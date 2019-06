Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91db07eb-67d3-488c-b845-23131f07b2d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis Németh Angéla XV. kerületi polgármester szerint politikai okok vannak a gyérítés elmaradása mögött. ","shortLead":"Legalábbis Németh Angéla XV. kerületi polgármester szerint politikai okok vannak a gyérítés elmaradása mögött. ","id":"20190627_Vita_a_Szilaspataknal_a_fideszes_reszeken_irtjak_a_szunyogokat_az_ellenzekin_nem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91db07eb-67d3-488c-b845-23131f07b2d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f86036-319a-4070-9a88-b2d2abe28320","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Vita_a_Szilaspataknal_a_fideszes_reszeken_irtjak_a_szunyogokat_az_ellenzekin_nem","timestamp":"2019. június. 27. 11:07","title":"Vita a Szilas-pataknál: a fideszes részeken irtják a szúnyogokat, az ellenzékin nem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tatabányától Budapestig, egy hónapon át lesz terelés a munkálatok miatt. ","shortLead":"Tatabányától Budapestig, egy hónapon át lesz terelés a munkálatok miatt. ","id":"20190627_Nyar_van_gyorsan_el_is_kezdik_felujitani_az_M1est","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa038ec9-a41b-4a48-b29c-b9e324c0bc81","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_Nyar_van_gyorsan_el_is_kezdik_felujitani_az_M1est","timestamp":"2019. június. 27. 11:56","title":"Nyár van, gyorsan el is kezdik felújítani az M1-est","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4adc1610-fd6a-4861-b993-820be3eae738","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Repülőterek Nemzetközi Tanácsa (ACI) kezdeményezésére 194 európai repülőtér vállalta, hogy 2050-re üzemelése nem jár szén-dioxid-kibocsátással, a kezdeményezéshez a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Budapest Airport is csatlakozott.","shortLead":"A Repülőterek Nemzetközi Tanácsa (ACI) kezdeményezésére 194 európai repülőtér vállalta, hogy 2050-re üzemelése nem jár...","id":"20190626_A_budapesti_repuloter_sem_fog_szendioxidot_kibocsatani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4adc1610-fd6a-4861-b993-820be3eae738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e813c4af-c761-4a2d-98d3-6ee2e50f3d6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_A_budapesti_repuloter_sem_fog_szendioxidot_kibocsatani","timestamp":"2019. június. 26. 16:35","title":"A budapesti repülőtér sem fog szén-dioxidot kibocsátani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0db2e45-754d-4b53-8df4-c017c472c65e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elkerülhetetlen volt a beavatkozás.","shortLead":"Elkerülhetetlen volt a beavatkozás.","id":"20190626_Laar_Andras_mutet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0db2e45-754d-4b53-8df4-c017c472c65e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae8133fd-7182-42c7-8244-6cf668aeff04","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Laar_Andras_mutet","timestamp":"2019. június. 26. 15:54","title":"Megműtötték Laár Andrást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f22c31-c7f9-4269-8b70-1f17da837c0f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A VOLT első teljes napján, szerdán Dömötör Csaba, a Miniszterelnökségi Kabinetiroda parlamenti államtitkára tartott sajtótájékoztatót a soproni Fő téren. Korábban a kormány egymilliárd forintos támogatást adott a fesztivál új területének fejlesztésére. ","shortLead":"A VOLT első teljes napján, szerdán Dömötör Csaba, a Miniszterelnökségi Kabinetiroda parlamenti államtitkára tartott...","id":"20190627_A_fesztivalnagyhatalomma_nott_Magyarorszagrol_tartott_sajtotajekoztatot_a_kormany_a_VOLT_fesztival_kozeleben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66f22c31-c7f9-4269-8b70-1f17da837c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c771d3d1-672f-455b-88cb-16f61773858f","keywords":null,"link":"/elet/20190627_A_fesztivalnagyhatalomma_nott_Magyarorszagrol_tartott_sajtotajekoztatot_a_kormany_a_VOLT_fesztival_kozeleben","timestamp":"2019. június. 27. 10:30","title":"A fesztiváltámogató kormány reklámozta magát a VOLT közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"574b606a-ddb7-45dd-8cb5-3e84b17ea371","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Átütő sikert ért el a jobboldali, kormányközeli humor.","shortLead":"Átütő sikert ért el a jobboldali, kormányközeli humor.","id":"20190625_Bagi_Ivan_es_Nacsa_Oliver_kapta_a_Karinthygyurut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=574b606a-ddb7-45dd-8cb5-3e84b17ea371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa58601-7d83-4622-b622-0839d1f079e1","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Bagi_Ivan_es_Nacsa_Oliver_kapta_a_Karinthygyurut","timestamp":"2019. június. 25. 13:36","title":"Bagi Iván és Nacsa Olivér kapta a Karinthy-gyűrűt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd5bdf74-474f-404c-8708-93eaf7a8c123","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adminisztratív szabályok akár hetekkel is késleltethetik a babaváró hitel július 1-jei indulását.","shortLead":"Az adminisztratív szabályok akár hetekkel is késleltethetik a babaváró hitel július 1-jei indulását.","id":"20190626_Senki_sem_fog_ripszropsz_babavaro_hitelhez_jutni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd5bdf74-474f-404c-8708-93eaf7a8c123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76cc680-c083-424a-bc1a-365ebe356a7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Senki_sem_fog_ripszropsz_babavaro_hitelhez_jutni","timestamp":"2019. június. 26. 16:52","title":"Senki sem fog ripsz-ropsz babaváró hitelhez jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lakossági panaszokra hivatkozva akarnának szerződést bontani a szociális intézménnyel. A közelben zajlik egy óriásberuházás is.","shortLead":"Lakossági panaszokra hivatkozva akarnának szerződést bontani a szociális intézménnyel. A közelben zajlik...","id":"20190626_Bezarna_az_ujbudai_onkormanyzat_a_maltaisok_hajlektalanellatojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4aa85f-3143-4856-a4b3-bea8ec009948","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Bezarna_az_ujbudai_onkormanyzat_a_maltaisok_hajlektalanellatojat","timestamp":"2019. június. 26. 21:03","title":"Bezárná az újbudai önkormányzat a máltaisok hajléktalanellátóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]