[{"available":true,"c_guid":"171a488e-aa96-44cf-8a1d-3554d763c8bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb információ kapott szárnyra a Samsung idén érkező másik csúcsmobiljáról, a Galaxy Note10-ről.","shortLead":"Újabb információ kapott szárnyra a Samsung idén érkező másik csúcsmobiljáról, a Galaxy Note10-ről.","id":"20190531_samsung_galaxy_note10e_okostelefon_akkumulator_android_androidos_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=171a488e-aa96-44cf-8a1d-3554d763c8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f75da899-ae4d-46b7-bbd1-8c281378fe3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_samsung_galaxy_note10e_okostelefon_akkumulator_android_androidos_okostelefon","timestamp":"2019. május. 31. 14:33","title":"Kiderült, mekkora akkmulátor kerülhet a kisebb Galaxy Note10-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fef541f-875c-4a01-b50e-216085cd66a3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jó éve volt a Sparnak, 46 milliárd forinttal nőtt az árbevétel, és ugyan többet is költöttek, mint 2017-ben, 19,8 milliárd forint lett a profit.","shortLead":"Jó éve volt a Sparnak, 46 milliárd forinttal nőtt az árbevétel, és ugyan többet is költöttek, mint 2017-ben, 19,8...","id":"20190531_Kozel_huszmilliard_forint_nyeresegrol_szamolt_be_a_Spar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fef541f-875c-4a01-b50e-216085cd66a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48433b76-92b4-4f91-b0e3-87c382d1f51d","keywords":null,"link":"/kkv/20190531_Kozel_huszmilliard_forint_nyeresegrol_szamolt_be_a_Spar","timestamp":"2019. május. 31. 12:47","title":"Közel húszmilliárd forint nyereségről számolt be a Spar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a519af-6f0b-4de5-bf8e-5276927df645","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megváltoztatta a Play áruház tartalmi irányelveit a Google, ennek értelmében tiltólistára került minden olyan alkalmazás, amellyel marihuánát lehet vásárolni. ","shortLead":"Megváltoztatta a Play áruház tartalmi irányelveit a Google, ennek értelmében tiltólistára került minden olyan...","id":"20190531_google_androidos_alkalmazas_fu_marihuana","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5a519af-6f0b-4de5-bf8e-5276927df645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d4ce5b-7749-439f-b6c0-1c4ce725dcc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_google_androidos_alkalmazas_fu_marihuana","timestamp":"2019. május. 31. 10:03","title":"Lecsapott a fűárusító appokra a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e42c241-2454-448a-b9f7-5ce430bcdf2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo a tervek szerint 2020-ban dobja piacra az egyelőre csak Project Limitless néven emlegetett új notebookot, ami akár napokig is kibírja töltés nélkül.","shortLead":"A Lenovo a tervek szerint 2020-ban dobja piacra az egyelőre csak Project Limitless néven emlegetett új notebookot, ami...","id":"20190530_lenovo_project_limitless_laptop_5g_computex_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e42c241-2454-448a-b9f7-5ce430bcdf2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c5eb06-bca5-4946-a6e3-266d6c5151e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_lenovo_project_limitless_laptop_5g_computex_2019","timestamp":"2019. május. 30. 08:03","title":"Jön egy új laptop, ami nem órákig, hanem napokig bírja egy töltéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e152b1d8-dfbe-48dd-8056-7b6ae6206107","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Sok filmsztár is úgy döntött, hogy nem dolgozik az állam területén. ","shortLead":"Sok filmsztár is úgy döntött, hogy nem dolgozik az állam területén. ","id":"20190530_Abortusztorveny_bojkott_Georgia_allam_Disney","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e152b1d8-dfbe-48dd-8056-7b6ae6206107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f978bd1e-c6f2-40f4-9e22-f9e2fb055e73","keywords":null,"link":"/kultura/20190530_Abortusztorveny_bojkott_Georgia_allam_Disney","timestamp":"2019. május. 30. 19:30","title":"A szigorú abortusztörvény miatt bojkottálhatja Georgia államot a Disney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Térképen és idővonalon és megpróbáltuk rekonstruálni, pontosan hogyan történhetett a szerda esti budapesti hajóbaleset.\r

","shortLead":"Térképen és idővonalon és megpróbáltuk rekonstruálni, pontosan hogyan történhetett a szerda esti budapesti...","id":"20190530_Dunai_hajobaleset_kronologia_infografika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c79685ed-b040-454b-ac7b-5081b7ce3720","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_Dunai_hajobaleset_kronologia_infografika","timestamp":"2019. május. 30. 14:50","title":"Így történhetett a dunai hajóbaleset - interaktív térkép, idővonal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bírói önigazgatási szervezet szerint Handó Tünde pont azokról a pontokról kér törvénymódosítást, amelyek megsértése miatt kritizálják.","shortLead":"A bírói önigazgatási szervezet szerint Handó Tünde pont azokról a pontokról kér törvénymódosítást, amelyek megsértése...","id":"20190529_Orszagos_Biroi_Tanacs_Hando_Tunde_torvenymodositassal_legalizalna_a_torvenyserteseit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd086c5f-ea0c-442b-92bb-0878199c3ae9","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Orszagos_Biroi_Tanacs_Hando_Tunde_torvenymodositassal_legalizalna_a_torvenyserteseit","timestamp":"2019. május. 29. 19:23","title":"Országos Bírói Tanács: Handó Tünde törvénymódosítással legalizálná a törvénysértéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendező mellett Láng József színészt és Schőner Alfréd főrabbit, művészettörténészt tüntették ki a címmel.\r

\r

","shortLead":"A színész-rendező mellett Láng József színészt és Schőner Alfréd főrabbit, művészettörténészt tüntették ki a címmel.\r

\r

","id":"20190531_Diszpolgar_lett_Alfoldi_Robert_a_XIII_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361c6930-6a0e-479c-98a4-f3ad2132da16","keywords":null,"link":"/kultura/20190531_Diszpolgar_lett_Alfoldi_Robert_a_XIII_keruletben","timestamp":"2019. május. 31. 14:21","title":"Díszpolgár lett Alföldi Róbert a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]