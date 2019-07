Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe9663b4-9495-43d5-a569-b342c9289200","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ausztrál Bernard Tomic 50 ezer eurós, vagyis 16,1 millió forintos büntetést kapott a szervezőktől a \"nem megfelelő hozzáállás\" miatt.","shortLead":"Az ausztrál Bernard Tomic 50 ezer eurós, vagyis 16,1 millió forintos büntetést kapott a szervezőktől a \"nem megfelelő...","id":"20190704_bernard_tomic_wimbledon_tenisztorna_buntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe9663b4-9495-43d5-a569-b342c9289200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e2df50-ded6-4131-aaf6-13bd6a25743d","keywords":null,"link":"/sport/20190704_bernard_tomic_wimbledon_tenisztorna_buntetes","timestamp":"2019. július. 04. 12:52","title":"Nem tette oda magát eléggé, durván megbüntettek egy teniszezőt Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbf5f467-b472-4fd0-ba36-aa9b122696fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fülkébe lámpa, és szék is került, így odabent is lehet olvasni.","shortLead":"A fülkébe lámpa, és szék is került, így odabent is lehet olvasni.","id":"20190704_Becsuletkonyvtarra_alakitottak_egy_regi_telefonfulket_Gyorben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbf5f467-b472-4fd0-ba36-aa9b122696fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5dccfd-8792-4438-96a9-08e26bc53096","keywords":null,"link":"/elet/20190704_Becsuletkonyvtarra_alakitottak_egy_regi_telefonfulket_Gyorben","timestamp":"2019. július. 04. 20:27","title":"Becsületkönyvtárrá alakítottak egy régi telefonfülkét Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e925ee8-ee13-4ffb-977a-01f2dfe154f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most emeltek vádat ellene. 