[{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Megszökött a börtönből a calabriai maffia vezetője.","shortLead":"Megszökött a börtönből a calabriai maffia vezetője.","id":"20190624_Kimaszott_a_milanoi_kokainkiraly_a_borton_tetejen_levo_lyukon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9675f5cf-dc24-4ad7-b3fc-25bcac08111b","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Kimaszott_a_milanoi_kokainkiraly_a_borton_tetejen_levo_lyukon","timestamp":"2019. június. 24. 19:40","title":"Kimászott a milánói kokainkirály a börtön tetején lévő lyukon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6a4446-e4d4-4189-8e6f-c25be000d035","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyilvánosak a cégbeszámolók.","shortLead":"Nyilvánosak a cégbeszámolók.","id":"20190625_Busasan_megterultek_a_koncertek_ennyit_kaszaltak_tavaly_a_magyar_sztarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e6a4446-e4d4-4189-8e6f-c25be000d035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310e5f1f-2432-41c2-9f9c-2117ca7c165d","keywords":null,"link":"/kkv/20190625_Busasan_megterultek_a_koncertek_ennyit_kaszaltak_tavaly_a_magyar_sztarok","timestamp":"2019. június. 25. 10:43","title":"Busásan megtérültek a koncertek, ennyit kaszáltak tavaly a magyar sztárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ace85fa-0c50-4c3a-8415-d46b42118e11","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több száz millió forintos kárbejelentést kaptak a hazai biztosítók a viharok miatt. A Groupamához a legtöbb bejelentés egy kis Heves megyei faluból érkezett.","shortLead":"Több száz millió forintos kárbejelentést kaptak a hazai biztosítók a viharok miatt. A Groupamához a legtöbb bejelentés...","id":"20190625_784szer_csaptak_le_a_villamok_a_napokban_az_Aegon_ugyfeleihez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ace85fa-0c50-4c3a-8415-d46b42118e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c78ee7-7685-4b6a-b33f-1b70f02fd990","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_784szer_csaptak_le_a_villamok_a_napokban_az_Aegon_ugyfeleihez","timestamp":"2019. június. 25. 05:31","title":"784-szer csaptak be a villámok a napokban az Aegon ügyfeleihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76526397-7628-4090-a912-da048bb8613a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 40 éves Kaláka Fesztivált ünnepli hétvégén az idén 50 éves zenekar.","shortLead":"A 40 éves Kaláka Fesztivált ünnepli hétvégén az idén 50 éves zenekar.","id":"20190625_Gryllus_Daniel_Jo_celokert_szovetkeztunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76526397-7628-4090-a912-da048bb8613a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51486f01-8a65-4f9d-adff-ffe0f6300a0b","keywords":null,"link":"/kultura/20190625_Gryllus_Daniel_Jo_celokert_szovetkeztunk","timestamp":"2019. június. 25. 12:16","title":"Gryllus Dániel: \"Jó célokért szövetkeztünk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dbfdde0-6028-465f-8626-bf5069a2b9eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Következő vonatra hiába vártak volna.","shortLead":"Következő vonatra hiába vártak volna.","id":"20190624_Felsovezetekszakadas_miatt_a_parlagfuben_gyalogolt_egy_vonatnyi_ember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dbfdde0-6028-465f-8626-bf5069a2b9eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbaef880-bde3-4de7-b557-47db20496536","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Felsovezetekszakadas_miatt_a_parlagfuben_gyalogolt_egy_vonatnyi_ember","timestamp":"2019. június. 24. 11:25","title":"Felsővezeték-szakadás miatt parlagfűben gyalogolt egy vonatnyi ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az átlagos internetezők másfél, a core (azaz sokféle programmal játszó) gamerek viszont alkalmanként közel két és fél órát töltenek játékkal − ez utóbbi épp fele annak az időnek, amit egy átlagos magyar egy átlagos napon tévénézésre szán. Egy friss, reprezentatív kutatásból az is kiderül, milyen eszközön játszunk szívesen.","shortLead":"Az átlagos internetezők másfél, a core (azaz sokféle programmal játszó) gamerek viszont alkalmanként közel két és fél...","id":"20190625_gamerek_core_gamer_videojatek_jatek_videojatekozas_teve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c14a58c-6ccb-492b-8073-3b97c0f10be1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_gamerek_core_gamer_videojatek_jatek_videojatekozas_teve","timestamp":"2019. június. 25. 15:33","title":"Megmérték, mennyire játékos nép a magyar, érdekes eredmények jöttek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tervezésre váró 2x2 sávos út Kecskemétet köti majd össze Dunavecsén és Dunaújvároson át az M7-es autópályával.","shortLead":"A tervezésre váró 2x2 sávos út Kecskemétet köti majd össze Dunavecsén és Dunaújvároson át az M7-es autópályával.","id":"20190625_m8_as_autopalya_terv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6d679d-b6e9-47ce-b852-c83253c07233","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_m8_as_autopalya_terv","timestamp":"2019. június. 25. 14:24","title":"Közel 8 milliárdért tervezik az M8-as gyorsforgalmi ötven kilométerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb5654c-acd6-4762-bfb6-97e3722be1df","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Aki elhelyezte a plakátokat május 26. előtt, annak mostanáig el kellett azokat távolítania. Ha ezt nem teszi meg, az önkormányzattól várhat egy számlát.","shortLead":"Aki elhelyezte a plakátokat május 26. előtt, annak mostanáig el kellett azokat távolítania. Ha ezt nem teszi meg...","id":"20190626_Fizethet_aki_meg_most_is_kint_hagy_EPvalasztasi_plakatokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aeb5654c-acd6-4762-bfb6-97e3722be1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb5bd0d6-978f-45a7-ac8b-f6c98d6abace","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Fizethet_aki_meg_most_is_kint_hagy_EPvalasztasi_plakatokat","timestamp":"2019. június. 26. 10:32","title":"Fizethet, aki még most is kint hagy EP-választási plakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]