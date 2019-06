Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a7e6295-9335-4e7f-b3ce-10634e286dd7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bankok már jelezték, nem bírnak lépést tartani a határidővel, a kormány enged, benyújtott egy módosító javaslatot a parlamentnek.","shortLead":"A bankok már jelezték, nem bírnak lépést tartani a határidővel, a kormány enged, benyújtott egy módosító javaslatot...","id":"20190621_Augusztus_31ig_tolna_ki_a_banki_azonositas_hataridejet_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a7e6295-9335-4e7f-b3ce-10634e286dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de095aa1-1380-47fd-85a6-17c8563ea663","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Augusztus_31ig_tolna_ki_a_banki_azonositas_hataridejet_a_kormany","timestamp":"2019. június. 21. 18:25","title":"Augusztus 31-ig tolná ki a banki azonosítás határidejét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65bbf72-dc1e-4344-b886-6f6387c8a174","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Sajtóhírek szerint Csehország, Lengyelország és Magyarország ellenállása miatt bukott a terv. ","shortLead":"Sajtóhírek szerint Csehország, Lengyelország és Magyarország ellenállása miatt bukott a terv. ","id":"20190620_Nem_allapodtak_meg_a_2050es_klimasemlegessegi_celkituzesrol_az_unios_csucson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c65bbf72-dc1e-4344-b886-6f6387c8a174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10703719-a833-4aad-85d3-6a469939c45c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_Nem_allapodtak_meg_a_2050es_klimasemlegessegi_celkituzesrol_az_unios_csucson","timestamp":"2019. június. 20. 22:06","title":"Nem állapodtak meg a 2050-es klímasemlegességről az uniós csúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ca4dc0-046a-4cbf-b4dc-2b67e4234bdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan elnyeri végső formáját a NASA új Mars-járója, amit a tervek szerint 2020 júliusában indítanak majd útnak.","shortLead":"Lassan elnyeri végső formáját a NASA új Mars-járója, amit a tervek szerint 2020 júliusában indítanak majd útnak.","id":"20190621_nasa_mars_2020_marsjaro_kerekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0ca4dc0-046a-4cbf-b4dc-2b67e4234bdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b9ae6af-5fff-4d60-8bbf-ee4196c2864d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_nasa_mars_2020_marsjaro_kerekek","timestamp":"2019. június. 21. 10:33","title":"Speciális kerekeket kapott a NASA Mars-járója, ilyennel gurul majd a Mars felszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fd3bf2a-2922-444c-8b52-dc07bb5e04de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elegük van belőle, hogy harminc évvel ezelőtti árakon dolgoznak. ","shortLead":"Elegük van belőle, hogy harminc évvel ezelőtti árakon dolgoznak. ","id":"20190620_Szinkron_Szinhazi_Dolgozok_Szakszervezete_kialtvany_Bosszuallok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fd3bf2a-2922-444c-8b52-dc07bb5e04de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8dd0fde-b6ec-4380-92f9-8fcf7ad624a9","keywords":null,"link":"/kultura/20190620_Szinkron_Szinhazi_Dolgozok_Szakszervezete_kialtvany_Bosszuallok","timestamp":"2019. június. 20. 19:57","title":"Nagy bajban a szinkron, fellépnek a magyar hangok a kizsákmányolás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb4b6ee-cec7-4e39-9099-edbc274b1436","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Immár a modern technika is óvja a strandolókat a Balatonon. ","shortLead":"Immár a modern technika is óvja a strandolókat a Balatonon. ","id":"20190621_Mentodronokat_mutattak_be_a_Balatonon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdb4b6ee-cec7-4e39-9099-edbc274b1436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e707a622-ca90-4b4f-9fb3-ad2b1f1ab3d5","keywords":null,"link":"/elet/20190621_Mentodronokat_mutattak_be_a_Balatonon","timestamp":"2019. június. 21. 20:43","title":"Mentődrónokat mutattak be a Balatonon, ott voltunk, megnéztük, mit tudnak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök a Duna fővárostól délre eső teljes szakaszán kutatnak az utasok után.","shortLead":"A rendőrök a Duna fővárostól délre eső teljes szakaszán kutatnak az utasok után.","id":"20190621_Tovabbra_is_keresik_a_Hableanybaleset_harom_aldozatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889d4b83-0236-4f9c-bc2b-433fedc615a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Tovabbra_is_keresik_a_Hableanybaleset_harom_aldozatat","timestamp":"2019. június. 21. 13:41","title":"Továbbra is keresik a Hableány-baleset három áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ec76f8-4bcb-4103-9e01-3588ffb06dc1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nagyon sok gyereket szakítanak el a szegény családoktól jogellenesen, Nógrád megyében a legrosszabb a helyzet. Egy roma jogvédő szervezet beperelte az akkor még Balog Zoltán vezetése alatt álló Emmit, és félig nyert is. ","shortLead":"Nagyon sok gyereket szakítanak el a szegény családoktól jogellenesen, Nógrád megyében a legrosszabb a helyzet. Egy roma...","id":"20190622_Az_Emminek_mar_papirja_is_van_a_torvenysertesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40ec76f8-4bcb-4103-9e01-3588ffb06dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0ac87e-b549-4e5b-b399-a8ff0d0e0da1","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Az_Emminek_mar_papirja_is_van_a_torvenysertesrol","timestamp":"2019. június. 22. 07:00","title":"Az Emminek már papírja is van a gyermekvédelem törvénysértéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Michael Joyce korábban Marija Sarapova trénere volt.","shortLead":"Michael Joyce korábban Marija Sarapova trénere volt.","id":"20190620_Amerikai_edzoje_lett_Babos_Timeanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a64aa8-a6c2-4bf6-9ae4-7effc8711e1a","keywords":null,"link":"/sport/20190620_Amerikai_edzoje_lett_Babos_Timeanak","timestamp":"2019. június. 20. 21:59","title":"Amerikai edzője lett Babos Tímeának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]