_fejsebbel_holtan_talaltak_egy_ukran_parlamenti_kepviselot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5882e763-590f-4c70-90f6-7161f5139fbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4713f0ff-a58a-4cd7-820f-2ace239924a9","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_Lott_fejsebbel_holtan_talaltak_egy_ukran_parlamenti_kepviselot","timestamp":"2019. június. 19. 14:50","title":"Felesége szerint fejbe lőtte magát egy ukrán parlamenti képviselő, a rendőrség kételkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89b10171-055c-4069-8a80-11b1038df003","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lengyel rendszámú buszon 32-en utaztak.","shortLead":"A lengyel rendszámú buszon 32-en utaztak.","id":"20190617_buszbaleset_m3_gyerekek_serultek_mentok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89b10171-055c-4069-8a80-11b1038df003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de939ddc-de4a-48d1-b1bc-df85e8038ce6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_buszbaleset_m3_gyerekek_serultek_mentok","timestamp":"2019. június. 17. 19:15","title":"Heten sérültek meg a gyerekeket szállító busz balesetében – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbcd7b76-fe1f-4912-82d8-bceeb3cf4c64","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szórakozóhely neve kísértetiesen hasonlít az Aranyélet-beli karakterének nevére.","shortLead":"A szórakozóhely neve kísértetiesen hasonlít az Aranyélet-beli karakterének nevére.","id":"20190619_Sajat_bart_nyitott_Horvatorszagban_Anger_Zsolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbcd7b76-fe1f-4912-82d8-bceeb3cf4c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ff3f65-a01c-4536-8402-65a0ee67db88","keywords":null,"link":"/kkv/20190619_Sajat_bart_nyitott_Horvatorszagban_Anger_Zsolt","timestamp":"2019. június. 19. 07:28","title":"Saját bárt nyitott Horvátországban Anger Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5582233-c9d6-4efc-8003-51ea9430719e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vilmos és Katalin hercegnő konvoja épp Londonból sietett Windsorba, amikor az idős asszony megsérült. Az egyik rendőrségi motoros lehetett a ludas a balesetben. Vilmosék sajnálatukat fejezték ki, és megígérték, ha lehetséges lesz, meglátogatják a kórházban a sérültet.","shortLead":"Vilmos és Katalin hercegnő konvoja épp Londonból sietett Windsorba, amikor az idős asszony megsérült. Az egyik...","id":"20190619_Elutottek_Vilmos_hercegek_egy_83_eves_asszonyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5582233-c9d6-4efc-8003-51ea9430719e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b844fac3-6254-4c15-bfb0-7c15611612f0","keywords":null,"link":"/elet/20190619_Elutottek_Vilmos_hercegek_egy_83_eves_asszonyt","timestamp":"2019. június. 19. 06:49","title":"Elütöttek Vilmos hercegék egy 83 éves asszonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f6e4ff-5dba-4f8e-926a-8d3bdf98bb0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök hét percen belül elfogták a rablót. ","shortLead":"A rendőrök hét percen belül elfogták a rablót. ","id":"20190618_Videon_ahogy_kirabolnak_egy_Prater_utcai_dohanyboltot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55f6e4ff-5dba-4f8e-926a-8d3bdf98bb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0588d0-a076-4c69-b7ed-f25ae7b26369","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Videon_ahogy_kirabolnak_egy_Prater_utcai_dohanyboltot","timestamp":"2019. június. 18. 09:10","title":"Videón, ahogy kirabolnak egy Práter utcai dohányboltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553a4a71-44d7-4097-b9f4-a8907282a119","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az olasz biztosjelöltek között esélyesként Giancarlo Giorgetti, a Liga politikusa, a miniszterelnöki hivatalt vezető jelenlegi államtitkár indul.","shortLead":"Az olasz biztosjelöltek között esélyesként Giancarlo Giorgetti, a Liga politikusa, a miniszterelnöki hivatalt vezető...","id":"20190619_Gazdasagi_portfoliot_akarnak_az_olaszok_Brusszelben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=553a4a71-44d7-4097-b9f4-a8907282a119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2176c90a-be3c-4024-b635-bb38feaa096b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_Gazdasagi_portfoliot_akarnak_az_olaszok_Brusszelben","timestamp":"2019. június. 19. 15:38","title":"Gazdasági portfóliót akarnak az olaszok Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fcc76f5-e1ef-432b-b240-99129cb3e17b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég újra felbukkant az egyik kaliforniai repülőtéren az a gép, amit már nagyjából egy évtizede fejleszt az Otto Aviation Group, de bármi hivatalosat lényegében még mindig csak a szabadalmi tervekből lehet tudni róla. Most úgy tűnik, hamarosan fel is szállhatnak vele.","shortLead":"Nemrég újra felbukkant az egyik kaliforniai repülőtéren az a gép, amit már nagyjából egy évtizede fejleszt az Otto...","id":"20190618_otto_aviation_celera_500l_repulogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fcc76f5-e1ef-432b-b240-99129cb3e17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef252721-1dfb-4f8b-be80-faba4ef26bbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_otto_aviation_celera_500l_repulogep","timestamp":"2019. június. 18. 08:03","title":"10 éve fejlesztik titokban a repülőgépet, ami sok mindent megváltoztathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]