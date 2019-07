Előkerültek egy januári alpesi helikopterbaleset GoPro-kamerái, rajta az ütközéssel

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28d95bf5-dce0-47ab-8455-3202e6090101","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A teheneket is megdöbbentette a váratlan jégverés. ","shortLead":"A teheneket is megdöbbentette a váratlan jégverés. ","id":"20190708_Fotok_Komoly_jegtakarot_hozott_az_Alfoldon_a_vasarnapi_szupercella","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28d95bf5-dce0-47ab-8455-3202e6090101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0513f107-feb7-48ff-8274-6143df846be9","keywords":null,"link":"/elet/20190708_Fotok_Komoly_jegtakarot_hozott_az_Alfoldon_a_vasarnapi_szupercella","timestamp":"2019. július. 08. 06:14","title":"Fotók: Komoly jégtakarót hozott az Alföldön a vasárnapi szupercella","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8836ba62-7165-4e0d-a9db-2f7569f47ab5","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kormány elfogadta a nemzeti buszstratégiát. A korábban elhangzottakhoz képest nem háromezer buszt cserélnek környezetbarátra, nem három év alatt, és jórészt nem saját pénzből. És 2021-ig az se baj, ha az új busz dízelmotoros.","shortLead":"A kormány elfogadta a nemzeti buszstratégiát. A korábban elhangzottakhoz képest nem háromezer buszt cserélnek...","id":"20190709_A_kormany_buszcsereprogramja_fenyevekre_van_attol_amirol_eddig_szo_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8836ba62-7165-4e0d-a9db-2f7569f47ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba18ac0-3a27-4a9d-90a1-55d7b028a862","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_A_kormany_buszcsereprogramja_fenyevekre_van_attol_amirol_eddig_szo_volt","timestamp":"2019. július. 09. 08:15","title":"A kormány buszcsereprogramja fényévekre van attól, amiről eddig szó volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1414f37-65dc-4e8d-962a-71e16dd767d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, az egészséggel kapcsolatos funkciókkal is felruházhatja a Samsung hamarosan megjelenő Galaxy Watch Active 2 okosóráját. Olyanokkal, amelyek eddig csak az Apple okosóráját jellemezték.","shortLead":"Új, az egészséggel kapcsolatos funkciókkal is felruházhatja a Samsung hamarosan megjelenő Galaxy Watch Active 2...","id":"20190708_samsung_galaxy_watch_active2_ekg_eleses_erzekeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1414f37-65dc-4e8d-962a-71e16dd767d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1340295f-c7f4-4de6-8038-c7ce8ce80e66","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_samsung_galaxy_watch_active2_ekg_eleses_erzekeles","timestamp":"2019. július. 08. 16:03","title":"Az Apple Watch legirigyeltebb funkcióit kaphatja meg a Samsung okosórája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8b22b0-578a-4f4a-a85f-3e263e4929a7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A borászoknak ez nem jó, mert Magyarországon a borszőlő termelési költségei lényegesen magasabbak, mint a nagy bortermelő nyugat-európai országokban. ","shortLead":"A borászoknak ez nem jó, mert Magyarországon a borszőlő termelési költségei lényegesen magasabbak, mint a nagy...","id":"20190708_Nagyon_alacsony_az_iden_a_termeloi_bor_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee8b22b0-578a-4f4a-a85f-3e263e4929a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f096edee-d548-448d-bd45-d4db0d422623","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Nagyon_alacsony_az_iden_a_termeloi_bor_ara","timestamp":"2019. július. 08. 06:24","title":"Nagyon alacsony az idén a termelői bor ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26933e25-a4cd-4187-9b33-b7b7302da06b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A munka az érintett részen akkor folytatódhat, amikor a védett madarak fiókái kirepültek.","shortLead":"A munka az érintett részen akkor folytatódhat, amikor a védett madarak fiókái kirepültek.","id":"20190708_Most_egy_hidepitest_allitottak_le_hogy_a_fecskek_nyugodtan_kolthessenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26933e25-a4cd-4187-9b33-b7b7302da06b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41ffb4b-c3df-43c6-87c3-fb0af9729c08","keywords":null,"link":"/elet/20190708_Most_egy_hidepitest_allitottak_le_hogy_a_fecskek_nyugodtan_kolthessenek","timestamp":"2019. július. 08. 13:39","title":"Most egy hídépítést állítottak le, hogy a fecskék nyugodtan költhessenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c869e4a-b60c-4f10-b2a2-7b3a1faa34e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Cso Inguk szüleit követte, magas posztot kap Phenjanban. ","shortLead":"Cso Inguk szüleit követte, magas posztot kap Phenjanban. ","id":"20190708_EszakKoreaban_disszidalt_a_volt_delkoreai_kulugyminiszter_fia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c869e4a-b60c-4f10-b2a2-7b3a1faa34e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc9d647-d9cf-4593-9e68-039af7f7578e","keywords":null,"link":"/vilag/20190708_EszakKoreaban_disszidalt_a_volt_delkoreai_kulugyminiszter_fia","timestamp":"2019. július. 08. 09:46","title":"Észak-Koreába disszidált a volt dél-koreai külügyminiszter fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyermek egy működő fűrészgép közelébe került, míg a férfi tett-vett a tanyán.","shortLead":"A gyermek egy működő fűrészgép közelébe került, míg a férfi tett-vett a tanyán.","id":"20190709_Vadat_emeltek_az_apa_ellen_akinek_figyelmetlensege_miatt_amputalni_kellett_egyik_gyereke_labat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28b5d6e-a490-430d-a55b-7be1fd2ceeaa","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Vadat_emeltek_az_apa_ellen_akinek_figyelmetlensege_miatt_amputalni_kellett_egyik_gyereke_labat","timestamp":"2019. július. 09. 08:54","title":"Vádat emeltek az apa ellen, akinek figyelmetlensége miatt amputálni kellett egyik gyereke lábát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a765295-28eb-442d-bf53-dae72550ab5c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eddigi főszerkesztő digitális lapigazgatóként dolgozik tovább. ","shortLead":"Az eddigi főszerkesztő digitális lapigazgatóként dolgozik tovább. ","id":"20190708_Uj_foszerkesztoje_lesz_a_24hunak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a765295-28eb-442d-bf53-dae72550ab5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f939964-b7f3-4627-a194-1d4334d8f531","keywords":null,"link":"/kkv/20190708_Uj_foszerkesztoje_lesz_a_24hunak","timestamp":"2019. július. 08. 11:09","title":"Új főszerkesztője lesz a 24.hu-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]