Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Követelik a mátrai szénerőmű bezárását, és a klímamegállapodás aláírását is.","shortLead":"Követelik a mátrai szénerőmű bezárását, és a klímamegállapodás aláírását is.","id":"20190621_Greenpeace_felhaborito_a_magyar_kormany_lepese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c940c4a-0815-4b9d-ab94-48f23141ddd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Greenpeace_felhaborito_a_magyar_kormany_lepese","timestamp":"2019. június. 21. 08:48","title":"Greenpeace: Felháborító a magyar kormány lépése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67b5d26-4e7f-4586-85f0-8a2831166403","c_author":"Kaufmann Balázs - Windisch Judit","category":"itthon","description":"A frekventált helyeken meglepően sokan mentek el szavazni a budapesti főpolgármester-jelölti előválasztás első napján.","shortLead":"A frekventált helyeken meglepően sokan mentek el szavazni a budapesti főpolgármester-jelölti előválasztás első napján.","id":"20190620_elovalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c67b5d26-4e7f-4586-85f0-8a2831166403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"303c3252-c6ad-44d0-b87e-21fd31a62aa1","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_elovalasztas","timestamp":"2019. június. 20. 20:20","title":"\"Az egyik megnyeri, aztán hárman összefognak, és csodát csinálnak Budapesten\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c84605ce-3c31-49d3-ad55-95699ceb3741","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mi ér egy bandaháború, ha semmi értelme?","shortLead":"Mi ér egy bandaháború, ha semmi értelme?","id":"20190622_Kovacs_Andras_Peter_hulyet_csinal_a_kreten_barmok_gyulekezetebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c84605ce-3c31-49d3-ad55-95699ceb3741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c49d0d-23cd-41ec-a836-b60df1bce44e","keywords":null,"link":"/elet/20190622_Kovacs_Andras_Peter_hulyet_csinal_a_kreten_barmok_gyulekezetebol","timestamp":"2019. június. 22. 10:09","title":"Kovács András Péter hülyét csinál a kretén barmok gyülekezetéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204212f0-a690-42e4-b603-239cbdc9f4b7","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Szinte kizárt, hogy ma megtalálják a jelölteket a legfontosabb uniós tisztségekre. Webert már csak a Néppárt támogatja. ","shortLead":"Szinte kizárt, hogy ma megtalálják a jelölteket a legfontosabb uniós tisztségekre. Webert már csak a Néppárt támogatja. ","id":"20190620_Vegleg_harangozhatnak_Webernek_az_EUcsucson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=204212f0-a690-42e4-b603-239cbdc9f4b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55893026-2e3a-4985-bdc3-5950a8c9ccd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_Vegleg_harangozhatnak_Webernek_az_EUcsucson","timestamp":"2019. június. 20. 16:28","title":"Harangozhatnak Webernek az EU-csúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4260ac9a-8999-4c67-add3-d64959d5cf18","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elton John még mindig nagyon jól szól a Szavannán.","shortLead":"Elton John még mindig nagyon jól szól a Szavannán.","id":"20190621_Kibirja_konnyek_nelkul_ahogy_Beyonce_es_Donald_Glover_elenekli_Az_oroszlankiraly_legjobb_dalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4260ac9a-8999-4c67-add3-d64959d5cf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1d5ecf-51f7-48c0-ad47-530fb98edca3","keywords":null,"link":"/kultura/20190621_Kibirja_konnyek_nelkul_ahogy_Beyonce_es_Donald_Glover_elenekli_Az_oroszlankiraly_legjobb_dalat","timestamp":"2019. június. 21. 12:25","title":"Kibírja könnyek nélkül, ahogy Beyoncé és Donald Glover elénekli Az oroszlánkirály legjobb dalát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4549784-9f25-400d-9e61-3c8f21666f21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korábban is többször kérték, ám eddig nem jártak sikerrel. ","shortLead":"Korábban is többször kérték, ám eddig nem jártak sikerrel. ","id":"20190620_Banki_azonositas_halasztas_Bankszovetseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4549784-9f25-400d-9e61-3c8f21666f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b30c55-539d-4752-bf78-db61a47b36f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_Banki_azonositas_halasztas_Bankszovetseg","timestamp":"2019. június. 20. 16:06","title":"A banki azonosítás elhalasztását kéri a kormánytól a Bankszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dca6a48-1c0c-4b1a-9b6b-18a1793200c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pontosan ugyanannyit kapott a Digital Minds Kft., mint tavaly. ","shortLead":"Pontosan ugyanannyit kapott a Digital Minds Kft., mint tavaly. ","id":"20190620_526_milliot_fizet_az_MTVA_Rogan_Ceciliaek_szepsegversenyeert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dca6a48-1c0c-4b1a-9b6b-18a1793200c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143c965c-af75-4fbd-8edb-0bbdf44d91da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_526_milliot_fizet_az_MTVA_Rogan_Ceciliaek_szepsegversenyeert","timestamp":"2019. június. 20. 17:36","title":"52,6 milliót fizet az MTVA Rogán Cecíliáék szépségversenyéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618ee900-b581-4c29-93f5-ef17531ce4dc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csúnyán legázolták a veteményt, rájuk is hívták a rendőrséget.","shortLead":"Csúnyán legázolták a veteményt, rájuk is hívták a rendőrséget.","id":"20190621_Tankok_leptek_meg_a_roman_parasztokat_a_kukoricasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=618ee900-b581-4c29-93f5-ef17531ce4dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20badc96-8b3e-4f92-9736-69ede64fc1f7","keywords":null,"link":"/vilag/20190621_Tankok_leptek_meg_a_roman_parasztokat_a_kukoricasban","timestamp":"2019. június. 21. 14:39","title":"Tankok lepték meg a román parasztokat a kukoricásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]