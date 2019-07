Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dce53f98-aff9-49f9-a852-bd7cbdcc1a7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van, ahol vödörbe folyik a víz, máshol a kerti budi életveszélyes. ","shortLead":"Van, ahol vödörbe folyik a víz, máshol a kerti budi életveszélyes. ","id":"20190712_Elkepeszto_allapotok_a_bakterhazakban_se_wc_se_vezetekes_viz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dce53f98-aff9-49f9-a852-bd7cbdcc1a7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35083436-c354-4d3c-8803-b7c49e45d8d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Elkepeszto_allapotok_a_bakterhazakban_se_wc_se_vezetekes_viz","timestamp":"2019. július. 12. 20:35","title":"Elképesztő állapotok a bakterházakban: se wc, se vezetékes víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426a6787-b820-4853-be62-e12fac9e6f45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy erőmű zagytározójáról van szó. A létesítmény egyelőre tehetetlen.","shortLead":"Egy erőmű zagytározójáról van szó. A létesítmény egyelőre tehetetlen.","id":"20190711_Ezrevel_jarnak_szelfizni_egy_azurkek_tohoz_csak_epp_azt_felejtik_el_hogy_mergezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=426a6787-b820-4853-be62-e12fac9e6f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795d3efe-899d-47a5-a37f-c8f4fe1f8658","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Ezrevel_jarnak_szelfizni_egy_azurkek_tohoz_csak_epp_azt_felejtik_el_hogy_mergezo","timestamp":"2019. július. 11. 12:58","title":"Ezrével járnak szelfizni egy azúrkék tóhoz, pedig amúgy tele van méreggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d22ff46f-975a-4009-bdb8-2d24ea9dbe57","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fedélzeti kamerák elterjedésével rá kellett ébrednünk arra is, hogy sokkal több a forgalommal szemben hajtó autós, mint azt korábban feltételeztük.","shortLead":"A fedélzeti kamerák elterjedésével rá kellett ébrednünk arra is, hogy sokkal több a forgalommal szemben hajtó autós...","id":"20190711_szemben_forgalommal_figyelmeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d22ff46f-975a-4009-bdb8-2d24ea9dbe57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"796598e2-44c0-4505-89e8-2cfb2ed1ad4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190711_szemben_forgalommal_figyelmeztetes","timestamp":"2019. július. 11. 12:00","title":"Az egyik legnagyobb sofőrhiba, amikor valaki a forgalommal szemben hajt – van megoldás ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1731bdd6-8fad-4f01-8ce8-d0210eafa5a2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Suzanne Eaton holttestét hétfőn este találták meg egy ember alkotta alagútrendszerben, Hanía tengerparti város kikötője közelében, mintegy 10 kilométerre attól a helytől, ahol utoljára látták július 2-án. A tudós egy konferenciára érkezett a népszerű üdülőszigetre.","shortLead":"Suzanne Eaton holttestét hétfőn este találták meg egy ember alkotta alagútrendszerben, Hanía tengerparti város kikötője...","id":"20190711_megfojtottak_a_kretai_bunkerben_megtalalt_amerikai_kutatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1731bdd6-8fad-4f01-8ce8-d0210eafa5a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a4c71c-69cb-4f29-8d8d-3d2cb9303b89","keywords":null,"link":"/vilag/20190711_megfojtottak_a_kretai_bunkerben_megtalalt_amerikai_kutatot","timestamp":"2019. július. 11. 13:05","title":"Megfojtották a krétai bunkerben megtalált amerikai kutatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a5c38d-bc50-4e80-bd22-950917770c6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három-négy tinédzser terrorizálja a környéket, a rendőrség több esetben is eljárást indított.","shortLead":"Három-négy tinédzser terrorizálja a környéket, a rendőrség több esetben is eljárást indított.","id":"20190712_Randalirozo_gyermekotthonos_fiatalok_miatt_felnek_a_XII_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89a5c38d-bc50-4e80-bd22-950917770c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e3be97-ba4f-4047-bb1f-1d4549597c36","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Randalirozo_gyermekotthonos_fiatalok_miatt_felnek_a_XII_keruletben","timestamp":"2019. július. 12. 18:33","title":"Randalírozó gyermekotthonos fiatalok miatt félnek a XII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45cd0811-d85e-4b48-8a71-95ddb5861f9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Adódik a kérdés: tényleg így kell szakszerűen kivinni egy magatehetetlen embert a szerelvényből?","shortLead":"Adódik a kérdés: tényleg így kell szakszerűen kivinni egy magatehetetlen embert a szerelvényből?","id":"20190711_3as_metro_biztonsagi_or_ajult_utas_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45cd0811-d85e-4b48-8a71-95ddb5861f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194880e8-88a9-4ce0-ad26-47d6aebce01a","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_3as_metro_biztonsagi_or_ajult_utas_video","timestamp":"2019. július. 11. 14:05","title":"Karjánál fogva vonszoltak ki egy ájult utast a 3-as metróból a biztonságiak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2959e626-3e86-4346-ae62-8e204c215be3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Extrém UV-sugárzás és egyáltalán nyár idején könnyen leégünk, ami után erős fájdalom következik. Ez ellen sokan különböző eszközökkel veszik fel a harcot, az Országos Mentősszolgálat most Facebook-posztban segít tisztázni a tévhiteket.\r

\r

","shortLead":"Extrém UV-sugárzás és egyáltalán nyár idején könnyen leégünk, ami után erős fájdalom következik. Ez ellen sokan...","id":"20190711_Tegyunke_tejfolt_az_egesi_serulesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2959e626-3e86-4346-ae62-8e204c215be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ff0e57-cba4-492a-b924-1e18166dd7e1","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Tegyunke_tejfolt_az_egesi_serulesre","timestamp":"2019. július. 11. 19:07","title":"Tegyünk-e tejfölt az égési sérülésre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65986f84-fc93-44de-bc3c-713627ba1096","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chongseo névre keresztelt szoftvert egyelőre a párttagok és a munkások használják, de a tervek szerint az egész országra kiterjesztik.","shortLead":"A Chongseo névre keresztelt szoftvert egyelőre a párttagok és a munkások használják, de a tervek szerint az egész...","id":"20190711_eszak_korea_kim_dzsong_un_chongseo_2_ideologia_tanitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65986f84-fc93-44de-bc3c-713627ba1096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54fb6bec-d4e7-4150-a91e-01ffce0b4f5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_eszak_korea_kim_dzsong_un_chongseo_2_ideologia_tanitasa","timestamp":"2019. július. 11. 16:03","title":"Nem bízzák a véletlenre: olyan szoftvert csináltak Észak-Koreában, ami segít terjeszteni az ideológiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]