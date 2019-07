Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"197eb0a1-e717-4ab8-b926-6c1ccbd3418c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 1150 milliárd forintért jegyeztek az új szuperállampapírból.","shortLead":"Több mint 1150 milliárd forintért jegyeztek az új szuperállampapírból.","id":"20190712_Varakozasok_folott_kapkodja_a_lakossag_az_uj_szuperallampapirt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=197eb0a1-e717-4ab8-b926-6c1ccbd3418c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eccd75f2-821b-4731-ad0d-0421cc361e79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_Varakozasok_folott_kapkodja_a_lakossag_az_uj_szuperallampapirt","timestamp":"2019. július. 12. 15:19","title":"Várakozások fölött kapkodja a lakosság az új szuperállampapírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c70597c-deff-4438-8a3d-55aa73f69b19","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az ellenzék integrátorává akart válni a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalom, de úgy tűnik, a saját belső működésén is van mit demokratizálni. Az optimisták szerint nem szűnik meg a mozgalom, más azt mondja, leginkább az érdekek tartják egyben. Kérdés, mi lesz az őszi választás után, ha Márki-Zay kikap Hódmezővásárhelyen. Van-e útja az országos politikába?","shortLead":"Az ellenzék integrátorává akart válni a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalom, de úgy tűnik, a saját...","id":"20190711_marki_zay_mindenki_magyarorszaga_mozgalom_hadhazy_kaltenbach","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c70597c-deff-4438-8a3d-55aa73f69b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9341a936-98fd-48c2-b114-991b7cae5cef","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_marki_zay_mindenki_magyarorszaga_mozgalom_hadhazy_kaltenbach","timestamp":"2019. július. 11. 14:45","title":"Márki-Zay elveszítheti Hódmezővásárhelyt, a mozgalmát és politikai jövőjét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"911d8115-7332-4312-9b50-8a0f40abc6c7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A vád szerint 2014-ben hajléktalanszállón italt és pénzt adott a lakóknak azért, hogy vallják magukat örménynek. ","shortLead":"A vád szerint 2014-ben hajléktalanszállón italt és pénzt adott a lakóknak azért, hogy vallják magukat örménynek. ","id":"20190712_Valasztasi_csalas_gyanuja_miatt_felfuggesztettek_az_ormeny_szoszolo_mentelmi_jogat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=911d8115-7332-4312-9b50-8a0f40abc6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f84a3e9-26df-47bb-859e-29c11abc31af","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Valasztasi_csalas_gyanuja_miatt_felfuggesztettek_az_ormeny_szoszolo_mentelmi_jogat","timestamp":"2019. július. 12. 14:00","title":"Választási csalás gyanúja miatt felfüggesztették az örmény szószóló mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2792f4e4-2d29-4892-94f5-fc180fb6dc37","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Valójában mennyit nőtt az ország gazdasági teljesítménye Orbánék 2010-es hatalomra lépése óta? Mennyire jött be a keleti nyitás? Mekkora esélye van a munkaerőpiacon annak, aki felsőfokú-, és mennyi annak, aki szinte semmilyen végzettséggel nem rendelkezik? Immár 25. alkalommal jelent meg a KSH éves összefoglalója az országról. Szinte minden kiderül belőle - mutatunk néhány példát.","shortLead":"Valójában mennyit nőtt az ország gazdasági teljesítménye Orbánék 2010-es hatalomra lépése óta? Mennyire jött be...","id":"20190711_Osszeszedtuk_igy_eltunk_2018ban_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2792f4e4-2d29-4892-94f5-fc180fb6dc37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16d0df8-8140-4c2e-8567-36900c439aa1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Osszeszedtuk_igy_eltunk_2018ban_Magyarorszagon","timestamp":"2019. július. 11. 17:25","title":"Így éltünk 2018-ban Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18178ac5-18fb-420b-ac33-82d0598b2c39","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar sportoló a nyíltvízi úszók 5 kilométeres versenyében a Koreai Köztársaságban zajló világbajnokságán lett első.","shortLead":"A magyar sportoló a nyíltvízi úszók 5 kilométeres versenyében a Koreai Köztársaságban zajló világbajnokságán lett első.","id":"20190713_Tortenelmi_magyar_aranyermet_nyert_Rasovszky_Kristof","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18178ac5-18fb-420b-ac33-82d0598b2c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d27025-a2d5-4783-88a5-e68137a77790","keywords":null,"link":"/sport/20190713_Tortenelmi_magyar_aranyermet_nyert_Rasovszky_Kristof","timestamp":"2019. július. 13. 06:38","title":"Történelmi magyar aranyérmet nyert Rasovszky Kristóf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e7b471-504d-4098-aa96-a6a6189ee233","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány szerint a családok költségvetése lesz a 2020-as, de ha a szavak helyett a számokra figyelünk, akkor a sportot és a honvédelmet sem kell félteni. Az oktatást és az egészségügyet viszont annál inkább.","shortLead":"A kormány szerint a családok költségvetése lesz a 2020-as, de ha a szavak helyett a számokra figyelünk, akkor a sportot...","id":"20190712_koltsegvetes_2020_ado_csaladok_sport_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14e7b471-504d-4098-aa96-a6a6189ee233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04b770c-9df1-408b-862f-3ff4097d3a76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_koltsegvetes_2020_ado_csaladok_sport_parlament","timestamp":"2019. július. 12. 11:42","title":"Mutatjuk, mire költ 21 792 milliárdot jövőre az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2868f012-470a-40f7-a6e1-5b145014a3c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A blokkolásgátló több mint 40 évvel ezelőtt került először sorozatgyártású kocsiba. Nem volt könnyű szülés, de végül sikerült, és bár használatának van hátránya is, fénye évtizedek alatt sem kopott meg. ","shortLead":"A blokkolásgátló több mint 40 évvel ezelőtt került először sorozatgyártású kocsiba. Nem volt könnyű szülés, de végül...","id":"20190712_blokkolasgatlo_rendszer_abs_anti_lock_breaking_system","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2868f012-470a-40f7-a6e1-5b145014a3c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f39db13-1db5-47ba-96a5-cd1e2af13d78","keywords":null,"link":"/cegauto/20190712_blokkolasgatlo_rendszer_abs_anti_lock_breaking_system","timestamp":"2019. július. 12. 12:00","title":"Három betű, amivel megelőzhető a baleset: hogyan működik az ABS?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49122ef3-815a-48b0-aa58-400714d521e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szép elképzelés a műanyagmentes élet, de mi azt tapasztaltuk, hogy az ma még gyakorlatilag kivitelezhetetlen. A nagy rendszerek nem teszik lehetővé, hogy nélkülözzük ezt az anyagot. Apró eredményeket azért elértünk, leginkább azt, hogy tudatosabban fogyasztunk. Két hétig több munkatársunk is naplózta műanyagbűnözését.","shortLead":"Szép elképzelés a műanyagmentes élet, de mi azt tapasztaltuk, hogy az ma még gyakorlatilag kivitelezhetetlen. A nagy...","id":"20190712_Muanyagmentes_feljulius_kirpobaltuk_elbuktuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49122ef3-815a-48b0-aa58-400714d521e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a508db59-6d6b-4e7e-ac33-0cf6a192b7e7","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Muanyagmentes_feljulius_kirpobaltuk_elbuktuk","timestamp":"2019. július. 12. 14:40","title":"Műanyagmentes féljúlius: kipróbáltuk, elbuktuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]