[{"available":true,"c_guid":"0f61f3c4-5af6-4664-9bf3-587c6ef97703","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többek közt órás-ékszerész-újságíró-műszerész végzettségű Fülöp Zsolt mögött sorakozik fel az ellenzék.\r

\r

","shortLead":"A többek közt órás-ékszerész-újságíró-műszerész végzettségű Fülöp Zsolt mögött sorakozik fel az ellenzék.\r

\r

","id":"20190710_Szentendren_is_megvan_az_ellenzeki_egyseg_az_onkormanyzati_valasztasokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f61f3c4-5af6-4664-9bf3-587c6ef97703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334b52dc-c859-4da8-8597-f7aa045f4d3e","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Szentendren_is_megvan_az_ellenzeki_egyseg_az_onkormanyzati_valasztasokra","timestamp":"2019. július. 10. 13:23","title":"Szentendrén is megvan az ellenzéki egység az önkormányzati választásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890b3f4a-94bb-4310-a0fa-a2fa781e10b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Figyelt, hogy sehol se fizessen 5 ezer forintnál többet, nehogy be kelljen ütnie a PIN kódot.","shortLead":"Figyelt, hogy sehol se fizessen 5 ezer forintnál többet, nehogy be kelljen ütnie a PIN kódot.","id":"20190711_bankkartya_automoso_csalas_pin_kod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=890b3f4a-94bb-4310-a0fa-a2fa781e10b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca39fcda-1a11-4d9b-830f-228cec52f09c","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_bankkartya_automoso_csalas_pin_kod","timestamp":"2019. július. 11. 13:41","title":"Érintős kártyát nyúlt le, vásárolgatni kezdett vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"444eadfb-f4b8-482f-a47e-8d0f7294f3fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat felkúszott a lépcsőn, majd eltűnt, feltehetően a ház beázott pincéjében élhetett. ","shortLead":"Az állat felkúszott a lépcsőn, majd eltűnt, feltehetően a ház beázott pincéjében élhetett. ","id":"20190710_Siklo_kuszott_be_egy_szegedi_tarsashazba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=444eadfb-f4b8-482f-a47e-8d0f7294f3fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c05788-bcdf-45d8-b0ce-b69fccbca204","keywords":null,"link":"/elet/20190710_Siklo_kuszott_be_egy_szegedi_tarsashazba","timestamp":"2019. július. 10. 15:05","title":"Sikló kúszott be egy szegedi társasházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41cf2820-75f4-47f9-9d94-cc46cc6516da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nestlé egy belga márkájának a vizespalackjait készíti újrahasznosított PET-ből. ","shortLead":"A Nestlé egy belga márkájának a vizespalackjait készíti újrahasznosított PET-ből. ","id":"20190710_Belgiumban_mar_van_teljesen_ujrahasznositott_muanyagbol_keszult_asvanyviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41cf2820-75f4-47f9-9d94-cc46cc6516da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731a2fc6-5f8d-4533-a80d-781c178edbc6","keywords":null,"link":"/kkv/20190710_Belgiumban_mar_van_teljesen_ujrahasznositott_muanyagbol_keszult_asvanyviz","timestamp":"2019. július. 10. 17:48","title":"Belgiumban már van teljesen újrahasznosított műanyagpalackban árult ásványvíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2792f4e4-2d29-4892-94f5-fc180fb6dc37","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Valójában mennyit nőtt az ország gazdasági teljesítménye Orbánék 2010-es hatalomra lépése óta? Mennyire jött be a keleti nyitás? Mekkora esélye van a munkaerőpiacon annak, aki felsőfokú-, és mennyi annak, aki szinte semmilyen végzettséggel nem rendelkezik? Immár 25. alkalommal jelent meg a KSH éves összefoglalója az országról. Szinte minden kiderül belőle - mutatunk néhány példát.","shortLead":"Valójában mennyit nőtt az ország gazdasági teljesítménye Orbánék 2010-es hatalomra lépése óta? Mennyire jött be...","id":"20190711_Osszeszedtuk_igy_eltunk_2018ban_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2792f4e4-2d29-4892-94f5-fc180fb6dc37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16d0df8-8140-4c2e-8567-36900c439aa1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Osszeszedtuk_igy_eltunk_2018ban_Magyarorszagon","timestamp":"2019. július. 11. 17:25","title":"Így éltünk 2018-ban Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d529c624-a53d-4823-9485-1602e9451020","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vannak, akik teljesen alternatív valóságban művelik a közúti közlekedést is. ","shortLead":"Vannak, akik teljesen alternatív valóságban művelik a közúti közlekedést is. ","id":"20190711_Autocsoda_Pocsmegyeren__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d529c624-a53d-4823-9485-1602e9451020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b7d58a-cb66-46c6-ac88-9ec27cd17e3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190711_Autocsoda_Pocsmegyeren__video","timestamp":"2019. július. 11. 09:58","title":"Pócsmegyeren tűnt fel a legújabb magyar autós szürrealizmus – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1e3624-a033-4e22-8d76-a2e364f9c769","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A boltokba hamarosan megérkező új Creator Expert szett több mint ezer alkatrészből áll.","shortLead":"A boltokba hamarosan megérkező új Creator Expert szett több mint ezer alkatrészből áll.","id":"20190710_itt_az_elso_legobol_osszeszerelheto_harleydavidson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b1e3624-a033-4e22-8d76-a2e364f9c769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c8e730-3067-426f-a90a-8146bc5539d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190710_itt_az_elso_legobol_osszeszerelheto_harleydavidson","timestamp":"2019. július. 10. 11:21","title":"Itt az első Legóból összeszerelhető Harley-Davidson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88a5684-e39a-437a-8030-fb6d506d0d90","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A múltheti két földrengés után az a rémhír kezdett el terjedni, hogy egy következő földrengés után Kaliforniát elnyelheti az óceán.","shortLead":"A múltheti két földrengés után az a rémhír kezdett el terjedni, hogy egy következő földrengés után Kaliforniát...","id":"20190710_foldrenges_kalifornia_geologiai_kutatointezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b88a5684-e39a-437a-8030-fb6d506d0d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24181c37-5cb7-4510-a7bf-527206bd57bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_foldrenges_kalifornia_geologiai_kutatointezet","timestamp":"2019. július. 10. 13:33","title":"Rémhírek terjednek Kaliforniáról a földrengés után, már a tudósok is megszólaltak miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]