Szomorú történelmi rekordot hozhat el a globális felmelegedés

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fac2f800-1117-4899-b9cf-4937babcd631","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy villamosmegállóban szorították sarokba, ekkor működésbe hozta a testére erősített robbanómellényt. ","shortLead":"Egy villamosmegállóban szorították sarokba, ekkor működésbe hozta a testére erősített robbanómellényt. ","id":"20190703_Felrobbantotta_magat_egy_bekeritett_terrorista_Tuniszban_hogy_elkerulje_a_letartoztatast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fac2f800-1117-4899-b9cf-4937babcd631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f11ddfb-8ead-427d-a29a-03e7c611c327","keywords":null,"link":"/vilag/20190703_Felrobbantotta_magat_egy_bekeritett_terrorista_Tuniszban_hogy_elkerulje_a_letartoztatast","timestamp":"2019. július. 03. 07:04","title":"Felrobbantotta magát egy bekerített terrorista Tuniszban, hogy elkerülje a letartóztatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b64b3da-f04e-4de5-a2a3-b6c1f60ac092","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezt Deutsch Tamás jelentette be a Twitteren.","shortLead":"Ezt Deutsch Tamás jelentette be a Twitteren.","id":"20190703_A_nepparti_frakcio_Jaroka_Liviat_jelolte_az_EP_egyik_alelnokenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b64b3da-f04e-4de5-a2a3-b6c1f60ac092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a8bb83-3611-4d14-b552-979b70b9d754","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190703_A_nepparti_frakcio_Jaroka_Liviat_jelolte_az_EP_egyik_alelnokenek","timestamp":"2019. július. 03. 05:00","title":"A néppárti frakció Járóka Líviát jelölte az EP egyik alelnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca68473-3154-4963-ac61-5934461ab3bb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Operarendezőként debütál a milánói Scalában Woody Allen, aki Puccini Gianni Schicchi című vígoperáját állítja színpadra. A darabot július 6-án mutatják be Fischer Ádám vezényletével.","shortLead":"Operarendezőként debütál a milánói Scalában Woody Allen, aki Puccini Gianni Schicchi című vígoperáját állítja...","id":"20190703_Egyutt_dolgozik_Fischer_Adam_Woody_Allennel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bca68473-3154-4963-ac61-5934461ab3bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80bfac90-a2ca-4dcc-9303-96a555c2e91c","keywords":null,"link":"/kultura/20190703_Egyutt_dolgozik_Fischer_Adam_Woody_Allennel","timestamp":"2019. július. 03. 12:06","title":"Együtt dolgozik Fischer Ádám Woody Allennel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59fe017-94cc-42cd-9616-a977d1ebd9ed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Most már erőnk is van, hogy érvényt szerezzünk az akaratunknak - mondta Orbán Viktor az EU-csúcs után.","shortLead":"Most már erőnk is van, hogy érvényt szerezzünk az akaratunknak - mondta Orbán Viktor az EU-csúcs után.","id":"20190702_Orban_sokkal_jobbak_az_eselyek_az_EU_problemainak_megoldasara_mint_eddig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a59fe017-94cc-42cd-9616-a977d1ebd9ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acfea4e7-8c3b-49c4-9063-1193179ced02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_Orban_sokkal_jobbak_az_eselyek_az_EU_problemainak_megoldasara_mint_eddig","timestamp":"2019. július. 02. 21:20","title":"Orbán: sokkal jobbak az esélyek az EU problémáinak megoldására, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c003c89f-23c9-49e4-b106-d3ea332371ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Naprendszerről készült legtöbb képen csak a Nap és a körülötte keringő bolygók láthatók, pedig bőven van még égitest, amit ábrázolni lehet. Egy kutató most megtette, mutatjuk az eredményt.","shortLead":"A Naprendszerről készült legtöbb képen csak a Nap és a körülötte keringő bolygók láthatók, pedig bőven van még égitest...","id":"20190703_naprendszer_terkep_bolygok_egitest_eleanor_lutz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c003c89f-23c9-49e4-b106-d3ea332371ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f367ebf-122e-4039-94bf-8f27a31b33bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_naprendszer_terkep_bolygok_egitest_eleanor_lutz","timestamp":"2019. július. 03. 08:03","title":"Elkészült a Naprendszer eddigi legrészletesebb térképe, 18 000 égitest van rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b372a02b-31eb-4c51-bf81-9f570a5bd53f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Index számításai szerint Kocsis Máté eléggé alábecsülte a dolgot, amikor azt mondta tavaly, hogy összesen 10-15 milliárdos beruházásra van szükség a kontinenstornához. ","shortLead":"Az Index számításai szerint Kocsis Máté eléggé alábecsülte a dolgot, amikor azt mondta tavaly, hogy összesen 10-15...","id":"20190703_Mintegy_60_milliardot_kell_rakolteni_a_magyarorszagi_kezilabda_Ebre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b372a02b-31eb-4c51-bf81-9f570a5bd53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07dfb1f5-01e3-4588-959a-03a4c9da214f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190703_Mintegy_60_milliardot_kell_rakolteni_a_magyarorszagi_kezilabda_Ebre","timestamp":"2019. július. 03. 22:20","title":"Mintegy 60 milliárdot kell rákölteni a magyarországi kézilabda Eb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c6c251-82c4-423c-b9ed-5d762f117fb0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A hatóság szemléletformáló kampányt indított a zöldség-gyümölcs pazarlása ellen \"Vegyél számba!\" címmel.","shortLead":"A hatóság szemléletformáló kampányt indított a zöldség-gyümölcs pazarlása ellen \"Vegyél számba!\" címmel.","id":"20190703_nebih_zoldseg_gyumolcs_elelmiszerpazarlas_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55c6c251-82c4-423c-b9ed-5d762f117fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01de67fc-59cb-48a8-bce6-44da8d0e5deb","keywords":null,"link":"/kkv/20190703_nebih_zoldseg_gyumolcs_elelmiszerpazarlas_kampany","timestamp":"2019. július. 03. 10:31","title":"Attól, hogy ronda, még lehet finom – figyelmeztet a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b49d49-547d-42ed-ad6b-46a18e2ba45c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hálózatot helyreállító munkások közül pedig többen meghaltak az ágyúzásban. Kiemelten veszélyeztetett 500 ezer gyerek. ","shortLead":"A hálózatot helyreállító munkások közül pedig többen meghaltak az ágyúzásban. Kiemelten veszélyeztetett 500 ezer...","id":"20190704_Unicef_Milliokat_veszelyeztet_KeletUkrajnaban_a_harcok_miatt_kialakulo_ivovizhiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70b49d49-547d-42ed-ad6b-46a18e2ba45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73701f32-2c9e-46ff-a76d-045850c9c1ef","keywords":null,"link":"/vilag/20190704_Unicef_Milliokat_veszelyeztet_KeletUkrajnaban_a_harcok_miatt_kialakulo_ivovizhiany","timestamp":"2019. július. 04. 12:13","title":"UNICEF: Milliókat veszélyeztet Kelet-Ukrajnában a harcok miatt kialakuló ivóvízhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]