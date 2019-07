Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8197236-6757-4dae-9525-2d872257be8e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A klímaváltozással több lesz a szúnyog, a kutatók a lakosság segítségét kérik például az ázsiai tigrisszúnyogokkal kapcsolatos információk gyűjtéséhez - mondta Garamszegi László, a MTA Ökológiai Kutatóközpontjának igazgatója.\r

\r

","shortLead":"A klímaváltozással több lesz a szúnyog, a kutatók a lakosság segítségét kérik például az ázsiai tigrisszúnyogokkal...","id":"20190707_Szunyogbol_is_tobb_lesz_a_klimavaltozas_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8197236-6757-4dae-9525-2d872257be8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78792d5f-5b57-4975-8dc0-09da3ae091f6","keywords":null,"link":"/elet/20190707_Szunyogbol_is_tobb_lesz_a_klimavaltozas_miatt","timestamp":"2019. július. 07. 14:55","title":"Szúnyogból is több lesz a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b885cd2-ecad-4cd9-b757-dba139463dc7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ambrus Zoltán hosszan tartó, súlyos betegség után hunyt el. 54 éves volt. ","shortLead":"Ambrus Zoltán hosszan tartó, súlyos betegség után hunyt el. 54 éves volt. ","id":"20190708_Meghalt_az_Irigy_Honaljmirigy_egyik_tagja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b885cd2-ecad-4cd9-b757-dba139463dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d660c9ce-5b93-44f9-bbcb-4c6ba395274c","keywords":null,"link":"/kultura/20190708_Meghalt_az_Irigy_Honaljmirigy_egyik_tagja","timestamp":"2019. július. 08. 07:17","title":"Meghalt az Irigy Hónaljmirigy egyik tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kijött a vagyonkezelőjének tavaly beszámolója, mégpedig tele érdekességekkel.","shortLead":"Kijött a vagyonkezelőjének tavaly beszámolója, mégpedig tele érdekességekkel.","id":"20190708_Sok_penzrol_kell_lemondania_Andy_Vajna_orokosenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e24cc99-9ec7-4165-9324-db9fe5c74ce8","keywords":null,"link":"/kkv/20190708_Sok_penzrol_kell_lemondania_Andy_Vajna_orokosenek","timestamp":"2019. július. 08. 14:34","title":"Sok pénzről kell lemondania Andy Vajna örökösének?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76353b40-6974-404c-8954-5ac5fa6a98ed","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Végre egy divatterepjáró, ami nem szürkül bele a SUV-ok mindent elárasztó tengerébe. Ráadásul nem felesleges keménykedéssel, sokkal inkább kényelemre hangolva próbál meg pénztárcanyitogatásra csábítani. ","shortLead":"Végre egy divatterepjáró, ami nem szürkül bele a SUV-ok mindent elárasztó tengerébe. Ráadásul nem felesleges...","id":"20190707_citroen_c5_aircross_teszt_menetproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76353b40-6974-404c-8954-5ac5fa6a98ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b529e3f9-c109-4493-a684-0b8a55eb3b0c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190707_citroen_c5_aircross_teszt_menetproba","timestamp":"2019. július. 07. 13:00","title":"Színes francia varázsszőnyeg: teszten a Citroën C5 Aircross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf236cd-0da9-4892-80f1-41dc967734f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vizi E. Szilveszter elismerte, hogy beszélt Palkovics Lászlóval arról, hogy ki kerülhet az MTA-tól elvett kutatói hálózat, az Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat élére, ám azt állította, a miniszter csak tanácsot kért tőle, s nem ajánlotta fel neki a posztot. Vizi E. Szilvesztert az RTL Klub híradója szólaltatta meg.","shortLead":"Vizi E. Szilveszter elismerte, hogy beszélt Palkovics Lászlóval arról, hogy ki kerülhet az MTA-tól elvett kutatói...","id":"20190707_Vizi_E_Szilveszter_magyarazkodik_es_nem_ad_egyertelmu_valaszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdf236cd-0da9-4892-80f1-41dc967734f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e419823-e61e-407a-88fb-17463a1f9929","keywords":null,"link":"/itthon/20190707_Vizi_E_Szilveszter_magyarazkodik_es_nem_ad_egyertelmu_valaszt","timestamp":"2019. július. 07. 09:01","title":"Vizi E. Szilveszter magyarázkodik, és nem ad egyértelmű választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f18de094-e87c-46e8-ac39-a717dbb749f3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Önmagunk elfogadása jelentősen befolyásolja a másik emberhez való viszonyunkat, és azt is, mennyire tudjuk befogadni a másik ember szeretetét.



","shortLead":"Önmagunk elfogadása jelentősen befolyásolja a másik emberhez való viszonyunkat, és azt is, mennyire tudjuk befogadni...","id":"20190707_Szeresd_magad_es_majdnem_mindegy_ki_a_parod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f18de094-e87c-46e8-ac39-a717dbb749f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9768c4c1-818e-42ac-82f7-9f3744fda399","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190707_Szeresd_magad_es_majdnem_mindegy_ki_a_parod","timestamp":"2019. július. 07. 20:15","title":"Szeresd magad, és (majdnem) mindegy, ki a párod","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1e4722-4cf0-4b60-abe8-881f8e2c86e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Costa Deliziosa a hatalmas viharban majdnem a töltésnek csapódott. ","shortLead":"A Costa Deliziosa a hatalmas viharban majdnem a töltésnek csapódott. ","id":"20190708_Metereken_mult_az_utkozes_tengerjaro_hajo_kerult_bajba_a_velencei_kikotoben__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff1e4722-4cf0-4b60-abe8-881f8e2c86e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d626513-8051-41cf-9871-a2728b27f89f","keywords":null,"link":"/vilag/20190708_Metereken_mult_az_utkozes_tengerjaro_hajo_kerult_bajba_a_velencei_kikotoben__video","timestamp":"2019. július. 08. 11:55","title":"Métereken múlt az ütközés: tengerjáró hajó került bajba a velencei kikötőben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4b8b22-c324-4c69-ae79-7b4e3b739c75","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés jövő héten zárja rendkívüli nyári ülésszakát. A képviselők hétfőn módosításokat hajthatnak végre a kormány jövő évi költségvetésről szóló javaslatán, majd várhatóan pénteken szavaznak annak végleges formájáról.","shortLead":"Az Országgyűlés jövő héten zárja rendkívüli nyári ülésszakát. A képviselők hétfőn módosításokat hajthatnak végre...","id":"20190707_A_heten_dontenek_a_jovo_evi_koltsegvetesrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df4b8b22-c324-4c69-ae79-7b4e3b739c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9501cd-f594-48fa-9d8d-974681c4926a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190707_A_heten_dontenek_a_jovo_evi_koltsegvetesrol","timestamp":"2019. július. 07. 13:56","title":"Jövő héten döntenek a jövő évi költségvetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]