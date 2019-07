Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lesz olyan rekkenő a hőség, délelőtt többfelé lehetnek záporok.","shortLead":"Nem lesz olyan rekkenő a hőség, délelőtt többfelé lehetnek záporok.","id":"20190704_Zaporok_teszik_elviselhetove_a_meleget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ddcfdbf-6828-4fa0-8474-7d7b2abf07d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Zaporok_teszik_elviselhetove_a_meleget","timestamp":"2019. július. 04. 05:02","title":"Záporok teszik elviselhetővé a meleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954987c2-9a08-47c8-a090-8c930bd9ae1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több forrásból származó információink szerint a kerületi polgármestereket jelenti be Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt, Ferencvárosban meglepetés jöhet. ","shortLead":"Több forrásból származó információink szerint a kerületi polgármestereket jelenti be Karácsony Gergely...","id":"20190704_Tartogat_izgalmakat_Karacsony_Gergely_penteki_nagy_bejelentese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=954987c2-9a08-47c8-a090-8c930bd9ae1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e764509b-4136-403e-af3e-0ddeac5e5886","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Tartogat_izgalmakat_Karacsony_Gergely_penteki_nagy_bejelentese","timestamp":"2019. július. 04. 20:40","title":"Tartogat izgalmakat Karácsony Gergely pénteki nagy bejelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az állam is bekapcsolódhat az 5G-infrastruktúra több százmilliárd forintos kiépítésébe. Mészáros Lőrinc szintén érdeklődik a távközlési iparág iránt.","shortLead":"Az állam is bekapcsolódhat az 5G-infrastruktúra több százmilliárd forintos kiépítésébe. Mészáros Lőrinc szintén...","id":"20190704_Csoda_lenne_ha_a_Meszaros_Lorincfele_4iG_kimaradna_az_5Garanylazbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da81d1d4-c0da-484a-8d73-674c47a1a5a1","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_Csoda_lenne_ha_a_Meszaros_Lorincfele_4iG_kimaradna_az_5Garanylazbol","timestamp":"2019. július. 04. 13:26","title":"Csoda lenne, ha a Mészáros Lőrinc-féle 4iG kimaradna az 5G-aranylázból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"354878af-3307-46b5-8f9f-95ab95cf2c66","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem hiszi, hogy a kormány a jelenleginél jobban tudná büntetni a fővárost, épp ezért nem is lát kockázatot abban, ha Budapestnek ellenzéki vezetője lesz. Részletek a HVG csütörtöki számában.","shortLead":"Nem hiszi, hogy a kormány a jelenleginél jobban tudná büntetni a fővárost, épp ezért nem is lát kockázatot abban, ha...","id":"20190704_Karacsony_Gergely_En_vagyok_a_legalkalmasabb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=354878af-3307-46b5-8f9f-95ab95cf2c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5533dfc8-9c47-4706-84c8-ac66af575cc5","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Karacsony_Gergely_En_vagyok_a_legalkalmasabb","timestamp":"2019. július. 04. 12:43","title":"Karácsony Gergely: Én vagyok a legalkalmasabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A V4-es egység miatt tett keresztbe a magyar kormány az EU-s 2050-es klímacélnak, állítja a VálaszOnline, Lengyelországnak ugyanis sokkal keményebb dió lemondani a környezetszennyező szénről, mint nekünk.

