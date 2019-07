Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","shortLead":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","id":"20190703_Tippjatek_910_mikori_ez_a_HVGcimlap_HVG40_hetilap_szavazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f36757-4db8-4da5-8313-9e22901af3fa","keywords":null,"link":"/kultura/20190703_Tippjatek_910_mikori_ez_a_HVGcimlap_HVG40_hetilap_szavazas","timestamp":"2019. július. 03. 10:15","title":"Tippjáték 9/10: mikori ez a HVG-címlap?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74384da2-7ea0-45f4-8566-958f3828c5ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy özvegy már beperelte az Apple-t egy kigyulladt iPad miatt, amely a férje halálát okozta, most viszont két nagyobb cég citálja bíróság elé a cupertinói óriást ugyanezen ügy kapcsán.","shortLead":"Egy özvegy már beperelte az Apple-t egy kigyulladt iPad miatt, amely a férje halálát okozta, most viszont két nagyobb...","id":"20190701_apple_per_kigyulladt_ipad_tuz_akkumulator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74384da2-7ea0-45f4-8566-958f3828c5ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b582c6c-3973-4be1-a5d3-aeba45300090","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_apple_per_kigyulladt_ipad_tuz_akkumulator","timestamp":"2019. július. 01. 17:03","title":"Másodszor perelik be az Apple-t egy halálos iPad-tűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dabd078-b08f-4fad-b0ff-1362b976e15e","c_author":"Hont András","category":"kultura","description":"A VOLT főszervezője azonban nem fél kiállni az ellenzéki mételyezéstől nem fertőzött ifjúság érdekei mellett, egyben fölvételét kéri az állampárt agitprop részlegébe. Ja, nem: már ott van. ","shortLead":"A VOLT főszervezője azonban nem fél kiállni az ellenzéki mételyezéstől nem fertőzött ifjúság érdekei mellett, egyben...","id":"20190702_Hont_Armanykodok_rontjak_el_a_szorakozni_vagyo_fiatalsag_felhotlen_oromet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dabd078-b08f-4fad-b0ff-1362b976e15e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f439961-0f45-43ef-94fd-5951ccc0d87e","keywords":null,"link":"/kultura/20190702_Hont_Armanykodok_rontjak_el_a_szorakozni_vagyo_fiatalsag_felhotlen_oromet","timestamp":"2019. július. 02. 10:20","title":"Hont: Ármánykodók rontják el a szórakozni vágyó fiatalság felhőtlen örömét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21f79cb-e122-4520-b8eb-a672f4a95b64","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A turizmust infrastruktúrájának fejlesztésére és a természet védelmére szednek be pénzt az Új-Zélandra érkező külföldiektől.","shortLead":"A turizmust infrastruktúrájának fejlesztésére és a természet védelmére szednek be pénzt az Új-Zélandra érkező...","id":"20190701_Extra_penzt_ker_UjZeland_a_belepesert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f21f79cb-e122-4520-b8eb-a672f4a95b64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fd2addb-2fb0-4329-b9fd-19ad6c42a2d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_Extra_penzt_ker_UjZeland_a_belepesert","timestamp":"2019. július. 01. 12:59","title":"Extra pénzt kér Új-Zéland a belépésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mert a törvényeket be kell tartani.","shortLead":"Mert a törvényeket be kell tartani.","id":"20190702_ceu_gulyas_gergely_amerikai_diploma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258dc125-5a3e-44d7-9d8f-8478fd71a83c","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_ceu_gulyas_gergely_amerikai_diploma","timestamp":"2019. július. 02. 20:02","title":"Gulyás elmagyarázta, miért nem adhat ki a budapesti CEU amerikai diplomát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f98da8-45ed-4bc2-992b-839a42a242bd","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Fidesz-kétharmad szavazatával átment az MTA-törvény, jelentősen csorbult a Magyar Tudományos Akadémia szabadsága. A kormány egy évig packázott az MTA-val. Kedden délután tüntetés lesz, az ellenzék Alkotmánybírósághoz fordulhat.","shortLead":"A Fidesz-kétharmad szavazatával átment az MTA-törvény, jelentősen csorbult a Magyar Tudományos Akadémia szabadsága...","id":"20190702_Megszavaztak_az_MTAt_megcsonkitasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70f98da8-45ed-4bc2-992b-839a42a242bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127cb67a-f7f8-4afb-a7a6-d23733965ddc","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Megszavaztak_az_MTAt_megcsonkitasat","timestamp":"2019. július. 02. 11:08","title":"Megszavazták az MTA megcsonkítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a852ea8-61d8-4d21-a5e5-3d6a7ad8aa5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ursula von der Leyen német védelmi minisztert javasolták az Európai Unió állam- és kormányfői Jean-Claude Juncker utódjának. Most először az EU két legbefolyásosabb pozícióját két nő töltheti be. A huszonnyolcak a földrajzi, a politikai egyensúlyt is igyekeztek tiszteletben tartani, kelet-közép-európai mégsem került a négy legfontosabb pozícióba. Egyelőre.","shortLead":"Ursula von der Leyen német védelmi minisztert javasolták az Európai Unió állam- és kormányfői Jean-Claude Juncker...","id":"20190702_Megvan_az_Europai_Bizottsag_uj_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a852ea8-61d8-4d21-a5e5-3d6a7ad8aa5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"593aba18-760a-40fd-87f8-c78b6d40eb09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_Megvan_az_Europai_Bizottsag_uj_elnoke","timestamp":"2019. július. 02. 19:04","title":"A német Ursula von der Leyent jelölik az Európai Bizottság új elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d050ae-1e84-4d27-86dc-e6fe2cd5055f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Összecsaptak a rendőrök és a tüntetők Hongkongban, ahol már hetek óta tartanak a demonstrációk az új kiadatási szabályok miatt.","shortLead":"Összecsaptak a rendőrök és a tüntetők Hongkongban, ahol már hetek óta tartanak a demonstrációk az új kiadatási...","id":"20190701_Elfajultak_a_hongkongi_tuntetesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79d050ae-1e84-4d27-86dc-e6fe2cd5055f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c9aaad3-0ed1-4fc5-b86a-e94878362ffd","keywords":null,"link":"/vilag/20190701_Elfajultak_a_hongkongi_tuntetesek","timestamp":"2019. július. 01. 14:15","title":"Elfajultak a hongkongi tüntetések, vasrudakkal és gumibotokkal estek egymásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]